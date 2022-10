Sơn Tùng M-TP gây bàn tán với áo bó sát, khoe cạp nội y

TPO - Trang phục crop top bó sát cùng phong cách khoe cạp nội y hiện là trào lưu của giới trẻ quốc tế. Tại Việt Nam, nhiều ca sĩ như Sơn Tùng M-TP, MONO và HIEUTHUHAI đang gây bàn tán khi diện mốt đến từ nước ngoài.

Sau video intro có lời bài hát nhắc đến anti-fan, Sơn Tùng M-TP tiếp tục gây chú ý với trang phục biểu diễn. Trong một sự kiện, ca sĩ người Thái Bình diện crop top trắng bó sát, quần rộng thùng thình, phần lưng rộng lộ cạp nội y bên dưới.

Kiểu trang phục dần biến thành phong cách thời trang mới khi hàng loạt sao nam như MONO, HIEUTHUHAI (Hiếu Thứ Hai) đều diện style tương tự khi lên sân khấu biểu diễn. Trên mạng xã hội, làn sóng tranh cãi nổ ra. Cộng đồng mạng đi tìm giải đáp cho câu hỏi nam giới mặc crop top là gợi cảm hay phản cảm. Nó tương tự vụ Nam Trung từng mặc váy khi dự đám cưới Minh Hằng.

Trào lưu của fashionisto quốc tế

Trong một sự kiện âm nhạc, Sơn Tùng lăng xê xu hướng nam giới diện trang phục unisex. Nhiều năm qua, trong văn hóa người Việt, crop top, áo ôm sát vốn dành cho phái nữ. Việc nam ca sĩ như Sơn Tùng chọn mặc chiếc áo như trên bước lên sân khấu dễ gây ra bàn tán. Nhiều ý kiến cho rằng giọng ca Nắng ấm xa dần trông khá nữ tính khi chọn kiểu trang phục này vì có vóc dáng nhỏ, gầy.

Đáng chú ý, ca sĩ sinh năm 1994 theo đuổi phong cách thời trang giống em trai của mình là MONO - tân binh mới nổi của showbiz Việt. Trong các sự kiện âm nhạc gần đây, giọng ca Waiting For You liên tục diện áo bó sát, khoe cơ thể săn chắc, thực hiện vũ đạo nóng bỏng. Màn biểu diễn của MONO sau đó viral mạnh trên mạng xã hội.

Hòa cùng trào lưu sao nam mặc trang phục bó sát, HIEUTHUHAI cũng mặc trang phục tương tự khi biểu diễn ở bar. Hình ảnh nam ca sĩ với cơ thể nổi múi, được khán giả hò hét cùng tiếng nhạc gây chú ý những ngày qua.

Trên thực tế, phong cách trên được giới trẻ, fashionisto quốc tế, đặc biệt là Gen Z lăng xê từ giữa năm 2021. Những thương hiệu thời trang lớn như Louis Vuitton, Balenciaga liên tục lăng xê crop top dành cho nam giới trên sàn diễn thời trang.

Trong cuộc phỏng vấn của Vogue, Demna Gvasalia - Giám đốc sáng tạo của Balenciaga - cho biết những chiếc crop top của hãng được ông lấy cảm hứng từ chiếc crop top của Johnny Depp mặc trong The Claws of the Night.

Trong bài viết Sự trở lại của crop top dành cho nam giới đăng trên Yahoo, cây bút Tyler Schoeber cho biết phong cách thời trang này đang thay thế những bộ trang phục rộng thùng thình phát triển mạnh mẽ trong năm 2020.

"Bất kể người đàn ông nào cũng có thể mặc crop top. Đàn ông mặc váy, diện crop top trở thành xu hướng trên TikTok", Tyler Schoeber nói.

Chuyên gia thời trang cho biết giữa năm 2022 là thời điểm tốt nhất trong năm để diện crop top. Dù đó là người dị tính, đồng tính hay ngoại hình thế nào, họ vẫn có quyền tự tin diện crop top và thể hiện phong cách riêng.

Tranh cãi về crop top

Khoảng 5 năm về trước, những bộ trang phục unisex thường gắn với cộng đồng LGBTQ+. Theo giám đốc sáng tạo của Balenciaga, người đồng tính từng bị nói là "quái đản" khi diện trang phục nữ tính. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Những tranh cãi đổ dồn về đối tượng người dị tính, khi nhiều nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trên sân khấu với crop top, váy vóc, điển hình là Lil Nas X, Harry Styles.

Ngoài nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, tín đồ thời trang Gen Z bắt đầu xuống phố với những bộ trang phục đầy nữ tính. Nó không nói lên xu hướng tính dục của người khác, đơn giản chỉ là thời trang.

Theo Vogue, phong cách thời trang gợi cảm, crop top là xu hướng tất yếu ít nhất một năm nữa. Tuy không phù hợp với số đông nam giới, đây vẫn là phong cách thể hiện cái tôi của những tín đồ thời trang theo đuổi phong cách unisex và mong muốn khoe hình thể săn chắc, cơ thể 6 múi.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí i-D, Vicki Karaminas, Giáo sư của Học viện Thiết kế thuộc ĐH Massey, New Zealand, nhận định crop top là trang phục lý tưởng để nam giới khoe vẻ ngoài cơ bắp. "Trang phục này tạo hiệu ứng tốt về mặt thị giác, tôn lên sự săn chắc, giúp nam giới khoe vẻ nam tính", giáo sư nói.

Trong khi đó, tạp chí thời trang L'Officiel nhận định crop top sẽ còn thịnh hành, nếu TikTok vẫn còn xuất hiện những tín đồ thời trang táo bạo. Ngoài ra, đi kèm phong cách diện crop top khoe cơ bụng là diện quần trễ khoe cạp nội y.

Xu hướng khoe cạp nội y từng là trào lưu gây tranh cãi. Trong số đó, phải kể đến những lần Justin Bieber mặc quần lộ cạp nội y của thương hiệu nổi tiếng Calvin Klein. Gần đây, nhiều nhà mốt như Tommy Hilfiger, Balenciaga... cho người mẫu lăng xê xu hướng trên sàn diễn và dần đưa mốt trên trở lại.

Ban đầu, xu hướng lộ cạp nội y được đánh giá là cuộc chơi của tín đồ chơi trội. Theo Vogue, dù là những chiếc quần nội y, nhiều fashionisto vẫn muốn chứng minh đẳng cấp khi chi số tiền lớn.

Tuy nhiên, theo Giáo sư Vicki Karaminas nhận định phong cách thời trang nữ tính, những chiếc crop top tuy khẳng định tuyên ngôn của giới trẻ, nhưng chung quy nó vẫn là phong cách kén người mặc, không đại diện cho số đông nam giới.

"Vẫn còn nhiều cái nhìn thiếu thiện cảm với nam giới mặc trang phục nữ tính. Thái độ phản đối chủ yếu đến từ đàn ông trung niên và phụ nữ lớn tuổi. Nhưng điều đó không quá ảnh hưởng đến giới trẻ có cá tính mạnh. Đó không chỉ là thời trang mà còn là quan điểm và phong cách sống", giáo sư nói với i-D.