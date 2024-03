Sự thật về clip người bán hàng rong ở bờ hồ Gươm bị tố 'ăn vạ' để đòi tiền

Theo lời khai của bà Y. (người bán hàng rong), bà bị nhầm nhóm khách mua hàng của bà với nhóm thanh niên đang đi bộ, chụp ảnh.

Chiều 20/3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nam thanh niên nói giọng miền Nam, tố một người bán hàng rong trên khu vực phố Tràng Tiền đi theo “ăn vạ”, đòi tiền dù họ không hề mua hàng.

Theo nội dung clip, thanh niên này cùng nhóm bạn chỉ chụp ảnh trên phố và không có ai mua hàng, nhưng vẫn bị người bán hàng rong đi theo đòi trả tiền. Khi thấy nam thanh niên giơ máy quay lên thì người phụ nữ mới bỏ đi và bảo “cô nhầm”.

Sau khi clip được đăng tải, Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an phường Tràng Tiền xác minh, làm rõ. Ngày 21/3, thông tin từ Công an phường Tràng Tiền cho thấy, người phụ nữ bán hàng rong là N.T.Y. (SN 1969, trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).

Chị Y. thuật lại, khoảng 20h tối 19/3, chị này đẩy xe hàng rong bán hoa quả đến khu vực ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài. Thời điểm này, có một nhóm thanh niên khoảng từ 5-6 người đến mua hàng của mình với tổng số tiền là 80.000 đồng.

Tuy nhiên, khi nhóm khách đang thanh toán thì xe lực lượng chức năng xử lý vi phạm trật tự đô thị đi đến, nên chị Y. sợ quá bỏ chạy. Đến khi quay lại, thấy nhóm của nam thanh niên trong clip đang đi bộ trên phố Hàng Khay, tưởng là nhóm khách mua hàng trước đó nên đã đi theo và đề nghị thanh toán.

Khi thấy những người này trả lời không mua gì và lấy điện thoại ra quay thì chị Y. biết mình nhầm nên đã không đòi tiền nữa và bỏ đi. Hiện Công an phường Tràng Tiền chưa xác minh được nhóm thanh niên đã đăng clip trên mạng xã hội.

Về lỗi vi phạm bán hàng rong, Công an phường sẽ lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền từ 100.000-200.000 đồng theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Nghị định 100, đồng thời yêu cầu người bán hàng ký cam kết không tái phạm.

