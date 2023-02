Sức khỏe Bruce Willis chuyển biến xấu

TPO - Người nhà tiết lộ tình trạng sức khỏe của tài tử Bruce Willis ngày càng tồi tệ hơn sau gần một năm giải nghệ vì mất ngôn ngữ.

Ngày 16/2, gia đình báo tin xấu trên mạng xã hội về tình trạng sức khỏe hiện tại của Bruce Willis. Theo đó, tài tử Die Hard được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ tiền đình thái dương (Frontotemporal Dementia, FTD).

“Mặc dù điều này thật đau đớn nhưng cũng nhẹ nhõm khi cuối cùng đã có một chẩn đoán rõ ràng. FTD là căn bệnh quái ác mà nhiều người trong chúng ta chưa từng nghe đến và có thể tấn công bất kỳ ai. Đối với những người dưới 60 tuổi FTD là dạng sa sút trí tuệ phổ biến nhất. Nó phổ biến hơn nhiều so với những gì chúng ta biết vì việc chẩn đoán có thể mất nhiều năm”, người nhà Bruce Willis cho biết.

Gia đình nói thêm hiện không có phương pháp điều trị bệnh này. Họ bày tỏ hy vọng thực tế này có thể thay đổi trong tương lai gần, đồng thời kêu gọi giới truyền thông làm gì đó để nâng cao nhận thức về căn bệnh cũng như góp phần để giới chuyên môn quan tâm và nghiên cứu nhiều về nó hơn.

Theo Page Six, đây là tuyên bố chung, có chữ ký của vợ hiện tại Emma Heming, vợ cũ Demi Moore và 5 con gái của Bruce Willis. Họ nhấn mạnh nếu ngôi sao Whole Nine Yards có thể phản hồi về hoàn cảnh của mình, ông muốn truyền bá nhiều hơn những thông tin liên quan đến căn bệnh và kết nối những người đang mắc căn bệnh nhược trí này trên toàn cầu.

“Chúng tôi cảm động trước tình yêu mà tất cả các bạn đã dành cho chồng, cha và người bạn thân yêu của chúng tôi trong thời gian khó khăn này. Lòng trắc ẩn, sự hiểu biết và sự tôn trọng không ngừng của các bạn sẽ cho phép chúng tôi giúp Bruce sống cuộc đời trọn vẹn nhất có thể”, tuyên bố viết.

Sau thông báo trên, loạt ngôi sao hàng đầu Hollywood như Aaron Paul, Selma Blair, Alyssa Milano, Ireland Baldwin, Paris Hilton và Marlon Wayans... đã dành những lời động viên, cổ vũ và ca ngợi ngôi sao gạo cội. “Yêu anh rất nhiều, bạn của tôi! Gửi những cái ôm đến anh và gia đình tuyệt vời của anh. Anh là một huyền thoại”, Aaron Paul nhắn nhủ.

Ngày 30/3/2022, gia đình Bruce Willis thông báo ông sẽ từ bỏ sự nghiệp diễn xuất kéo dài hàng thập kỷ do mắc chứng mất ngôn ngữ.

Theo Mayo Clinic, chẩn đoán mất ngôn ngữ ban đầu của Willis chỉ ra ông gặp khó khăn khi nói, viết và hiểu ngôn ngữ, kể cả trong đối thoại hay văn bản. Chứng bệnh này thường xuất hiện sau một cơn đột quỵ hoặc chấn thương đầu. Tuy nhiên, gia đình Willis không tiết lộ nguyên nhân cụ thể tài tử gạo cội bị bệnh. Có thông tin ông bắt đầu có biểu hiện bệnh từ năm 2020.

Lễ trao giải Mâm xôi vàng lần thứ 42 gây tranh cãi vì đặt thêm hạng mục mới Màn trình diễn tệ nhất của Bruce Willis. Thay đổi này đã được phía ban tổ chức công bố hồi tháng hai. Trong đó, 8 đề cử trong hạng mục là 8 vai diễn của tài tử U70 trong năm 2021, gồm: Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death, Survive the Game, American Siege, Apex, Cosmic Sin và Deadlock.

Trước tuyên bố về bệnh tình từ gia đình, ngày 31/3/2022, John Wilson và Mo Murphy - hai đồng sáng lập giải thưởng thường niên thông báo hủy bỏ giải thưởng đã trao cho Bruce Willis.

Nhiều tháng sau đó, Heming chia sẻ trên mạng xã hội rằng đang vật lộn với nỗi đau khiến cô “tê liệt” và cô đang học cách sống cùng với nó.

Bất chấp cuộc chiến khó khăn, Bruce Willis vẫn tiếp tục xuất hiện trước công chúng cùng bạn bè, cũng như tận hưởng cuộc sống bên gia đình.

Tú Oanh