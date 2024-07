Smartsight – Bước tiến đột phá năm 2024 trong công nghệ phẫu thuật khúc xạ

Được nghiên cứu và phát triển bởi Schwind (CHLB Đức) – một trong những Tập đoàn nhãn khoa hàng đầu thế giới, phương pháp mổ cận SmartSight là bước tiến công nghệ đột phá nhất 2024 ở lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ, giải quyết được hầu hết những hạn chế mà các phương pháp mổ cận trước đó gặp phải.

Mới đây, công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ tiên tiến nhất này đã được chuyển giao cho Trung tâm Mắt Hồng Ngọc (thuộc Hệ thống Y tế - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc). Sự kiện chuyển giao này mở ra cơ hội cho nhiều người Việt gặp vấn đề với cận, loạn thị được điều trị hiệu quả và an toàn trong điều kiện tối ưu.

TS. BS Đinh Thị Hoàng Anh – Trưởng khoa Mắt – Trung tâm Mắt Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đánh giá cao về sự vượt trội của phương pháp SmartSight so với những “tiền bối” trước đó: “Yếu tố quan trọng nhất để chúng tôi lựa chọn đưa công nghệ này về Việt Nam là những cải tiến hoàn hảo của nó trong việc mang lại trải nghiệm an toàn cho người bệnh. Với cơ chế áp dụng công nghệ năng lượng thấp, bắn tia laser theo đúng kết cấu mắt được xác định nhờ Biểu đồ giác mạc cá nhân sẽ giúp người bệnh tiết kiệm được lõi mô, giảm mờ nhòe, quang sai sau mổ mà thời gian hoàn toàn phục hồi chỉ còn từ 1-2 ngày”.

Trên thực tế, không chỉ sở hữu những bước tiến vượt bậc từ công nghệ mới, SmartSight cũng kế thừa trọn vẹn thế mạnh của những phương pháp mổ cận khác như Relex Smile, Smile Pro,...khi sử dụng tia laser Femtosecond tạo ra mảnh mô giác mạc siêu mỏng. Khi phẫu thuật, bác sĩ theo dõi qua kính hiển vi loại bỏ mảnh mô thông qua đường rạch nhỏ chỉ 2mm, nhờ vậy sẽ không tạo vạt giác mạc và làm giảm nguy cơ khô mắt sau phẫu thuật cho người bệnh - phù hợp với cơ địa nhãn cầu của người Việt.

Việc ít xâm lấn hơn, ít cắt ngang thần kinh trên bề mặt giác mạc, sẽ giảm thiểu tối đa nguy cơ khô mắt hay tổn thương mắt sau phẫu thuật. Đặc biệt, công nghệ này cũng cho phép nâng phổ điều trị độ cận thị và loạn thị lên cao hơn so với trước đây. Với dải điều trị lên tới 12 độ cận và 6 độ loạn, hàng triệu đôi mắt trên thế giới đã được SmartSight điều trị thành công để có thể trọn vẹn ngắm nhìn cuộc sống.

Nhiều chuyên gia cho rằng, khả năng phục hồi thị lực nhanh chóng, độ chính xác cao trong quá trình phẫu thuật và trải nghiệm an toàn sau mổ chính là những yếu tố tạo nên sự vượt trội của công nghệ SmartSight so với các phương pháp cũ. Tuy nhiên, các điều kiện khắt khe về đảm bảo an toàn kỹ thuật, điều kiện phẫu thuật (như nhiệt độ, độ ẩm, kiểm soát nhiễm khuẩn,...) cũng là những yếu tố khiến phương pháp này chưa được nhiều Trung tâm, cơ sở y tế nhãn khoa tại Việt Nam đủ yêu cầu để lắp đặt hoạt động.

Trung tâm Mắt Hồng Ngọc nói riêng và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc hơn 20 năm kinh nghiệm nói chung với điều kiện vật chất - hạ tầng vượt trội, tự hào là một trong những cơ sở y tế nhãn khoa đầu tiên tại Việt Nam sở hữu công nghệ này từ đối tác Schwind (CHLB Đức). Với hệ thống phòng mổ đạt chuẩn HBN Anh Quốc vô khuẩn tuyệt đối, duy trì áp lực dương, ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng trong phẫu thuật, Bệnh viện Hồng Ngọc có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của công nghệ SmartSight và mang lại an toàn tuyệt đối cho người bệnh trong quá trình phẫu thuật. Trong quá trình điều trị, Trung tâm Mắt còn có sự hợp tác, kiểm soát của Trung tâm khử khuẩn - tiệt khuẩn được xây dựng theo Hội kiểm soát nhiễm khuẩn và Bộ y tế Việt Nam.

Việc ký kết nhận chuyển giao công nghệ đột phá SmartSight trong năm 2024 của Trung tâm Mắt Hồng Ngọc cũng chính là bảo chứng hoàn hảo cho cam kết không ngừng đầu tư, nâng cấp những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới trong điều trị, tất cả vì sức khỏe và trải nghiệm khách hàng của Hệ thống y tế Hồng Ngọc.