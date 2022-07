Tâm huyết kiến tạo giá trị sống mới từ Chủ đầu tư Cát Tường Group

Cát Tường Park House là dự án tâm huyết của Chủ đầu tư Cát Tường Group trong thập kỷ vàng nhằm kiến tạo những sản phẩm BĐS Nhân văn - Bền vững, xây dựng giá trị sống mới giữa văn hóa địa phương và chuẩn sống quốc tế.

Cát Tường Group - Triết lý lấy sản phẩm làm trung tâm

Hành trình 10 năm phát triển trong lĩnh vực xây dựng và phát triển BĐS, Cát Tường Group được đón nhận và vinh dự là thương hiệu uy tín hàng đầu thị trường. Từ kinh nghiệm của những người trẻ tâm huyết và bản lĩnh, khi đặt dấu chân trên lĩnh vực BĐS, Cát Tường Group không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sống cho cư dân vượt lên những chuẩn mực sống thông thường. Tiếp nối hàng loạt công trình ấn tượng như: Cát Tường Phú Sinh, Cát Tường Phú Hưng, Cát Tường Western Pearl,... Cát Tường Park House là sản phẩm tiên phong trong thập kỷ vàng mà Cát Tường Group chỉn chu đến từng chi tiết nhằm mang đến sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

Đại diện Cát Tường Group cho biết, công ty không ngừng tìm kiếm quỹ đất xanh, rộng lớn tại vị trí đắc địa, thuận lợi di chuyển và kết nối hệ thống dịch vụ, tiện ích sống để phát triển các khu đô thị khép kín. Với tiêu chí rõ nét thì dự án Cát Tường Park House được định vị là một khu dân cư khép kín đầy đủ tiện ích, với tiêu chuẩn xây dựng theo chuẩn Nhật đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cao cấp của cư dân.

Cát Tường Park House bắt tay hợp tác cùng những thương hiệu lớn và uy tín trên thị trường như: ONG & ONG (Singapore), Lascal (Nhật Bản), Hokuseisha (Nhật Bản),... khẳng định sự quyết tâm trong việc cung cấp các sản phẩm chất lượng ra thị trường, tạo nên công trình chất lượng hàng đầu Đông Nam Bộ từ kết cấu đến diện mạo ngay trong lòng Chơn Thành, Bình Phước.

Tọa lạc ngay tại vị trí vàng - trung tâm khu vực thị trấn Chơn Thành, Cát Tường Park House với quy mô rộng lớn, được đầu tư bài bản hứa hẹn trở thành dự án sáng giá được các nhà đầu tư săn đón. Với chủ đầu tư Cát Tường Group, đắc địa về vị trí, hoàn hảo về kết nối giao thông là chưa đủ, khách hàng khi lựa chọn Cát Tường Park House chắc chắn phải được tận hưởng đúng nghĩa cuộc sống tiện nghi, hiện đại. Thiết kế chuẩn Nhật, quy hoạch và bố trí các phân khu khoa học cùng chuỗi tiện ích độc đáo của dự án được Cát Tường Park House chính là tâm huyết mà chủ đầu tư muốn hướng đến..

Giá trị nhân văn từ Tập đoàn uy tín

Cát Tường Park House là dự án vinh dự đạt chứng chỉ EDGE của IFC. Đây là bảo chứng uy tín khẳng định Cát Tường Park House là công trình xanh, tạo nên không gian sống trong lành, tiết kiệm năng lượng và phát triển cộng đồng bền vững. Hầu hết các vật liệu tại Cát Tường Park House đều là những nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, tiết kiệm tối đa năng lượng.

Hơn 10.000m2 thảm cây xanh tại các công viên nội khu đóng vai trò lọc nắng, cung cấp oxy, bên cạnh đó chuỗi sáu công viên chủ đề cũng tô điểm cho dự án bằng những bài học nhân văn tốt đẹp. Đặc biệt, Clubhouse Green View với tổ hợp vui chơi giải trí all - in - one mang đến những giây phút thư thái, bình yên cho cư dân sinh sống. Dự án kiến tạo không gian sống nhẹ nhàng nhưng vẫn kết nối hài hòa giữa cộng đồng cư dân văn minh.

Bên cạnh việc đầu tư hệ sinh thái phong phú, kết hợp giữa vui chơi, giải trí, giáo dục cũng là nền tảng mà Cát Tường Group vô cùng chú trọng. Ngay nội khu dự án là hệ thống trường mẫu giáo quốc tế Kindergarten dành cho các cư dân nhí học tập. Kindergarten hứa hẹn sẽ là môi trường giáo dục lý tưởng, đáp ứng tối đa nhu cầu học tập, rèn luyện của thế hệ con em tương lai theo quy chuẩn quốc tế Nhật Bản.

“Tại Cát Tường Park House, chúng tôi sẵn sàng sử dụng quỹ đất lớn để mở trường học nhằm phục vụ cho thế hệ mầm non sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ. Chúng tôi chú trọng giá trị nhân văn cho cư dân dự án nói riêng và cộng đồng Bình Phước nói chung.” - Đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Là một trong các dự án được đầu tư bài bản hiếm hoi tại Chơn Thành, Bình Phước, Cát Tường Park House đang tạo dư địa hấp dẫn đối với khách hàng có nhu cầu an cư lẫn các nhà đầu tư mong muốn sở hữu sản phẩm sinh lời an toàn. Trong Lễ giới thiệu sản phẩm vừa qua, hơn 80% sản phẩm của dự án “cháy hàng”, cho thấy sức nóng của dự án tại thời điểm này. Cát Tường Park House là sản phẩm vô cùng hấp dẫn, được phát triển theo tiêu chuẩn sống mới đầy nhân văn từ Cát Tường Group.