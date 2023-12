Tây Ninh: Nhiều khoản thu ngân sách vượt dự toán

Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết, 11 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn được 10.068 tỷ đồng, bằng 91,53% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa 8.650,68 tỷ đồng, bằng 90,11% dự toán.

Nhiều khoản thu vượt dự toán, như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài đạt 1.369 tỷ đồng, vượt 1,46% dự toán; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 2.013 tỷ đồng, tăng 19,63%% và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.417 tỷ vượt 1,25% dự toán năm…

Chi ngân sách tháng 11/2023 ước đạt 852 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 8.809 tỷ đồng, đạt 78,8% dự toán năm, và bằng 97,91% so cùng kỳ năm trước. Cơ cấu chi chủ yếu là chi thường xuyên 4.568 tỷ đồng bằng 73,70% dự toán năm, và tăng 3,98% so cùng kỳ. Trong đó chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề chiếm tỷ trọng cao nhất (chiếm 42,48% tổng chi thường xuyên), đạt 1.941 tỷ bằng 78,26% dự toán, tăng 8,76%; chi sự nghiệp y tế 303,4 tỷ đồng bằng 59,75% dự toán và tăng 5,97%; chi quản lý hành chính 881 tỷ đồng, đạt 87,87% dự toán và tăng 5,59% cùng kỳ; Chi đầu tư phát triển đạt 2.981 tỷ đồng đạt 89,01% dự toán cả năm và giảm 2,35% so cùng kỳ.

Riêng khoản chi cho các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ đạt 1.236 tỷ, đạt 86,68% dự toán và giảm 11,27% so cùng kỳ.