Tạm giữ ô tô tải chở hàng lậu trị giá hơn 1,3 tỷ đồng

TPO - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện trên xe tải có chứa hàng nghìn bộ quần áo, linh kiện quạt, thực phẩm chức năng, cà phê… không giấy tờ, ước tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh tạm giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, nghi hàng lậu tại khu vực Thị xã Tịnh Biên (An Giang).

Trước đó, sáng 10/5, lực lượng liên ngành tỉnh An Giang dừng và kiểm tra xe tải biển kiểm soát 50H-209.76, do Nguyễn Văn Duyên (50 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, An Giang) điều khiển, khi xe lưu thông qua Thị xã Tịnh Biên.

Qua kiểm tra, trên xe có: Hơn 31.500 bộ quần áo; trên 20.700 linh kiện quạt; trên 800 sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng; hơn 6,6 tấn cà phê hạt… Ước tổng giá trị hàng hóa trên 1,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện để điều tra, làm rõ.