Tăng tính cạnh tranh nhờ sản xuất gạo chất lượng cao

Không chỉ chú trọng vào dòng gạo chất lượng cao, kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; canh tác lúa gạo hiện nay cũng quan tâm nhiều hơn đến các tiêu chí bền vững nhằm giảm phát thải, giảm chi phí sản xuất và tăng thu nhập cho người trồng lúa.

Liên tục có đơn hàng xuất khẩu nhờ gạo chất lượng cao

Thị trường xuất khẩu gạo năm 2024 được đánh giá là có nhiều động lực tăng trưởng, bởi theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2023 – 2024 đạt gần 518 triệu tấn. Trong khi tổng mức tiêu thụ là 525 triệu tấn; tăng 2,8 triệu tấn so với năm trước. Chính vì vậy, dự báo nhu cầu nhập khẩu sẽ tăng, trong đó có Phillipines.

Philippines cũng là một trong những thị trường nhập khẩu lớn nhất của Công ty Cổ phần Lương thực A An, một thành viên của Tập đoàn Tân Long, bên cạnh các thị trường truyền thống tại châu Á khác như Trung Quốc, Malaysia, châu Phi, châu Đại dương, Trung Đông. Bên cạnh đó, đây cũng là doanh nghiệp đã nhiều lần xuất khẩu thành công sang các thị trường khó tính với nhiều yêu cầu kiểm định khắt khe về chất lượng như châu Úc, châu Âu.

Mới đây nhất, Công ty A An tiếp tục có những đơn hàng xuất khẩu gạo Japonica sang Bồ Đào Nha và Nhật Bản. Đây là sản phẩm từ những cánh đồng được công ty liên kết với nông dân để canh tác theo quy trình an toàn, kiểm soát chặt chẽ về dư lượng các chất bảo vệ thực vật. Sau đó sản phẩm được xử lý và đóng gói tại hệ thống các nhà máy gạo do công ty đầu tư tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Trước đó, vào năm 2023, A An chính là doanh nghiệp đưa thành công gạo thương hiệu ST25 A An vào Nhật Bản sau khi đã vượt qua gần 600 chỉ tiêu chất lượng.

“Chúng tôi đặt mục tiêu 10-20% trong tổng sản lượng xuất khẩu năm 2024 là lúa gạo chất lượng cao, giảm phát thải đạt đủ tiêu chuẩn vào các thị trường châu Âu”, đại diện Công ty Cổ phẩn Lương thực A An chia sẻ.

Canh tác lúa gạo giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu

Hội thảo công bố Dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại khu vực ĐBSCL (TRVC)” vừa diễn ra tại Cần Thơ. Trong đó, A An là 1 trong số 10 doanh nghiệp được lựa chọn để thực hiện liên kết với các HTX và nông dân tại ba tỉnh là An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp.

Dự án TRVC được Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tài trợ, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) phối hợp Bộ NN&PTNT, Sở NN&PTNT 3 tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2027.

Dự án TRVC huy động, tạo động lực để thu hút các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị lúa gạo, trong đó có A An, tham gia liên kết sản xuất lúa phát thải thấp với các mục tiêu cụ thể: Giảm 20-30% phân bón và thuốc trừ sâu hóa học; giảm 20-40% lượng nước tiêu thụ; giảm 200.000 tấn CO2e; đảm bảo ít nhất 30% lợi nhuận cho nông dân.

Kết quả của dự án sẽ đóng góp vào việc thực hiện Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL.

Tham gia vào dự án, A An sẽ dần mở rộng các vùng nguyên liệu canh tác lúa gạo chất lượng cao; đồng thời với nâng cao năng lực xử lý sau thu hoạch và toàn bộ quy trình nhập, sấy, xay, sản xuất, đóng túi gạo tại nhà máy.

Điều này giúp A An ngày càng tiệm cận với xu thế tiêu thụ của thế giới khi không chỉ đảm bảo tăng tính cạnh tranh bằng chất lượng, mà còn hướng đến phát triển xanh và bền vững; sản xuất gạo thơm đáp ứng tốt thị hiếu của các thị trường lớn.

Hiện nay, các kỹ sư nông nghiệp đang tham gia các chương trình tập huấn để triển khai cùng bà con nông dân tại các vùng liên kết trong mùa vụ Hè Thu sắp tới.