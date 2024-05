Vé xem ĐT Indonesia đá vòng loại World Cup 2026 tăng phi mã

TPO - NHM Indonesia sẽ phải mất nhiều tiền hơn để vào sân xem đội nhà thi đấu với Iraq và Philippines tại vòng loại World Cup 2026. Vì giá vé cho 2 trận đấu này đã được điều chỉnh tăng gần gấp đôi.

Trong tháng 6, ĐT Indonesia sẽ làm chủ nhà ở 2 trận còn lại thuộc vòng loại 2 World Cup 2026 (tiếp Iraq và Philippines). Đây là cơ hội để họ tự định đoạt số phận. Indonesia đang có 7 điểm, hơn Việt Nam 4 điểm. Chỉ cần một chiến thắng trong hai trận còn lại, họ sẽ đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả của ĐT Việt Nam.

Cơ hội là rất rộng mở, thời khắc lịch sử đang rất cận kề nên sức nóng của trận đấu cũng đang được đẩy lên cao hơn. Từ tối 15/5, khi ban tổ chức mở cổng bán vé trực tuyến, NHM xứ vạn đảo đã tranh nhau để kiếm được một tấm vé vào sân Bung Karno.

Ban tổ chức cho NHM có 2 lựa chọn, một là mua vé từng trận, hai là gộp vé 2 trận. Nhưng với bất cứ lựa chọn nào thì giá cũng không hề dễ chịu.

Chỉ cần so sánh với trận gặp Việt Nam vào tháng 3/2024, NHM sẽ chứng kiến giá vé cao hơn khá nhiều.

Nếu như trận Indonesia vs Việt Nam tại Bung Karno hồi tháng 3/2024 có mức thấp nhất là 100.000 rupiah thì bây giờ, con số hạng tương đương là 225.000 rupiah. Giá vé hạng VIP được điều chỉnh từ 750.000 rupiah (1,2 triệu đồng, trận Indonesia vs Việt Nam) lên 1.250.000 rupiah/trận (2 triệu đồng, trận Indonesia vs Iraq).

Ban tổ chức cũng cho NHM lựa chọn thêm là mua gộp giá 2 trận. Khi đó, họ sẽ được ưu đãi hơn. Thay vì trả 2 triệu đồng/vé/trận và 4 triệu đồng cho 2 trận để được vào khu vực VIP, họ chỉ phải bỏ ra 3,5 triệu cho gói này.

Nhìn chung, giá trung bình đã tăng lên gần 2 lần. Nhưng đây mới là giá niêm yết. NHM hoàn toàn có thể phải trả con số lớn hơn thế rất nhiều nếu mua qua chợ đen.

Việc tăng giá vé cũng đồng nghĩa sức hút của ĐT Indonesia đang lên cao. Sau 2 thắng lợi trước Việt Nam hồi tháng 3, thầy trò Shin Tae-yong tiếp tục thể hiện tốt ở VCK U23 châu Á. Họ cán đích thứ 4 chung cuộc. Những dấu mốc ấn tượng giúp NHM Indonesia thêm lạc quan về bóng đá nước nhà.