Tăng gấp 7 lần mức phạt hành vi buộc người trong gia đình triệt sản

TPO - Từ ngày 1/1/2022, hàng loạt mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới được tăng gấp nhiều lần so với quy định cũ, như tăng mức phạt lên gấp 7 lần với hành vi áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định.

Nghị định 125/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, thay thế Nghị định 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ.

Theo quy định mới, tăng mức phạt tiền lên từ 3 – 5 triệu đồng với một trong các hành vi sau: Cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính; Đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính.

Phạt tiền từ 5 – 7 triệu đồng với hành vi: Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính; Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định.

Phạt tiền từ 7-10 triệu đồng với hành vi dùng vũ lực nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng nếu ép buộc hoặc cản trở người khác lựa chọn môn học, ngành, nghề học tập, đào tạo vì lý do giới tính; phạt 2-3 triệu đồng nếu ép buộc người khác nghỉ học vì lý do giới tính;

Phạt từ 5-10 triệu đồng nếu ép buộc có tổ chức nhiều người nghỉ học vì lý do giới tính, từ chối tuyển người đủ điều kiện đào tạo vì lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ;

Phạt từ 10-15 triệu đồng khi vi phạm quy định tuổi đào tạo, tuổi tuyển sinh khác nhau giữa nam và nữ.

Phạt tiền từ 10 – 15 triệu đồng với các hành vi: Sáng tác, lưu hành, xuất bản hoặc cho phép xuất bản các tác phẩm, văn hóa phẩm có nội dung cổ vũ, tuyên truyền phân biệt đối xử về giới dưới bất kể hình thức nào; truyền bá tư tưởng, phong tục, tập quán lạc hậu mang tính phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức; đặt và thực hiện các quy định có sự phân biệt đối xử về giới trong hương ước, quy ước của cộng đồng…

Ngoài ra, nhiều hành vi vi phạm khác cũng được tăng mức phạt tiền lên gấp nhiều lần do phân biệt giới tính trong lĩnh vực bầu cử, bổ nhiệm, thể thao, văn hoá, y tế, khoa học công nghệ, việc làm…