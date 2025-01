Tăng trưởng kinh tế gắn với an sinh xã hội

TP - Sớm xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện đồng bộ các giải pháp đã giúp kinh tế trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2024 duy trì đà tăng trưởng khá, an sinh xã hội được đảm bảo. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Sóc Sơn đạt 24.021 tỷ đồng tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước.

Với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu đề ra, huyện Sóc Sơn đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/HU ngày 11/12/2023 của Huyện ủy Sóc Sơn; Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2024.

Đồng thời UBND huyện đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, trong đó giao 1.014 nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban ngành, các xã, thị trấn thực hiện...

Nhờ sớm xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng đã giúp kinh tế trên địa bàn huyện Sóc Sơn 2024 duy trì đà tăng trưởng, an sinh xã hội được đảm bảo.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất (GO) trên địa bàn đạt 24.021 tỷ đồng tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước (đạt chỉ tiêu đề ra 9,0 -9,5%). Kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm hỗ trợ, phát triển. Trong năm có 22 hợp tác xã và 2.248 hộ kinh doanh được thành lập mới (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp và công nghiệp - xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng/người/năm. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, nhất là đối với ngành du lịch và dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn, vận tải… Thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường, đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán và các ngày nghỉ lễ; đảm bảo nguồn cung, cầu hàng hóa. Chỉ đạo tăng cường quản lý đối với các chợ, rà soát hạ tầng thương mại dịch vụ để xây dựng giải pháp thực hiện. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 7.893 tỷ đồng tăng 12,08% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, tổng giá trị sản xuất ước đạt 14.041 tỷ đồng, tăng 8,66% so với năm trước. Công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án cụm công nghiệp (CCN) được quan tâm thực hiện, đặc biệt là CCN Xuân Thu có chuyển biến tích cực; hoàn thành GPMB cụm CN2, tập trung tháo gỡ CCN vừa và nhỏ Mai Đình, CCN Xuân Thu. Các dự án đầu tư công được khẩn trương triển khai đảm bảo tiến độ, nhất là các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

Hoàn thành nhiều đồ án quy hoạch quan trọng

Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, GPMB được Huyện ủy, UBND huyện Sóc Sơn coi là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. Riêng với công tác quy hoạch, huyện Sóc Sơn đã hoàn thành 7/7 đồ án quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh.

Cùng với các đồ án phân khu, UBND huyện đã hướng dẫn 6 xã hoàn thành đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn, dự kiến phê duyệt vào đầu tháng 12/2024. Tập trung rà soát, tham gia ý kiến vào các đồ án Quy hoạch Thủ đô, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Đẩy mạnh công tác rà soát hệ thống quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch khu chức năng để kịp thời cập nhật vào các đồ án quy hoạch của thành phố. Hoàn thành phê duyệt 22 nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết làm cơ sở triển khai các dự án trên địa bàn.

Cơ quan chức năng huyện đã triển khai có hiệu quả công tác duy tu, duy trì, đảm bảo an toàn giao thông hơn 300km các tuyến đường chính do huyện quản lý. Tổ chức thành công lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường Nút giao Bắc Phú đi cầu Xuân Cẩm, đưa dự án Xây dựng vườn hoa X1 vào sử dụng giai đoạn đầu, hoàn thành rà soát, cắm biển tổ chức giao thông các tuyến đường chính trên địa bàn.

Các điểm vi phạm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường vỉa hè nổi cộm đã được xử lý dứt điểm như tuyến Quốc lộ 2 và đường gom ra vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai, địa phận các xã Thanh Xuân, Tân Dân; Tỉnh lộ 16 đoạn qua các xã Phù Lỗ, Đông Xuân, Kim Lũ, Xuân Thu; tuyến Quốc lộ 3,...; duy trì các tuyến đường điểm về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị; rà soát, đảm bảo hệ thống cây xanh, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật trước và sau cơn bão số 3; khắc phục kịp thời thiệt hại, hư hỏng do bão gây ra.

18/25 xã hoàn thành nông thôn mới nâng cao

Thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội, Chương trình 02 của Huyện ủy Sóc Sơn về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”, huyện Sóc Sơn đã triển khai hiệu quả, nổi bật là xây dựng nông thôn mới vượt nhiều chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, đến hết năm 2024, huyện Sóc Sơn có 18/25 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, vượt 48% và 11/25 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, vượt 28% chỉ tiêu Chương trình số 04 của Thành ủy giao. Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng sản xuất trên địa bàn huyện Sóc Sơn ngày càng được tập trung đầu tư. Sản xuất nông nghiệp của huyện tiếp tục phát triển và xây dựng được nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung, như: Vùng trồng lúa chất lượng cao, rau an toàn, rau hữu cơ…; các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuỗi liên kết.

Bên cạnh đó, huyện Sóc Sơn có 146 sản phẩm, nhóm sản phẩm OCOP (bằng 146% chỉ tiêu cả giai đoạn). Các sản phẩm OCOP hiện đã khẳng định được uy tín, chất lượng, thương hiệu sản phẩm với thị trường, có nhiều hợp đồng liên kết, tiêu thụ sản phẩm được ký kết… Chính nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện năm 2024 đạt 76 triệu đồng. Hết năm 2024, trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch tập trung đạt 95%; số hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia đạt 100%; 93,5% thôn, làng công nhận và giữ vững danh hiệu thôn, làng văn hóa…

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Chương trình số 02-CTr/HU của Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Bùi Duy Cường khẳng định, xây dựng nông thôn mới có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, huyện Sóc Sơn phấn đấu trong giai đoạn 2025-2030, toàn huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 2 xã nông thôn mới thông minh và hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2025. Để đạt được mục tiêu này, ông Bùi Duy Cường yêu cầu các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc hưởng thụ cũng như trách nhiệm duy trì nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

UBND huyện tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế, cơ cấu lại ngành nông nghiệp bảo đảm nâng cao giá trị, phát triển bền vững; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật để phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản của từng địa phương. Các phòng, ban, đơn vị trong huyện cần đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, quản lý đất đai và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng điện, đường, trường, trạm, cấp thoát nước để xây dựng huyện Sóc Sơn theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.