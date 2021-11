Tặng quà hỗ trợ các điểm nóng dịch COVID-19 tại thành phố Vinh

TPO - Sáng 7/11, Ban đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Nghệ An, công ty Cổ phần Dược – VTYT Nghệ An tặng quà cho các địa phương có dịch tại thành phố Vinh.

Chia sẻ khó khăn cùng chính quyền địa phương, người dân vùng dịch tại các phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh, Ban đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An, Phòng PC03, công ty Cổ phần Dược – VTYT Nghệ An đã tới thăm, tặng quà. Dịp này, đoàn đã trao tặng 3.000 khẩu trang y tế, 300 chai nước súc miệng, 100 chai nước sát khuẩn và 3 triệu đồng hỗ trợ các phường xã gồm: Hưng Lộc, Hà Huy Tập và Lê Lợi. Xã Hưng Lộc hiện là địa phương duy nhất ở Nghệ An là “vùng đỏ” và đang thực hiện các biện pháp phòng dịch ở trạng thái cấp độ 4 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Từ ngày 15/10 đến nay, xã ghi nhận 43 ca nhiễm COVID-19, phần lớn là phát hiện qua sàng lọc cộng đồng, sàng lọc trong vùng phong tỏa. Thượng tá Nguyễn Viết Xô – Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm chia sẻ với những khó khăn, vất vả của chính quyền địa phương các vùng dịch, chúng tôi đã kêu gọi ủng hộ vật phẩm y tế". "Những món quà tuy nhỏ nhưng phần nào giúp các phường, xã có thêm động lực, cố gắng khắc phục khó khăn, giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch trong khi làm nhiệm vụ, góp phần phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh”, Thượng tá Xô chia sẻ. Thu Hiền