Tăng cường công tác dán thẻ thu phí tự động để phục vụ tốt người tham gia giao thông

Sáng 20/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Nguyễn Ngọc Cảnh và đoàn công tác của Ủy ban, Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đi kiểm tra thực địa tiến độ thi công và công tác chuẩn bị thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng (ETC) cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo VEC, nhiều năm qua, nhận thức được tầm quan trọng và chấp hành chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ GTVT, CMSC, Tổng công ty đã có nhiều văn bản đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền về các phương án triển khai hệ thống ETC. Đến cuối năm 2021, Bộ GTVT, CMSC và Thủ tướng đã có ý kiến đồng thuận đối với đề xuất phương án sử dụng nguồn chi phí tổ chức thu phí hàng năm để thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí và các giải pháp triển khai thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để VEC đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí ETC.

Ngay sau đó, VEC đã tập trung huy động tất cả các nguồn lực để triển khai đồng thời các thủ tục và hoàn thành trong thời gian ngắn để phát hành hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, đàm phán, ký kết hợp đồng…

Sau khi hợp đồng được ký kết, đơn vị trúng thầu cho thuê dịch vụ là Công ty CP TASCO phối hợp với VEC và các nhà thầu phụ đã không kể ngày đêm, đồng loạt triển khai khối lượng công việc rất lớn, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong điều kiện vừa thi công vừa khai thác, trên toàn bộ 4 tuyến cao tốc với 28 trạm thu phí (Cầu Giẽ - Ninh Bình: 3 trạm; Nội Bài – Lào Cai: 15 trạm; Đà Nẵng – Quảng Ngãi: 7 trạm và TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây: 3 trạm).

Đến nay, VEC đã hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ hệ thống ETC tại tất cả các trạm thu phí tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình từ 24h ngày 20/7/2022 và tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây vào ngày 26/7/2022 (sớm hơn từ 5 – 10 ngày theo yêu cầu của Chính phủ). Đối với tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và Nội Bài – Lào Cai, VEC sẽ hoàn thành công tác lắp đặt vận hành thử nghiệm trước ngày 28/7/2022 và chính thức đưa vào khai thác từ 01/8/2022, đảm bảo tiến độ yêu cầu của Chính phủ.

Đồng thời, các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng tích cực triển khai công tác dán thẻ, mở tài khoản thu phí cho các chủ phương tiện trên phạm vi cả nước. Cao điểm, từ ngày 19 – 31/7/2022, TASCO và VETC tổ chức “Ngày hội dán thẻ ETC” nhằm tạo thuận lợi và cung cấp các gói ưu đãi cho khách hàng sử dụng dịch vụ thu phí ETC trên 4 tuyến cao tốc VEC quản lý, khai thác.

VEC cũng chủ trì tổ chức diễn tập xử lý các sự cố, tình huống trong vận hành khai thác hệ thống thu phí ETC các tuyến cao tốc từ ngày 19 đến 25/7/2022 nhằm đảm bảo công tác thu phí ETC được an toàn, thông suốt; trong đó, tổ chức tại Trạm thu phí KM6 và Trạm thu phí Km237, tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai vào ngày 25/7 tới đây.

Như vậy, VEC đã thực hiện nghiêm túc và hoàn thành chỉ đạo của Chính phủ là đến ngày 01/8/2022, tất cả các trạm thu phí trên 4 tuyến cao tốc đều thực hiện thu phí hoàn toàn tự động.

Tại hiện trường, đại diện VEC và Công ty CP TASCO (nhà thầu) báo cáo tiến độ thi công các hạng mục, công tác kiểm thử vận hành hệ thống thu phí ETC, thời gian dự kiến đưa hệ thống thu phí ETC các tuyến cao tốc vào khai thác vận hành…

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch CMSC Nguyễn Ngọc Cảnh yêu cầu VEC khẩn trương chỉ đạo nhà thầu bám sát tiến độ triển khai hệ thống thu phí ETC trên 4 tuyến cao tốc VEC quản lý, khai thác theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Ông Cảnh cũng nhấn mạnh, trong quá trình tổ chức thu phí ETC, VEC phải đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, vận hành tốt hệ thống thiết bị thu phí ETC; tổ chức phương án xử lý các sự cố, tình huống trong quá trình vận hành khai thác hệ thống thu phí ETC các tuyến cao tốc nhằm giảm thiểu xảy ra xung đột gây bức xúc cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng tới doanh thu thu phí.

Phó Chủ tịch CMSC Nguyễn Ngọc Cảnh lưu ý VEC cần xây dựng cơ chế chính sách, phương án xử lý đối với lực lượng lao động dôi dư sau khi chuyển hình thức thu phí ETC, đảm bảo ổn định tư tưởng và đời sống của người lao động; đặc biệt, tổng chi phí thuê dịch vụ thu phí các tuyến cao tốc VEC quản lý, khai thác không vượt quá chi phí thu phí thủ công (MTC) trong thời hạn 5 năm theo đúng phương án thuê dịch vụ thu phí VEC đã xây dựng.

Với nhà thầu TASCO, ông Cảnh chỉ đạo đơn vị tăng cường công tác dán thẻ ETC, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tham gia giao thông.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) bắt đầu triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng (ETC) tại 28/28 làn trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình kể từ 24h00 ngày 20/7/2022, tuyến TPHCM – Long Thành - Dầu Giây vào ngày 26/7/2022, và triển khai thu phí hoàn toàn tự động trên các tuyến cao tốc kể từ ngày 01/8/2022.