Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng trên 4,5% năm 2025

Năm 2025, xác định sẽ là một năm với nhiều khó khăn, thử thách, tuy nhiên, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vẫn đặt ra mục tiêu tăng trưởng và thu nhập khác đạt 27.494 tỷ đồng, cao hơn 4,5% so với năm 2024; lợi nhuận trước thuế 4.658 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 3.929 tỷ đồng. Riêng Công ty mẹ – Tập đoàn, doanh thu 4.484 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế/sau thuế 1.746 tỷ đồng.

Đó là thông tin được VRG đưa ra tại Hội nghị “Tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Công đoàn và Đoàn Thanh niên của Tập đoàn năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025” vào ngày 19/12.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra TW, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo Cục trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn); Đại diện Bộ Kế hoạch & Đầu tư; Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM, lãnh đạo tỉnh Bình Phước và các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG cho biết: “Năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của toàn thể NLĐ cùng với những giải pháp ứng phó linh hoạt, đồng bộ VRG tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước. VRG đã đạt được những kết quả khá toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh so với kế hoạch giao, duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho trên 81.000 lao động, với mức thu nhập bình quân trên 11 triệu đồng/người/tháng”.

Với phương châm phát triển kinh tế gắn liền an ninh quốc phòng, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn CSVN, Đoàn Thanh niên thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần củng cố quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự nơi các công ty thành viên trú đóng. Các dự án đầu tư ra nước ngoài có hiệu quả, đã và đang góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nước ta với hai nước bạn Lào và Campuchia.

Năm qua, VRG đã tiên phong và điển hình trong hoạt động tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ngành cao su, Tập đoàn đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh bao trùm và tuần hoàn, đảm bảo tính bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng, chung tay vì môi trường, thân thiện và tích cực đóng góp cho xã hội, cộng đồng.

VRG đã có 34 công ty thành viên xây dựng phương án quản lý rừng bền vững cho tổng diện tích 286.901 ha; trong đó, 18 công ty được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo VFCS/PEFC với diện tích 215.624 ha. Trong đó, 17 công ty đã được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn VFCS/PEFC-FM cho tổng diện tích khoảng 120.610 ha cao su. 38 nhà máy chế biến cao su thiên nhiên, chế biến gỗ và sản phẩm công nghiệp cao su đạt PEFC-CoC về chuỗi hành trình sản phẩm.

Trong công tác an sinh xã hội, VRG đã tích cực tham gia đóng góp, hỗ trợ, tài trợ các hoạt động an sinh xã hội trên khắp cả nước với số tiền gần 3,4 tỷ đồng, trong đó 1,5 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai khắc phục ảnh hưởng, thiệt hại do bão Yagi, số 4.

Năm 2024, VRG có 14 công ty thành viên được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam. Trong đó, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh nằm trong Top 10.

Phát biểu với Hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp bày tỏ: “Lãnh đạo Ủy ban đánh giá cao những nỗ lực của VRG trong việc thực hiện, tổ chức sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo có hiệu quả, duy trì ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho NLĐ. Người đại diện vốn Nhà nước, HĐQT, Ban TGĐ đã có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục với Đảng bộ Tập đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, triển khai quyết liệt công tác sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt, là các các giải pháp quan trọng như tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí”.

Trong năm 2024, Công đoàn CSVN tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, tổ chức nhiều hoạt động hướng về NLĐ như thăm hỏi, động viên đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trao quà và thăm hỏi trực tiếp NLĐ tại các đơn vị vùng sâu, vùng xa, các dự án trồng cao su tại Campuchia và Lào… Ngoài ra, hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội khác như Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cũng đã góp phần lớn vào kết quả toàn diện trong hoạt động của VRG.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG chỉ đạo: “Để hoàn thành công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm, cũng như đảm bảo đời sống, việc làm cho hơn 81.000 NLĐ, nhiệm vụ đặt ra cho hệ thống chính trị của Tập đoàn từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên là rất lớn. Đảng bộ Tập đoàn sẽ tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình mới, đảm bảo thực hiện cao nhất nhiệm vụ chính trị năm 2025”.

Tại hội nghị, VRG đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân. Trong đó, ông Ngô Quyền – Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Việt Lào được nhận Huân chương Lao động hạng I. Trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho 2 đơn vị là Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn và Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa Kampong Thom. Bên cạnh đó, Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp cũng đã trao 17 cờ thi đua xuất sắc cho 17 đơn vị; Tổng LĐLĐ VN trao tặng 4 cờ thi đua cho 4 công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024. Cùng với đó, lãnh đạo VRG và CĐ CSVN cũng đã khen tặng nhiều tập thể, cá nhân của các công ty trực thuộc, vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Đặc biệt, tại Hội nghị lần này VRG cũng chọn 12 gương công nhân tiêu biểu đã giành được thành tích xuất sắc nhất tại Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2024 là thợ giỏi người dân tộc thiểu số, người Lào và Campuchia để biểu dương, khen thưởng.