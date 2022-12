Gạo A An- thương hiệu gạo Quốc gia đầu tiên xuất khẩu thành công vào Nhật Bản

TPO - Gạo A An - thương hiệu thuộc Tập đoàn Tân Long vinh dự được công nhận là Thương hiệu Quốc gia (THQG) năm 2022. Đặc biệt hơn, khi gạo A An cũng là thương hiệu gạo Việt đầu tiên xuất khẩu thành công sang thị trường cực kỳ khó tính như Nhật Bản .

Để được công nhận danh hiệu THQG, các thương hiệu bắt buộc phải trải qua quá trình xét chọn nghiêm ngặt của Ban tổ chức dựa trên 3 tiêu chí: “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”.

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG nói riêng không chỉ thể hiện xuất sắc ở nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mà còn nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội, chung tay cùng với cả nước trong đại dịch COVID-19, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lụt và nhiều nghĩa cử cao đẹp khác. Chính những doanh nghiệp như thế đã góp phần tăng trưởng giá trị THQG Việt Nam.

Sự công nhận đối với các thương hiệu trong nước đã trở thành bệ phóng vững mạnh giúp cho doanh nghiệp, trong đó có gạo A An của Tập đoàn Tân Long thêm tự tin trên dòng chảy thương nghiệp, kiến tạo sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, xứng đáng là những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực mà mình tham gia. Và, tự hào khi chỉ sau 3 năm chính thức ra mắt, gạo A An đã vinh dự lần đầu tiên được nhận được danh hiệu THQG.

Thương hiệu gạo Việt tiên phong tại thị trường Nhật Bản

Sự kiện xuất khẩu thành công một thương hiệu gạo nội địa ra quốc tế là dấu ấn khởi sắc trong câu chuyện nỗ lực nâng cao giá trị hạt gạo, đưa thương hiệu gạo Việt tiến ra thế giới. Bởi lẽ, sau rất nhiều năm phải đóng gói dưới tên tuổi của nhà nhập khẩu nước ngoài, gạo Việt Nam đã có cơ hội được nhận diện và xây dựng tên tuổi, đặc biệt là đối với thị trường luôn được đánh giá rất khắt khe về các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm như Nhật Bản.

Theo chia sẻ từ lãnh đạo Ngân hàng Kiraboshi – Đơn vị kết nối Tập đoàn Tân Long với các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối gạo A An tại Nhật, Việt Nam là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 2 tại quốc gia này với hơn 450.000 người, tuy nhiên lại chưa có thương hiệu gạo Việt Nam nào được bán tại các siêu thị, cửa hàng để người dân sử dụng.

Song, Nhật Bản là thị trường rất khó tính đối với nhập khẩu nông sản. Do đó, thành công này của gạo A An trước hết là thành công của doanh nghiệp trong việc mang sản phẩm quê hương vào phục vụ người con Việt Nam, sau đó là cơ hội lan tỏa sản phẩm đến cộng đồng người Nhật Bản và châu Á khác.

Sau sự kiện xuất khẩu thành công gạo A An vào Nhật, Tập đoàn Tân Long cũng vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Kiraboshi vào tháng 11/2022, phát triển mối quan hệ sâu sắc với đối tác quốc tế để mở rộng mối liên kết với các doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, phân phối khác tại Nhật Bản; mở ra triển vọng đưa thêm nhiều sản phẩm thương hiệu Việt Nam do Tập đoàn phát triển vào thị trường này.

Được biết ngoài Nhật Bản, gạo A An cũng đã xuất hiện tại thị trường Đức, Czech và Thụy Điển.

Đầu tư lớn mạnh vì cam kết gạo sạch

Xu hướng tiêu dùng nội địa ngày càng quan tâm hơn đến việc lựa chọn các sản phẩm an toàn, có thương hiệu. Gạo A An ra đời từ tâm huyết mong muốn phục vụ những sản phẩm gạo đặc sản được kiểm soát về chất lượng với các tiêu chí ngon - sạch - an toàn; không ngừng cải tiến, sáng tạo để nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ khách hàng.

Đến nay, các dòng sản phẩm gạo thơm đóng túi ST21, ST24, ST25, Japonica và gạo lúa tôm, gạo hữu cơ mang thương hiệu A An đã trở thành thương hiệu tin dùng trong hàng triệu bữa cơm khắp mọi miền đất nước.

Để đảm bảo chất lượng gạo đáp ứng được các thị trường xuất khẩu khó tính, Tập đoàn Tân Long cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao hạ tầng hiện đại và xây dựng các điểm bán trên toàn quốc. Việc phát triển vùng nguyên liệu nhằm đảm bảo nguồn cung lúa gạo đạt chất lượng và sản lượng ổn định, liên kết với nông dân và các hợp tác xã thực hiện tốt công tác truy xuất nguồn gốc.

Chủ động trong các vấn đề xử lý để hạn chế thất thoát sau thu hoạch, giữ chất lượng lúa tốt nhất thông qua việc đầu tư vào các lò sấy, các nhà máy chế biến gạo hiện đại. Hiện nay, Tập đoàn Tân Long đang trong giai đoạn hoàn thiện nhà máy gạo Hạnh Phúc (Tri Tôn -An Giang). Đây được xem là nhà máy có quy mô lớn nhất và hiện đại nhất châu Á.