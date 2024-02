Tân binh Lạng Sơn hứa quyết tâm rèn luyện, công tác tốt

TPO - Sáng 25/2, tại 11 huyện, thành phố Lạng Sơn đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. Nhiều hoạt động ý nghĩa, giáo dục truyền thống đã được tổ chức trước khi các tân binh tòng quân nhập ngũ.

Tại khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trung tâm thành phố Lạng Sơn, Đoàn đại biểu do ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Lạng Sơn làm trưởng đoàn đã tổ chức chương trình dâng hương nhân dịp tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng tri ân đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, hăng hái thi đua, lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra, phấn đấu xây dựng thành phố Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh. Theo báo cáo năm 2024 thành phố Lạng Sơn có 120 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân. Các tân binh đều bày tỏ sự quyết tâm lên đường nhận nhiệm vụ, tích cực học tập, huấn luyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Tổ quốc và Nhân dân giao phó.

Tại 10 huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng tổ chức các hoạt động ý nghĩa trong việc giao, nhận quân 2024. Đại tá Lê Văn Bền - Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Năm nay, tỉnh Lạng Sơn được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.530 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân (tăng 70 công dân so năm 2023), với 100% là đoàn viên thanh niên và 640 công dân đã học đối tượng đảng; hơn 80% thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự có trình độ văn hóa lớp 12... Các tân binh nhập ngũ sẽ về các đơn vị: Tổng Cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Bộ Tham mưu, Sư đoàn BB3, Sư đoàn BB306, Lữ đoàn 575 và Lữ đoàn 382 thuộc Quân khu 1; Trường bắn Quốc gia khu vực 1; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

“Với việc thực hiện chủ trương “tròn khâu”, với phương châm "tuyển người nào chắc người đó", từ việc đăng ký, quản lý, phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức thâm nhập, xét duyệt hồ sơ và khám sơ tuyển sức khỏe, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường, thị trấn của tỉnh đã nắm chắc số lượng, chất lượng ban đầu công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để tiến hành các bước tuyển quân theo các mốc thời gian đã được ấn định”, Đại tá Lê Văn Bền chia sẻ.

Trước khi lên làm nghĩa vụ quân sự, đại diện các tổ chức chính trị, xã hội ở các địa phương trong tỉnh đều tổ chức gặp mặt, tặng quà, ôn lại truyền thống tốt đẹp của các thế hệ thanh niên, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng... với thanh niên lên đường nhập ngũ. Buổi lễ giao quân được các địa phương trong tỉnh tổ chức ngắn gọn, bảo đảm nghi thức trang trọng, an toàn, tiết kiệm...