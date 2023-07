Tân Cảng Sài Gòn: hành trình chuyển đổi số toàn diện

Là doanh nghiệp giữ vị trí nhà khai thác cảng, cung cấp Dịch vụ logistics số một Việt Nam, xếp thứ 17 trong nhóm 20 Cụm cảng container có sản lượng lớn nhất thế giới, đứng đầu trong TOP 5 doanh nghiệp uy tín ngành Dịch vụ logistics Việt Nam. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG) cũng là doanh nghiệp tiên phong thúc đẩy số hoá toàn diện và hướng tới mục tiêu hoàn thiện hệ sinh thái số e-SNP, góp phần thúc đẩy hiện đại hoá ngành cảng biển và logistics Việt Nam.

Tiên phong chuyển đổi số trong hoạt động khai thác cảng

Chuyển đổi số trong hoạt động khai thác cảng, đã mang lại những bước tiến vượt bậc cho TCT TCSG. Từ việc triển khai thành công hệ thống quản lý cảng TOPX (năm 2008) đến áp dụng phần mềm quản lý container TOPOVN (2015) được cung cấp bởi Giải pháp điều hành thời gian thực theo công nghệ tiên tiến của Úc (RBS).

Việc vận hành phần mềm này đã góp phần giảm thiểu thời gian giao nhận (từ 2-3 giờ/container xuống còn 30 phút/container), tối ưu năng suất giải phóng tàu, tăng trưởng sản lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện tình trạng giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường…

Chuyển đổi số, đẩy mạnh số hoá dịch vụ khách hàng đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong hoạt động khai thác cảng. Cụ thể:

Cảng điện tử ePort:

Là một trong những ứng dụng hiện đại hoá thủ tục giao nhận hàng tại cảng. Bắt đầu phát triển từ năm 2012 với các tính năng tra cứu thông tin cont, lịch tàu, đăng ký làm hàng và thanh toán trực tuyến… Đến tháng 08/2022, SNP ePort chính thức nâng cấp phiên bản ứng dụng di động, là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng Super App trong hệ sinh thái số eSNP. Ứng dụng cung cấp đầy đủ các tính năng của website, cùng giao diện thân thiện với người dùng và những trải nghiệm nâng cao, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng trong việc tra cứu, đăng ký dịch vụ, thanh toán.

Với ứng dụng này, TCSG cũng đã phát triển thêm tính năng check-in online dành riêng cho đơn vị vận tải và tài xế, cho phép người dùng kiểm tra điều kiện giao nhận, tình trạng thông quan, đăng ký thông tin xe giao nhận trước khi đến cảng, giảm thời gian kiểm tra phương tiện tại cổng cảng, rút ngắn thời gian giao nhận hàng hóa, tạo sự khác biệt rõ nét trong chất lượng dịch vụ của TCSG.

Lệnh giao nhận điện tử eDO/eBooking, đăng ký sổ tàu online:

eDO/eBooking thay thế lệnh giao nhận thông thường bằng truyền nhận dữ liệu điện tử, góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông khu vực trong và ngoài cảng Cát Lái, là tiền đề xây dựng cảng xanh và hiện đại. Triển khai từ ngày 01/7/2019 bắt đầu tại Cảng Tân Cảng Cát Lái và hiện đã mở rộng sang khác cơ sở cảng thuộc hệ thống TCSG. Ứng dụng này cùng với đăng ký online sổ tàu và các dịch vụ tại bãi (kiểm hóa, cắt seal...) giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Hệ thống quản lý kho hàng điện tử eWMS:

TCSG đã triển khai hệ thống quản lý kho hàng điện tử eWMS từ tháng 09/2021 với hàng nhập, đến tháng 07/2022 áp dụng với hàng xuất. Điện tử hóa các giao dịch chứng từ từ trực tiếp chuyển sang trực tuyến, giúp hơn 25.000 đại lý Forwarder, chủ hàng XNK, các công ty giao nhận vận tải đang sử dụng dịch vụ tại kho hàng Cát Lái chủ động về thời gian, không gian cũng như tiết kiệm được chi phí cho doanh nghiệp.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống chăm sóc khách hàng:

Năm 2022, phát huy giá trị cung cấp dịch vụ “Khách hàng là trung tâm”, TCSG đưa vào vận hành hệ thống chăm sóc khách hàng (CSKH) một cửa, đánh dấu một bước tiến lớn trong ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chăm sóc khách hàng.

