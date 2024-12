Những bàn tay vàng ngành cao su Việt Nam

Bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước có hơn 244.588 ha cao su. Cây cao su ở Bình Phước thực sự là “vàng trắng” tạo nguồn lực dựng xây quê hương, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho hàng chục ngàn lao động, đóp góp tỷ trọng khá vào nguồn thu ngân sách của tỉnh hằng năm.

Không chỉ đóng góp về mặt kinh tế, cây cao su mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia xây dựng nông thôn mới; giải quyết việc làm và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; xây dựng cơ sở hạ tầng và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thông tin đối ngoại với các nước bạn Lào và Campuchia.