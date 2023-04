Sự sụp đổ của sao nữ khi chồng phải ngồi tù 14 năm

TPO - Chồng bị tuyên án tù 14 năm khiến tương lai của An Dĩ Hiên lao đao. Từ tiểu thư danh giá được săn đón, đã hơn một năm, nữ diễn viên phải giấu mặt trước truyền thông.

Ngày 21/4, Sina đưa tin tòa án Macau đã tuyên phạt bị báo Trần Vinh Luyện 14 năm tù giam cho 83 tội danh, trong đó có các sai phạm như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập tổ chức tội phạm. Sau khi Trần Vinh Luyện bị bắt và phán quyết, người hâm mộ lo lắng cho tương lai của An Dĩ Hiên.

Người chồng tù tội

Tỷ phú Trần Vinh Luyện, chồng An Dĩ Hiên sinh năm 1972, là người sáng lập tập đoàn Đức Tấn chuyên kinh doanh bất động sản và sòng bạc. Anh từng sở hữu khối tài sản hơn 1,45 tỷ USD. Cả hai quen nhau kín đáo trong 3 năm trước khi công khai tình cảm.

An Dĩ Hiên và chồng kết hôn vào tháng 6/2017 với hai lễ cưới rình rang tiêu tốn hàng nghìn tỷ ở Hawaii và Đài Loan, Trung Quốc. Trước đó, mỹ nhân Tây du ký còn đi chụp ảnh cưới ở Paris và Maldives.

Trở thành bà Trần, An Dĩ Hiên tạm ngừng đóng phim để hưởng thụ cuộc sống sung túc như bà hoàng. Trần Vinh Luyện luôn thỏa mãn mọi mong ước của nữ diễn viên tặng cho cô nhiều trang sức đắt giá, bất động sản, thường xuyên đưa nữ diễn viên đi du lịch. Trong ba năm, An Dĩ Hiên sinh hai con và được chồng thưởng hàng chục triệu USD.

Tuy không hoạt động nghệ thuật, tên tuổi An Dĩ Hiên vẫn thường xuyên được nhắc đến khi cô tổ chức các buổi tiệc sinh nhật, mừng đầy tháng, kỷ niệm ngày cưới và mời nhiều bạn bè nghệ sĩ tới tham dự. Có thể nói, An Dĩ Hiên đã sống những ngày tháng rực rỡ như nữ hoàng.

Tuy nhiên, hạnh phúc không kéo dài lâu khi vào tháng 12/2021, Trần Vinh Luyện và đồng bọn bị cảnh sát Macau bắt vì nhiều tội danh liên quan đến tổ chức đánh bạc trái phép.

Theo cáo trạng của cảnh sát, Trần Vinh Luyện liên quan tới 83 tội danh. Số tiền tang vật liên quan vụ án của tỷ phú này lên đến 34,9 tỷ HKD (4,4 tỷ USD). Trần Vinh Luyện liên tục kêu oan nhưng vẫn bị kết án 14 năm tù giam.

Chồng vướng vòng lao lý khiến cho cuộc sống của An Dĩ Hiên trở nên tăm tối. Nữ diễn viên không xuất hiện kể từ khi chồng bị bắt. Bạn bè tiết lộ An Dĩ Hiên lấy nước mắt rửa mặt, tâm trạng suy sụp, sức khỏe giảm sút.

Gánh nặng của An Dĩ Hiên

Theo Sohu, An Dĩ Hiên không lo lắng về vấn đề kinh tế. Bản thân cô cũng xuất thân trong gia đình giàu có, trước khi lấy chồng, nữ diễn viên có biệt danh "An công chúa". Tuy nhiên, áp lực dư luận và trách nhiệm với người thân đè nặng lên vai An Dĩ Hiên.

Hiện tại, An Dĩ Hiên phải chăm sóc cha chồng đã hơn 90 tuổi, sức khỏe yếu kém. Hai con của cô chưa tròn 5 tuổi đã có người cha phải vào tù. Bên cạnh đó, An Dĩ Hiên còn phải chăm sóc con riêng của chồng.

Theo Sohu, khi kết hôn cùng Trần Vinh Luyện, An Dĩ Hiên luôn khẳng định cô là người vợ đầu tiên. Song, thực tế Trần Vinh Luyện đã có hai con gái riêng, tỷ phú này từng tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con gái và có cả An Dĩ Hiên tham gia.

Trước khi bị bắt, Trần Vinh Luyện đã nhanh chóng chuyển 270 triệu USD tài sản sang cho con gái để đảm bảo con có cuộc sống không lo lắng về tài chính. Lời nói dối bị vạch trần từng khiến An Dĩ Hiên nhận nhiều chê cười.

Bên cạnh đó, giới truyền thông đánh giá An Dĩ Hiên khó có cơ hội trở lại giới giải trí. Công chúng cho rằng nữ diễn viên biết chồng phạm pháp nhưng vẫn đồng ý kết hôn, thậm chí nghi ngờ An Dĩ Hiên có liên quan tới các hoạt động kinh doanh của chồng. Do đó, họ không chào đón An Dĩ Hiên.

Hiện tại, các con của nữ diễn viên còn nhỏ, chờ khi cô có thể trở lại, địa vị và danh tiếng đã giảm sút, An Dĩ Hiên chỉ có thể đóng vai phụ, không nhận được nhiều thù lao.

Cú sốc chồng bị bắt trở thành bi kịch lớn trong của An Dĩ Hiên. Nữ diễn viên từng được săn đón, là người tình trong mộng của hàng triệu chàng trai với ngoại hình đẹp, sang trọng, trẻ trung nhưng giờ đây đã bị hủy hoại danh tiếng.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980 tại Đài Loan, Trung Quốc, thuộc thế hệ thứ hai trong gia đình quan chức (quan nhị đại). Ông nắm giữ khối sản nghiệp lớn đồng thời làm chủ tập đoàn bảo an và công ty dệt quân dụng làm ăn phát đạt, khởi đầu kinh doanh tại Đài Trung sau đó mở rộng đến Đài Bắc. Ông nội là cán bộ cao cấp của chính phủ, bà nội là đại địa chủ miền Đông sở hữu nhiều bất động sản có giá trị.

An Dĩ Hiên từng là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất của Đài Loan. Cô được biết đến các bộ phim như Tiên kiếm kỳ hiệp, Những ngã rẽ cuộc đời, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tỏa Thanh Thu, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Tây du ký, Đấu ngư, Độc cô thiên hạ...