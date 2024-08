Sở Y tế Đồng Tháp công bố nguyên nhân 149 người nhập viện sau khi ăn bánh mỳ

TPO - Vụ việc 149 người ở Thành phố Hồng Ngự (Đồng Tháp) phải nhập viện được ngành chức năng địa phương kết luận do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thịt của cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12, vi khuẩn Salmonella gây bệnh có trong patê gan cơ sở này sản xuất.

Sáng 16/8, tin từ Sở Y tế Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa báo cáo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), UBND tỉnh Đồng Tháp về vụ việc 149 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại TP. Hồng Ngự hôm 6/8 vừa qua.

Qua điều tra, có 149 người nhập viện do có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy... Các trường hợp trên đều cho biết, đã ăn bánh mì thịt do cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường An Thạnh, TP. Hồng Ngự) cung cấp, tập trung vào khung giờ từ 16h30 - 18h ngày 6/8.

Kết quả xét nghiệm 51 mẫu bệnh phẩm các trường hợp nhập viện cho thấy, có 29 trường hợp nhiễm vi khuẩn Salmonella (do Viện Pasteur TPHCM thực hiện). Xét nghiệm các mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 có có 1 mẫu bị patê gan nhiễm vi khuẩn Salmonella. Tại thời điểm điều tra, chưa phát hiện tiền sử bệnh tật, các bất thường về sức khỏe của nhân viên cơ sở bánh mì và bếp ăn Công ty TNHH May túi xách Thái Dương (nơi phát hiện các ca ngộ độc đầu tiên).

Từ kết quả trên, Sở Y tế Đồng Tháp kết luận, đủ căn cứ xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra do ăn bánh mì thịt của cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Nguyên nhân ngộ độc do vi khuẩn Salmonella có trong patê gan của cơ sở này tự sản xuất và dùng làm bánh mì kẹp thịt.

Kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12, đoàn kiểm tra cũng phát hiện và lập biên bản một số nội dung tồn tại của cơ sở, như: Thiếu một số hợp đồng mua nguyên liệu; tủ bày bán thức ăn không có trang bị dụng cụ ngăn côn trùng, động vật gây hại; quy trình sản xuất thực phẩm không theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng; thiếu một số hợp đồng mua nguyên liệu.

Sở Y tế Đồng Tháp đề nghị UBND TP. Hồng Ngự thực xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 theo quy định.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 7/8, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự tiếp nhận 11 ca nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy. Đến 15h30 cùng ngày, thêm 9 ca nhập viện với các triệu chứng tương tự. Tất cả các trường hợp trên đều là công nhân của Công ty TNHH May túi xách Thái Dương (nhà máy tại TP. Hồng Ngự).

Trong các ngày tiếp theo (kéo dài tới ngày 12/8), các bệnh viện tại Đồng Tháp tiếp tục tiếp nhận thêm các trường hợp có những biểu hiện như trên, đều sinh sống, làm việc tại địa bàn TP. Hồng Ngự. Tổng số có 149 người đã nhập viện.

Tính đến cuối ngày 15/8, hầu hết các trường hợp trên sức khoẻ ổn định đã được xuất hiện, chỉ còn 7 ca tiếp tục điều trị, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.