Tăng cường xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn

TPO - Sáng 9/1, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2024. Kế hoạch được Ủy Ban ATGT Quốc gia và thành phố Hà Nội triển khai đầu tiên là đảm bảo đi lại, ATGT dịp cao điểm Tết Giáp Dần.

Tại buổi lễ phát động sáng nay diễn ra ở bờ hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, năm 2023, tình hình trật tự ATGT cơ bản được bảo đảm. Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 về số vụ và số người chết.

Tuy nhiên, đánh giá về tình hình trật tự, an toàn giao thông đại diện Ủy ban ATGT cho rằng, vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông vẫn ở mức cao; còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang cho biết: Năm 2024, kinh tế - xã hội sẽ tiếp tục tăng trưởng, hoạt động giao thông vận tải sẽ tiếp tục gia tăng, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm TTATGT. Kế hoạch năm ATGT 2024 của Ủy ban ATGT Quốc gia với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” đặt ra 3 mục tiêu: Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính và tại các đô thị lớn.

Để đạt được những mục tiêu trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT; các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo nêu gương thượng tôn pháp luật, tạo động lực để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT, từng bước xây dựng văn hoá giao thông an toàn cho cả xã hội.

Đại diện các tỉnh thành phố trên cả nước, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho hay đã giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan chỉ đạo, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TT ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy…