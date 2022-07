Tài xế Hyundai Santafe gây tai nạn liên hoàn có thể đối diện án phạt nào?

TPO - Theo quan điểm của luật sư, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, nhiều người bị thương, do đó cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa 4 ô tô, 6 xe máy xảy ra vào tối 28/7, tại đường Ngô Thì Nhậm (Hà Nội), làm 1 người chết, 5 người bị thương, TS. LS Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, thông tin ban đầu tài xế có dấu hiệu mất kiểm soát, không làm chủ được tốc độ dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Trong vụ việc này, hậu quả thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của các nạn nhân là rất rõ ràng. Do đó, vấn đề còn lại là làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn là do yếu tố kĩ thuật hay do lỗi của người điều khiển, đây là mẫu chốt của vấn đề để xác định có khởi tố vụ án hình sự hay không.

“Trường hợp có căn cứ cho thấy tài xế Hyundai Santafe không làm chủ, không kiểm soát được tốc độ dẫn đến vụ tai nạn xảy ra thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người đàn ông này để xử lý theo quy định của pháp luật” - luật sư Cường nhận định.

Theo luật sư Cường, hành vi có lỗi, không tuân thủ quy định đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường bộ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cụ thể, trong trường hợp làm chết người, tài xế có thể bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm… Và có thể bị phạt tù từ 3 - 10 năm nếu không có giấy phép lái xe.

Ngoài ra, tài xế gây tai nạn còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân bao gồm chi phí chữa trị, chăm sóc đối với nạn nhân bị thương, thu nhập bị mất, chi phí mai táng đối với nạn nhân tử vong và tổn thất về tinh thần theo quy định của Bộ luật dân sự.

Người gây tai nạn còn phải bồi thường tiền nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người mà nạn nhân có nghĩa vụ phải cấp dưỡng theo quy định của pháp luật và hai bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, nếu không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 20h ngày 28/7, Hà Thanh Hưng (SN 1977, quê quán Yên Bái, tạm trú tại phường La Khê, quận Hà Đông) điều khiển ô tô Hyundai Santafe BKS Hà Nội lưu thông trên phố Ngô Thì Nhậm xảy ra va chạm với 2 ô tô khác trên đường.

Chưa dừng lại đó, xe của Hưng tăng ga đâm vào loạt ô tô, xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương được đưa đi viện. Tại hiện trường, 4 ô tô bị hư hỏng nặng, nhiều xe máy nằm la liệt trên đường. Bước đầu, cơ quan công an chưa phát hiện nồng độ cồn, ma túy trên người tài xế.