Hệ thống tích hợp nhiều phương thức giao tiếp để tương tác với nhân viên CSKH, bao gồm tổng đài điện thoại, tin nhắn Zalo OA, email, chatbot trên website và Fanpage, nhóm cộng đồng Facebook và phòng giao dịch tại TP.HCM và khu vực phía Bắc; giúp khách hàng dễ dàng kết nối với nhân viên CSKH từ bất kỳ địa điểm và thời gian nào trong ngày.

Trên cơ sở đó, TCSG đã và đang từng bước ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác chăm sóc khách hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Mô hình logistics 3PL:

Hệ thống OTM đã hỗ trợ đắc lực trong các khâu quản lý như quản lý đơn hàng và trạng thái lô hàng; quản lý cơ sở dữ liệu giá/hợp đồng dịch vụ vận tải với khách hàng, nhà cung cấp; quản lý phương tiện; quản lý các loại chứng từ vận tải và tác nghiệp tạm ứng/hoàn ứng. Bên cạnh đó, OTM còn hỗ trợ người dùng lập kế hoạch điều hành, phân bổ sử dụng hiệu quả nguồn lực theo tuyến, đồng thời tính toán sản lượng thực tế cho khách hàng, các nhà cung cấp, đại lý để thực hiện xuất hóa đơn, thanh toán cho nhà thầu kịp thời, giảm thiểu sai sót.

Ưu tiên chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp

TCT TCSG đã triển khai thành công hệ thống giám sát an ninh cảng biển trên nền tảng công nghệ. Hệ thống này tích hợp các cổng kiểm soát, camera giám sát, bản đồ số giúp kiểm soát toàn bộ địa bàn trong và ngoài cảng; ứng dụng công nghệ học máy và trí tuệ nhân tạo trong phân tích sự cố cháy nổ, tình trạng mất an ninh trật tự thông qua hình ảnh và cảnh báo tự động đến Trung tâm an ninh cảng, giúp hoạt động giám sát được chủ động, kịp thời.

Toàn hệ thống TCT TCSG có hàng chục công ty thành viên trải dài từ Nam ra Bắc với 8.600 cán bộ nhân viên thuộc hệ thống TCT, cùng trên 10.000 nhân viên các đơn vị vệ tinh. Việc chuyển đổi số giúp công tác quản lý nhân sự, quản lý công việc và hồ sơ giấy tờ được thuận lợi, chính xác hơn. Hiện nay, Tổng Công ty đang áp dụng chữ ký số và các quy trình luân chuyển văn bản, quản lý công việc trên hệ thống văn phòng điện tử (e-Office), giúp nâng hiệu quả trong việc phê duyệt hồ sơ, quản lý, điều hành; tiết kiệm thời gian; tiết kiệm các chi phí thủ tục hành chính, giấy tờ.

Phát triển theo xu hướng chung của công nghệ số, tháng 6/2023 vừa qua, TCSG vừa triển khai thành công hệ thống quản trị dữ liệu khách hàng (CRM) tiên tiến, cho phép doanh nghiệp nắm bắt thông tin quan trọng và tương tác với khách hàng một cách cá nhân hóa, giúp tạo ra một trải nghiệm khách hàng chất lượng cao và tăng cường mối quan hệ bền vững giữa khách hàng, hãng tàu, forwarder và các đối tác.

Hướng đến xây dựng cảng bán tự động

Khẳng định vị thế của doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh khai thác cảng, TCT TCSG sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và tiến đến xây dựng hệ sinh thái số eSNP - tạo ra một trung tâm dịch vụ số toàn diện.

Đại diện TCSG cũng cho biết, trong tương lai gần đơn vị này sẽ triển khai nghiên cứu thí điểm các thiết bị xếp dỡ tự hành không người lái với ứng dụng công nghệ IoT. Các thiết bị như cẩu bãi, cẩu bờ, xe đầu kéo tự động không người lái hoặc điều khiển từ xa sẽ dần dần được đưa vào sử dụng. Trên cơ sở đó, TCSG đặt mục tiêu xây dựng Cổng tự động và xây dựng Cảng bán tự động.

Với nền tảng và ứng dụng chuyển đổi số toàn diện và hiệu quả, tháng 5/2023 vừa qua TCT TCSG đã được vinh danh với hạng mục “Top Tổ chức/Doanh nghiệp Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo” tại Lễ biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam (I4.0 Awards). Buổi lễ được tổ chức bởi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Tự động hóa Việt Nam phối hợp cùng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều này ghi nhận những thành tựu của TCT TCSG trong việc triển khai đổi mới sáng tạo và phát triển KH&CN xuất sắc, ứng dụng công nghệ số và tự động hóa sản xuất, đổi mới mô hình quản trị và kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế số của đất nước.