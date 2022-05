SouthernLand độc quyền mở bán shophouse phong cách Hàn tại Phú Quốc

Shophouse The Koradise – Meyhomes Capital Phú Quốc với lượng sản phẩm giới hạn được SouthernLand Việt Nam mở bán độc quyền cuối tuần qua đã thu hút hơn 500 khách hàng tham dự. Điều này minh chứng cho sức hút mãnh liệt của dòng sản phẩm phong cách Hàn lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Phú Quốc.

Những lợi thế độc tôn

The Koradise được đánh giá sở hữu lợi thế kinh doanh hấp dẫn nhất tại Meyhomes Capital Phú Quốc nói riêng, quần thể nghỉ dưỡng phía Nam Phú Quốc nói chung. Không giống như các sản phẩm thông thường, shophouse The Koradise – Meyhomes Capital Phú Quốc tích hợp cùng lúc hai công năng ưu việt gồm kinh doanh và nghỉ dưỡng nhờ thiết kế thông minh với hai mặt tiền lớn, hoàn thiện với vật liệu đẳng cấp.

Theo đó, The Koradise án ngữ ngay giao lộ công viên Sông và đại lộ An Thới, trung tâm đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc quy mô lên đến 300ha đang hoàn thiện với tốc độ xây dựng rất nhanh. Đây là khu vực tập trung những tiện ích đẳng cấp bậc nhất như công viên sông, công viên hồ, 3 clubhouse, trung tâm thể thao và dịch vụ thương mại, trường liên cấp quốc tế, công viên băng tuyết Ice Jungle, khu vườn Ánh Sáng, nhà hát Ánh Sáng, 31 tiểu công viên nội khu…

Đặc biệt là công viên băng tuyết Ice Jungle - công trình lần đầu xuất hiện tại Việt Nam ứng dụng công nghệ cao về ánh sáng - hứa hẹn sẽ trở thành điểm “check in” thu hút đông đảo du khách tham quan. Bản thân phân khu shophouse The Koradise cũng được tập đoàn Tân Á Đại Thành và tập đoàn Daewoo E&C dày công nghiên cứu, kiến tạo thành một điểm đến “độc, lạ” mang đậm nét văn hóa đặc trưng Hàn Quốc đang cực kỳ thu hút giới trẻ. Nhờ đó, shophouse The Koradise sẽ trở thành khu vực mua sắm, vui chơi giải trí nhộn nhịp nhất tại Meyhomes Capital Phú Quốc, mang đến lượng khách hàng và nguồn thu bền vững cho các chủ nhân kinh doanh.

Chưa kể The Koradise – Meyhomes Capital Phú Quốc còn nằm ngay cửa ngõ đến các danh thắng du lịch hàng đầu của Đảo Ngọc như Bãi Trường, Bãi Sao, Bãi Kem, Mũi Ông Đội, Cáp Treo Hòn Thơm… với các tuyến giao thông kết nối xuyên suốt gồm ĐT 795, ĐT 46, đại lộ Trần Hưng Đạo, đại lộ Bình Minh. Đặc biệt, tuyến phố đi bộ ven biển Bãi Trường dài 10,68km kết nối trực tiếp với The Koradise – Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ mang đến một lượng du khách đông đảo mà các dự án đều khó sánh kịp.

Sở Du lịch Kiên Giang đặt mục tiêu năm 2022 sẽ thu hút 5,6 triệu lượt du khách, vượt xa con số 3,5 triệu lượt khách của Đà Nẵng hay 1,2 triệu lượt khách của Khánh Hòa. Dĩ nhiên, Phú Quốc sẽ là điểm đến yêu thích của phần lớn du khách khi đến Kiên Giang. Đây chính là nguồn khách hàng “khủng” để các chủ nhân shophouse The Koradise – Meyhomes Capital Phú Quốc khai thác kinh doanh.

Điểm cộng sáng giá

Trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, phần lớn dự án hiện nay đều có thời hạn chỉ 50 -70 năm. Trong khi đó, Meyhomes Capital Phú Quốc là dự án hiếm hoi tại Phú Quốc được cấp quyền sở hữu ổn định, lâu dài. Đây là một điểm cộng cực lớn của shophouse The Koradise – Meyhomes Capital Phú Quốc bên cạnh lợi thế khai thác kinh doanh rộng mở. Khi thành phố Phú Quốc phát triển hoàn chỉnh, những shophouse như The Koradise sẽ là tài sản “hiếm có khó tìm”, giá trị gia tăng vượt trội theo thời gian mà ngay cả khi có rất nhiều tiền cũng không mua được.

Theo các chuyên gia, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng gần đây kém hấp dẫn chủ yếu do yếu tố pháp lý. Bằng chứng là bất chấp ảnh hưởng của Covid-19, những dự án được cấp quyền sở hữu lâu dài, ổn định vẫn thu hút khách hàng giao dịch sôi động. Đặc biệt, những dự án đã hoàn thiện pháp lý, chủ đầu tư giàu tiềm lực và uy tín, tiến độ thi công nhanh mỗi đợt mở bán đều nhanh chóng được thị trường hấp thụ. Tại Meyhomes Capital Phú Quốc, các phân khu như shophouse Diamond, Rosada, Aqua… được SouthernLand Việt Nam phân phối cũng đều “cháy hàng” trong thời gian ngắn.

Riêng shophouse The Koradise càng trở nên hấp dẫn hơn với một loạt ưu đãi đặc biệt. Theo đó, khách hàng sẽ được ba ngân hàng gồm Vietcombank, Vietinbank, VPBank cho vay vốn lên đến 75% giá trị hợp đồng hỗ trợ lãi suất 36 tháng kể từ thời điểm giải ngân (Những khách hàng thanh toán bằng vốn tự có sẽ được chiết khấu 10% giá trị hợp đồng). Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng các ưu đãi như hỗ trợ gói nội thất hoàn thiện trị giá 6%, gói hỗ trợ kinh doanh 8%, bộ sản phẩm cao cấp của Tân Á Đại Thành trị giá 250 triệu đồng và miễn phí quản lý 2 năm…

Chính sách này vừa giúp các nhà đầu tư có lời ngay hàng tỷ đồng, dễ dàng giải bài toán dòng tiền để sở hữu shophouse The Koradise vừa tuyệt đối an tâm về tiến độ triển khai dự án. Những điểm cộng sáng giá này đã góp phần làm nên sức hút mãnh liệt của shophouse The Koradise – Meyhomes Capital Phú Quốc khi có hơn 50% giỏ hàng được giao dịch thành công chỉ trong một buổi sáng cuối tuần qua.

Công ty CP Đất Phương Nam Việt Nam (SouthernLand Việt Nam) Hotline: 1900 2089 Website: www.southernhomes.vn