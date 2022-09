Bom tấn 'Avatar' thu thêm 30 triệu USD

TPO - "Avatar" chứng tỏ sức hút mãnh liệt sau 13 năm ra rạp. Phim hiện được chiếu khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Trước đó, tác phẩm khoa học viễn tưởng thu thêm 12,3 triệu USD tại thị trường Trung Quốc, góp phần giúp phim trở thành dự án điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Theo Variety, Avatar - bộ phim bom tấn của đạo diễn James Cameron - vẫn có sức hấp dẫn sau 13 năm công chiếu. Tác phẩm khoa học viễn tưởng mang về 10 triệu USD ở Bắc Mỹ và 20,5 triệu USD trên toàn cầu.

Theo các chuyên gia, Avatar sớm trở thành tác phẩm điện ảnh cán mốc 3 tỷ USD. Trước khi tái ngộ khán giả màn ảnh rộng sau 13 năm, phim giữ kỷ lục bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại với doanh thu 2,85 tỷ USD.

Tại Bắc Mỹ, Avatar hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé, sau các phim mới ra rạp như Don't Worry Darling (19,2 triệu USD), The Woman King (11 triệu USD).

So với các bản chiếu lại gần đây, Avatar chỉ chiếu ở 1.980 rạp (chủ yếu là định dạng 3D) lại có doanh thu cao hơn 85% so với Spider-Man: No Way Home.

Tại thị trường nước ngoài - nơi doanh thu của Avatar chiếm đến 70% - bộ phim chiếu lại chiếm vị trí số 1 ở Pháp (2,9 triệu USD), Italy (1,5 triệu USD), Singapore và Thái Lan, Đức (1,3 triệu USD), Anh 1,3 triệu USD) và Hàn Quốc (1,3 triệu USD).

Paul Dergarabedian - chuyên gia truyền thông cấp cao của Comscore - cho biết: "Chúng ta đang nói về bộ phim có tuổi đời 13 năm mà mọi người có thể xem ở nhà. Điểm thu hút lớn nhất là 3D. Avatar là lời nhắc nhở về trải nghiệm tuyệt vời tại rạp chiếu".

Avatar ra mắt năm 2009. Kể từ ngày phát hành, tác phẩm khoa học viễn tưởng tạo ra doanh thu vững chắc với 77 triệu USD doanh thu mở màn. Song, bộ phim cần một thời gian chứng minh tại phòng vé, sau đó liên tục giữ kỷ lục, đứng vị trí số 1 trong 7 tuần liên tiếp và góp mặt ở top 10 bộ phim có doanh thu cao nhất trong ba tháng. Cuối cùng, phim mang về 760 triệu USD tại Bắc Mỹ.

Đầu năm 2021, Avatar thu thêm 12,3 triệu USD trong hai ngày chiếu lại ở Trung Quốc. Điều đó giúp tác phẩm đạt kỷ lục phim ăn khách nhất mọi thời đại.

Sắp tới, phần 2 của Avatar ra mắt với nhan đề Avatar: The Way of Water dự kiến oanh tạc phòng vé trong và ngoài Bắc Mỹ.