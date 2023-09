Sự thật bất ngờ vụ người đàn ông bị cướp hơn 200 tờ vé số ở TPHCM

TPO - Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định không có sự việc người đàn ông bị cướp giật hơn 200 tờ vé số ở huyện Hóc Môn, TPHCM. Người đàn ông này tự dựng lên câu chuyện bị cướp để người đi đường cho tiền, ủng hộ.

Ngày 13/9, mạng xã hội chia sẻ thông tin, hình ảnh người đàn ông bị đôi nam nữ đi xe máy cướp 227 tờ vé số khiến nhiều người bức xúc.

Theo đó, khoảng 7h15 ngày 8/9, một người đàn ông khoảng 70 tuổi đi bộ bán vé số dạo trên đường Phạm Thị Giây thì có đôi nam nữ đi xe máy đến, giả vờ mua rồi cướp 227 tờ vé số. Trong lúc giằng co, người đàn ông bị thương ở tay.

Qua xác minh, vị trí được cho là xảy ra vụ việc là gần nhà của chị T.T (36 tuổi) trên đường Phạm Thị Giây, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

Chia sẻ với phóng viên, chị T cho biết, ngày 8/9, chị bán hủ tiếu từ 4h sáng đến tối nhưng không có sự việc người đàn ông bị cướp vé số như thông tin chia sẻ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khoảng 3 tháng, chị T thấy một người đàn ông lớn tuổi, trên người có vết thương ở cánh tay, đi đến trước quán hủ tiếu nên hỏi thăm. Người này cho biết bản thân vừa bị hành hung, cướp vé số. Khi nghe hoàn cảnh thương tâm của người đàn ông, chị T đã cho số tiền 150 nghìn đồng.

Đại diện Công an huyện Hóc Môn cho biết, sau khi thông tin được chia sẻ trên mạng, Công an xã Thới Tam Thôn đến hiện trường thu thập thông tin để điều tra, làm rõ. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người bán vé số là ông N.Q.H (74 tuổi, quê An Giang) và mời người này về trụ sở làm việc.

Bước đầu, ông H. khai do hoàn cảnh nghèo khó, cực khổ nên dựng chuyện bị cướp vé số để người đi đường rủ lòng thương, cho tiền.

Vụ việc đang được công an xác minh, xử lý.