Showbiz 9/11: Nữ chính phim Việt giờ vàng vừa lên sóng đã gây tranh cãi

TPO - Ánh Dương là vai diễn truyền hình đầu tay của Hoàng Hà trong phim “Chúng ta của 8 năm sau”. Tuy nhiên, vừa lên sóng, diễn xuất của cô vấp phải luồng ý kiến trái chiều.

Bộ phim Chúng ta của 8 năm sau lên sóng từ 6/11. Đây là dự án nối sóng phim Biệt dược đen trên sóng giờ vàng. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực như NSND Trung Anh, Mạnh Trường, Huyền Lizzie, Quỳnh Kool…

Ở những tập đầu, phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ, trong đó có Hoàng Hà. Trong phim, cô vào vai Ánh Dương, cô gái vui vẻ, hoạt bát nhưng ẩn giấu bên trong là quá khứ bí ẩn. Ánh Dương có hiềm khích với bố ruột và chưa một lần gọi ông một tiếng cha.

Sau khi phim lên sóng, vai diễn của Hoàng Hà vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng Hoàng Hà không phù hợp với nhân vật Ánh Dương, diễn xuất của cô còn gượng gạo và “hơi nhạt”.

Tuy nhiên, cũng có những bình luận bênh vực Hoàng Hà là gương mặt mới có thể khiến khán giả lạ lẫm. Hơn nữa, vấn đề không nằm ở diễn xuất mà do kịch bản khiến nhân vật của cô bị ác cảm.

Hoàng Hà sinh năm 1996, đến từ Hà Nội. Đam mê điện ảnh từ thời THPT, Hoàng Hà đã học diễn xuất ngắn hạn. Cô từng tham gia một số bộ phim ngắn như Tết gần Tết xa, Cô gái của những ngày đã qua… Hoàng Hà gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trên màn ảnh rộng với vai Dao Ánh trong phim Em và Trịnh.

Ảnh Hòa Minzy ôm hôn Duy Khánh ở đám cưới Puka - Gin Tuấn Kiệt

Sau đám cưới của Puka và Gin Tuấn Kiệt tối 6/11, Duy Khánh đăng lên trang cá nhân bức ảnh ôm eo Hòa Minzy. Giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp vòng tay qua cổ, kề má đồng nghiệp tại đám cưới của bạn thân.

"Thương em lắm, Hòa Minzy", Duy Khánh viết.

Bức ảnh thân thiết giữa Duy Khánh và Hòa Minzy sau đó lan truyền trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều người cho rằng hành động trên là thân thiết quá mức, nhất là khi chụp ở nơi công cộng.

"Biết là Hòa Minzy thoải mái, hết mình trong các bữa tiệc, nhưng lần này có hơi quá không?", "Kề vai bá cổ như vậy, hai người có mối quan hệ thế nào?", "Hành động này ở chỗ đông người nhìn không được ổn lắm"... là một số bình luận của khán giả trên mạng xã hội.

Duy Khánh sau đó lên tiếng giải thích, cho rằng họ chỉ là bạn thân, những tin tức trên mạng là chưa đúng sự thật.

Thanh Hằng chia sẻ về cuộc sống sau đám cưới

Tối 8/11, Thanh Hằng xuất hiện với vai trò vedette tại show diễn mở màn của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2023 tại Hà Nội. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Thanh Hằng kể từ sau đám cưới với nhạc trưởng Trần Nhật Minh hôm 22/10.

Chia sẻ với Tiền Phong sau show diễn, Thanh Hằng cho biết cô rất yêu công việc và khán giả nên đã ngay lập tức quay trở lại với sàn diễn. Nhiều người cho rằng sau đám cưới cần nghỉ ngơi, tạm gác lại công việc nhưng Thanh Hằng nói quan niệm của cô và chồng khác mọi người.

“Với tôi đám cưới chỉ là buổi tiệc thân mật, giới thiệu với mọi người về hành trình tiếp theo của mình. Vậy nên kế hoạch của tôi sau đám cưới cũng khác mọi người. Tôi vẫn yêu công việc và khán giả của mình”, cô nói.

Khi được hỏi hai vợ chồng đã đi trăng mật sau đám cưới hay chưa, người đẹp nói: “Trăng mật là kéo dài từ nay đến suốt đời chứ không phải quy định rằng cứ sau đám cưới mới là trăng mật. Tôi cho rằng dù đi đâu mà cứ ở bên nhau là tuần trăng mật rồi”.

Harry bị chỉ trích

Tối 6/11 (giờ địa phương), Hoàng tử Harry xuất hiện tại sự kiện gây quỹ hỗ trợ cho thành viên lực lượng vũ trang Mỹ Stand Up for Heroes ở New York (Mỹ) thông qua đoạn video quay sẵn tại nhà riêng ở Montecito. Trong video, Công tước xứ Susse mặc lễ phục lịch lãm và đeo 4 huy chương quân trước ngực, trong đó có ba huy chương do cố Nữ hoàng Elizabeth II trao và cái còn lại đến từ Quân đoàn Hoàng gia Anh.

Nhiều người phát hiện trên áo vest của Hoàng tử Harry không có huy chương được đính để đánh dấu lễ đăng quang của Vua Charles. Huy chương được làm bằng bạc và mạ niken, có hình ảnh Vua Charles và Hoàng hậu Camilla. Tổng cộng 400.000 chiếc được phát hành. Harry được trao cùng các thành viên lực lượng vũ trang và nhân viên dịch vụ khẩn cấp tuyến đầu của Anh vào đầu tháng 5.

Johnny Hoàng Tiểu Phong chết đuối ở Bali

Tối 8/11, thông tin “Johnny Hoàng Tiểu Phong chết đuối ở Bali” đứng đầu hot search Weibo Trung Quốc. Tin tức khiến cộng đồng mạng hoang mang khi biết người gặp nạn là chồng của cosplayer nổi tiếng Karina. Ngay sau đó, báo Indonesia xác nhận thông tin ba du khách đã bị nước cuốn trôi khi đang bơi ở bãi biển, Johnny là người tử nạn.

Đội tìm kiếm cứu nạn Bali đã phát hiện người đàn ông Trung Quốc tử nạn vì đuối nước. Tên, địa điểm và ngày sinh của anh trùng khớp với thông tin danh tính của người nổi tiếng trên Internet "Johnny". Thi thể người đàn ông 34 tuổi bị sóng cuốn trôi chiều 7/11. Do thời tiết xấu, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến ngày 8/11, thi thể của Johnny mới được tìm thấy.