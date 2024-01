Tặng nhà tình nghĩa cho thân nhân thiếu tá công an hy sinh

TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ, thiếu tá Trần Quốc Thắng - nguyên cán bộ Công an xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) đã anh dũng hy sinh.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an huyện Cư Kuin cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ trao “Nhà tình nghĩa” cho bà Trần Thị Hòa (thôn 18, xã Ea Ktur) là thân nhân liệt sĩ Trần Quốc Thắng, nguyên cán bộ Công an xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin).

Căn nhà có diện tích gần 120m2, được khởi công xây dựng từ tháng 10/2023 đến nay, với tổng kinh phí 500 triệu đồng từ nguồn đóng góp, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an

Trước đó, rạng sáng 11/6/2023, thiếu tá Trần Quốc Thắng trong cùng đồng đội trực gác tại trụ sở Công an xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin). Bất ngờ một nhóm đối tượng khủng bố dùng súng, bom xăng tấn công, khiến thiếu tá Trần Quốc Thắng, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ công an huyện Cư Kuin hy sinh.

Thiếu tá Trần Quốc Thắng mồ côi cha từ năm lên 6 tuổi, chưa lập gia đình, sống cùng mẹ già thường xuyên đau ốm. Căn nhà cũ của liệt sĩ Trần Quốc Thắng nằm sâu trong con ngõ thuộc đội 5, thôn 18 xã Ea Ktur đã xuống cấp. Vì vậy, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho thân nhân gia đình liệt sĩ Trần Quốc Thắng là hoạt động nhân văn, khắc ghi tấm gương anh dũng hi sinh trong khi làm nhiệm vụ, đồng thời giúp anh thực hiện lời hứa còn dang dở với mẹ già.