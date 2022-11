Tạo môi trường thuận lợi cho trẻ em gái tiếp cận giáo dục

TPO - Ngày 22/11, tại Hà Nội, Trung tâm Thanh thiếu nhi T.Ư phối hợp với ban Quốc tế T.Ư Đoàn và tổ chức UNESCO khai mạc đợt tập huấn về Hướng dẫn vận động dành cho trẻ em và thanh niên - Vì bức tranh tương lai có trẻ em gái cho cán bộ Đoàn và thanh niên có ảnh hưởng tại cộng đồng.

Buổi tập huấn nhằm hướng dẫn thí điểm hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu vận động cho thanh thiếu niên năm 2022.

Dự lễ khai mạc có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn khẳng định, bộ tài liệu sẽ là một công cụ hữu ích, giúp cán bộ Đoàn, Đội các cấp, thanh thiếu niên sử dụng trong quá trình vận động xây dựng chính sách tại cơ sở. Anh Lâm cho biết, việc tập huấn sử dụng bộ tài liệu với mong muốn tạo môi trường thuận lợi cho thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ em gái vùng dân tộc thiểu số có cơ hội tiếp cận với giáo dục, trở lại trường học sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu cơ bản trong chính sách phát triển của Việt Nam là bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục. Anh Lâm cho biết, cuốn tài liệu sẽ hoàn thiện và phổ biến tới các cơ sở Đoàn trên cả nước.

Tài liệu “Vì tương lai có trẻ em gái: Công cụ cho nhà vận động trẻ” do Liên minh Giáo dục toàn cầu của UNESCO phát hành năm 2020, nhằm kêu gọi bảo vệ những tiến bộ đã đạt được trong giáo dục cho trẻ em gái, đảm bảo việc học tập không ngừng của trẻ em gái và thúc đẩy trẻ em gái trở lại trường một cách an toàn khi trường học mở cửa trở lại sau dịch COVID-19. Đại dịch đã khiến cho các trường học đóng cửa và gây ra sự gián đoạn học tập lớn nhất trong lịch sử (The pandemic has caused worldwide the largest school closures and education disruption in history). Chỉ riêng tại Việt Nam, đại dịch đã ảnh hưởng tới việc học tập của khoảng 21 triệu trẻ em.

Bà Miki Nozawa, Trưởng ban giáo dục Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cho biết, bộ tài liệu được phát triển dựa trên tài liệu “Công cụ cho nhà vận động trẻ” do Liên minh Giáo dục toàn cầu của UNESCO phát hành trong bối cảnh dịch COVID-19. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 hiện đang được đẩy lùi, vẫn còn những nguy cơ gián đoạn học tập và các hậu quả khác như tình huống thiên tai và dịch bệnh, ảnh hưởng đến học tập của trẻ em Việt Nam, đặc biệt là trẻ em gái và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, một trong những ưu tiên của UNESCO là nâng cao quyền năng của những người trẻ để các em vận động cho việc học tập của chính các em và của các em gái cần được hỗ trợ. Tài liệu “Công cụ cho nhà vận động trẻ tuổi - Vì bức tranh tương lai có trẻ em gái” sẽ giúp trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các em.

Chương trình tập huấn diễn ra trong 4 ngày, từ 22 – 25/11/2022, với sự tham dự tập huấn của 45 đại biểu cán bộ Đoàn và thanh niên có ảnh hưởng tại cộng đồng, những người sẽ dẫn dắt các hoạt động thí điểm tài liệu Hướng dẫn vận động dành cho trẻ em và thanh niên - Vì bức tranh tương lai có trẻ em gái trong thời gian tới. Sau giai đoạn thí điểm, trong năm 2023, tài liệu “Hướng dẫn vận động dành cho trẻ em và thanh niên - “Vì bức tranh tương lai có trẻ em gái” sẽ được hoàn thiện và giới thiệu đến các tỉnh, thành Đoàn làm tài liệu tham khảo chính thức.