Siết an ninh trước trận cầu “sinh tử”

TP - Đội bóng của HLV Chung Jae-ho đứng trước sức ép buộc phải thắng trong cuộc đối đầu với Hải Phòng lúc 19h15 chủ nhật 10/7. An ninh sân vận động Hàng Đẫy sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt ở trận đấu này để đề phòng sự gây rối của các CĐV.

Các trận đấu của CLB Hà Nội với Hải Phòng những năm qua chưa bao giờ dễ dàng, dù đội bóng của bầu Hiển thường chiếm ưu thế so với đối thủ. Thách thức lần này càng lớn hơn khi CLB Hà Nội đang gặp khá nhiều khó khăn. Sự ra đi của những trụ cột như Quang Hải, Đình Trọng hay chấn thương của Văn Hậu khiến đội chủ sân Hàng Đẫy không duy trì được lực lượng hùng mạnh như trước.

Chuỗi phong độ ấn tượng của họ cũng chững lại sau quãng nghỉ với trận hoà 1-1 trên sân Nam Định và thất bại 1-2 trước SHB Đà Nẵng tại Hoà Xuân. Kết quả này khiến đội bóng của HLV Chun Jae-ho rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 8 điểm, kém Hải Phòng 3 điểm.

“Chúng tôi cũng lên phương án đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu như các trận khác thôi, nhưng có chặt chẽ hơn. Tuy nhiên tôi cho rằng điều quan trọng hơn cả là ý thức của các CĐV chứ BTC làm kỹ đến mấy thì cũng khó có thể kiểm soát được hết. Nếu CĐV đã cố ý thì việc ngăn chặn hoàn toàn việc đưa pháo sáng, vật lạ vào sân là rất khó. Dù đội nào thắng thì chúng tôi cũng mong muốn hai bên cống hiến một trận đấu đẹp cho khán giả”. Ông Nguyễn Quốc Hội

Sự ra đi của Quang Hải rõ ràng đang tác động tiêu cực tới sức mạnh hàng tấn công Hà Nội. Qua 5 trận, các chân sút CLB Hà Nội mới ghi được 4 bàn thắng. Đây là con số khá báo động với một đội bóng vốn nổi tiếng về sức mạnh hàng công. Dù vẫn duy trì được khả năng kiểm soát bóng tốt nhưng các pha tấn công của CLB Hà Nội phần nào mất đi sự sắc bén và tính đột biến.

Trái ngược với CLB Hà Nội, Hải Phòng đang khiến tất cả ngạc nhiên với chuỗi trận đầy ấn tượng. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã thắng 3 trận, hoà 2 để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 11 điểm. Ít ai ngờ một đội bóng vốn bị đánh giá thấp như Hải Phòng lại hồi sinh mạnh mẽ như vậy dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm. Hàng tấn công của CLB Hải Phòng đã ghi tới 9 bàn thắng, cao nhất V-League tính tới vòng 5.

Hơn ai hết, HLV Chu Đình Nghiêm là người hiểu rõ lối chơi của CLB Hà Nội. Đây là lợi thế lớn với Hải Phòng trong cuộc đối đầu hôm nay. Lợi thế về điểm số cũng có thể giúp các cầu thủ Hải Phòng bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn. Ngược lại, CLB Hà Nội đang đứng trước sức ép buộc phải thắng nếu không muốn bị hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Thất bại trước Hải Phòng có thể khiến HLV Chun Jae-ho và các học trò bị tụt xuống vị trí sâu hơn trên bảng xếp hạng.

Cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng cũng được BTC Cty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đặc biệt lưu tâm về vấn đề an ninh. Do tiền sử đốt pháo sáng, quậy phá của CĐV Hải Phòng tại Hàng Đẫy, BTC sân những ngày qua đã phải làm việc với Công an Hà Nội và các đơn vị liên quan để lên phương án đảm bảo an ninh kỹ lưỡng. CĐV đội khách khi vào sân sẽ phải qua kiểm soát rất chặt chẽ. Chủ tịch Cty cổ phần thể thao T&T, ông Nguyễn Quốc Hội dù vậy cho biết, điều quan trọng hơn cả là ý thức của các CĐV.