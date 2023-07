Showbiz 5/7: Trang phục hở bạo của Jennie gây tranh cãi, ca sĩ Phương Linh xin lỗi

TPO - Danh sách BlackPink diễn 13 bài tại Hà Nội là không đúng sự thật, Thanh Hương: "Từng nghĩ khó đóng cảnh yêu đương với Hoàng Hải"... là những tin tức đáng chú ý ngày 5/7.

Trang phục hở bạo của Jennie gây tranh cãi

Bài đăng có tiêu đề: “Trang phục của Jennie trong 'The Idol' có được coi là quần áo?" trên diễn đàn cộng đồng trực tuyến gây tranh cãi. Bức hình từ hậu trường phim cho thấy Jennie tạo dáng cùng bạn diễn Lily-Rose Depp, cả hai diện trang phục sân khấu màu hồng giống nhau, để lộ phần trên cơ thể táo bạo.

Một số khán giả bảo vệ thành viên BlackPink, cho rằng nữ thần tượng đơn giản chỉ mặc theo những gì nhà sản xuất chuẩn bị, giống như Lily-Rose Depp. Tuy nhiên, nhiều người đánh giá bộ trang phục kỳ lạ và nhắc đến chuyện Jennie nên giữ hình ảnh thần tượng Kpop của mình. Một số bình luận để lại: "Có vẻ như quần áo được tạo ra bằng loại bút 3D nào đó...”, “Tôi thực sự hy vọng rằng The Weeknd không bao giờ sản xuất phim một lần nữa", “Bộ đồ đi quá giới hạn rồi, tôi nghĩ cô ấy sẽ biết mình bị chỉ trích nếu ăn diện như thế này”, “Phản cảm hơn là gợi cảm”, "Mặc dù chúng ta nên để cô ấy mặc bất cứ thứ gì cô ấy muốn, nhưng không phải vẫn nên có giới hạn sao?"...

Trái lại, có nhiều fan bênh vực: "Ngay cả khi bộ trang phục trông kỳ lạ, đó là của Jennie, vì vậy bộ trang phục đó có thể sẽ sớm trở thành xu hướng”, “Jennie không làm gì sai cả. Cô ấy chỉ mặc những gì nhà sản xuất phim yêu cầu cô ấy mặc, và cô ấy đang mặc trang phục giống với Lily Depp”...

Ca sĩ Phương Linh xin lỗi sau ồn ào tranh cãi với fan

Trong đêm nhạc mới đây, ca sĩ Phương Linh lên tiếng về ồn ào cãi tay đôi với khán giả trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Linh xin lỗi, Phương Linh chỉ muốn có thiện cảm trong mắt tất cả quý vị thôi, những lời mà Linh bông đùa chưa chuẩn mực, mong quý vị bỏ qua".

Trước đó, Phương Linh nhận nhiều chỉ trích khi liên tục có những màn đáp trả với cư dân mạng trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ sử dụng từ ngữ thiếu chuẩn mực, nhạy cảm. Hình ảnh ca sĩ bị ảnh hưởng khi nhiều trang mạng xã hội chia sẻ màn tranh cãi của cô.

Hồi đầu tháng 6, Phương Linh gây chú ý khi làm rõ mối quan hệ giữa cô và ca sĩ Hà Anh Tuấn. Từng là cặp bài trùng trên sân khấu âm nhạc, thậm chí bị đồn yêu nhau, đến nay hai nghệ sĩ không còn xuất hiện cùng nhau. Ca sĩ sinh năm 1984 nói cô không đá đểu Hà Anh Tuấn, hai người đều có hướng đi riêng không liên quan đến nhau. Nhiều show muốn mời hai người diễn chung nhưng Phương Linh đều khéo léo từ chối.

Ca sĩ Phương Linh chưa lập gia đình, sống kín tiếng ở tuổi U40. Cô tự nhận mình khá "lười" ra mắt sản phẩm mới, thi thoảng nhận hát sự kiện, không thích hào quang của showbiz.

Danh sách BlackPink diễn 13 bài tại Hà Nội là không đúng sự thật

Sáng 5/7, một quản lý của YG Entertainment, công ty chủ quản của BlackPink, trả lời với Ilgan Sports về tin BlackPink chỉ diễn 13 ca khúc trong concert Born Pink tại Việt Nam.

“Danh sách cố định cho buổi biểu diễn tại Hà Nội đang được lan truyền là không đúng sự thật. Chúng tôi tiếp tục tổ chức các tiết mục tương tự những chuyến lưu diễn trước đó” – YG khẳng định. (Đọc chi tiết)

Thái Từ Khôn dùng chiêu bài gì để tránh bị cấm sóng?

Ngày 3/7, Sina đưa tin sau nhiều ngày im ắng, nam ca sĩ Thái Từ Khôn lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và giải thích về scandal tình ái của mình với cô gái tên C.

Trước đó, Thái Từ Khôn bị đưa tin có quan hệ tình một đêm với C, C phát hiện mang thai và báo cho nam ca sĩ. Thái Từ Khôn yêu cầu người tình phá thai. Sau đó, mẹ của Thái Từ Khôn lén theo dõi C khiến cô báo cảnh sát. Sự việc gây chấn động giới giải trí Hoa ngữ vì Thái Từ Khôn vốn được biết đến là ngôi sao có hình ảnh đẹp, lịch thiệp với phụ nữ và sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu. (Đọc chi tiết)

Thanh Hương: 'Từng nghĩ khó đóng cảnh yêu đương với Hoàng Hải'

Sau màn kết đôi trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao", diễn viên Thanh Hương tự tin nhận cô và NSƯT Hoàng Hải là một đôi ăn ý trên màn ảnh nhỏ. Thanh Hương hé lộ bạn diễn "trẻ ra" khi đóng phim. Trò chuyện với Tiền Phong khi tập cuối "Cuộc đời vẫn đẹp sao" cận kề, Luyến "lươn" (Thanh Hương) kể nhiều chuyện hậu trường nhớ đời. (Đọc chi tiết)