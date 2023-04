Showbiz 5/4: Vóc dáng Son Ye Jin sau sinh

TPO - Ca sĩ Chi Dân xin lỗi, thừa nhận gặp biến cố lớn, sao nữ phim 18+ bồi thường Donald Trump 120.000 USD... là những tin tức đáng chú ý ngày 5/4.

Ngày 5/4, WowKeren đăng tải hình ảnh Son Ye Jin đi ăn cùng bạn bè. Hình ảnh được chia sẻ rộng rãi mạng xã hội. Lần đầu xuất hiện sau khi sinh con đầu lòng khiến người hâm mộ chú ý đến diện mạo mới của nữ diễn viên sinh năm 1982.

Nhan sắc của Son Ye Jin sau khi sinh con được khán giả nhận xét có phần bầu bĩnh hơn. Nữ diễn viên ít xuất hiện trên mạng xã hội kể từ khi thông báo sinh con vào tháng 11/2022, nhưng người hâm mộ vẫn háo hức chờ đợi cô tái xuất trước công chúng.

Sau nửa năm hạn chế hoạt động mạng xã hội và đương đầu tin đồn ly hôn, Hyun Bin cờ bạc, Son Ye Jin mới đây đăng tải bức hình kỷ niệm 1 năm ngày cưới và cập nhật bài đăng về tán cây hoa anh đào nở rộ.

Cô viết: "Việc kiểm tra bụi mịn mỗi sáng thức dậy đã trở thành thói quen. Tuy nhiên, mùa xuân vẫn cứ là mùa xuân. Hy vọng mỗi chúng ta đều có những ngày xuân tươi sáng như hoa anh đào".

Dưới bài đăng, người hâm mộ để lại nhiều lời chúc mừng, hỏi thăm cô về sức khỏe, em bé. Những cập nhật tiết lộ cuộc sống hôn nhân của diễn viên Hạ cánh nơi anh vẫn tốt đẹp, đồng thời ngầm bác bỏ tin rạn nứt tình cảm.

Về phía Hyun Bin, tài tử vừa tổ chức tiệc cùng đoàn phim Cáp Nhĩ Tân tại Hàn Quốc. Trong những bức hình được chia sẻ, Hyun Bin đã cạo đi bộ râu bụi bặm trước đó.

Bạn trai bị bóc mẽ đời tư hỗn loạn sau vụ bán video nóng của Cảnh Điềm

Ngày 5/4, Sohu đưa tin blogger phát hiện một số tình tiết liên quan đến việc Trương Kế Khoa quan hệ với gái mại dâm, lừa đảo, ăn chơi trác táng…

Nguồn tin cho biết Trương Kế Khoa lợi dụng sự nổi tiếng của mình để kiếm tiền nhượng quyền từ hãng trà sữa, quán mì, bán sản phẩm kém chất lượng kiếm lời, chẳng hạn bán chiếc khăn trị giá vài trăm tệ mỗi chiếc.

Người này thông tin Trương Kế Khoa nhận thù lao rất cao mỗi khi xuất hiện, vậy nên anh tỏ thái độ coi thường các vận động viên bóng bàn khác, tự ý phá vỡ hợp đồng nên danh tiếng trong giới không mấy tốt đẹp.

Người tố giác Trương Kế Khoa tả ngôi sao sinh năm 1988 là kẻ kiêu ngạo, cho rằng việc anh ngủ với phụ nữ là đặc ân. (Đọc chi tiết)

Ca sĩ Chi Dân xin lỗi, thừa nhận gặp biến cố lớn

Ngày 4/4, Chi Dân livestream trên trang cá nhân. Tại đây, nam ca sĩ lần đầu lên tiếng xin lỗi về những ồn ào trong thời gian qua. Trước đó, có thông tin một nam ca sĩ bị bắt vì sử dụng ma túy. Người này đã có mặt ở cơ quan chức năng để làm việc. Dựa vào những hình xăm trên tay, nhiều người đồn đoán đó là Chi Dân.

Chi Dân không trực tiếp nói đến việc này, tuy nhiên nam ca sĩ gửi lời xin lỗi tới khán giả, những người yêu thương vì anh đã làm mọi người thất vọng.

Chi Dân thừa nhận vì chuyện tình cảm và gia đình gặp nhiều biến cố, thời gian qua, anh đã sống không đúng với kỳ vọng của khán giả. Nam ca sĩ cho biết khi trở lại, anh đã chiêm nghiệm ra nhiều điều và hứa thay đổi để trở thành phiên bản khác tốt đẹp hơn. (Đọc chi tiết)

Sao nữ phim 18+ bồi thường Donald Trump 120.000 USD

Theo CNN, trong thời gian bị truy tố ở New York, ông Donald Trump có được chiến thắng mới trước sao phim người lớn Stormy Daniels - người khiến cựu tổng thống Mỹ lao đao sau tuyên bố "từng ngủ" với ông.

Tòa phúc thẩm đứng về phía cựu tổng thống trong nỗ lực đòi lại các khoản phí pháp lý bổ sung từ Stormy Daniels. Trước đó cô đệ đơn kiện ông Trump phỉ báng và bị xử thua kiện.

Tòa án ra lệnh trả cho phía Trump 120.000 USD phí pháp lý trong tổng số hơn 500.000 USD phải thanh toán cho các luật sư của Donald Trump. (Đọc chi tiết)

Vua Charles xác nhận danh phận cho bà Camilla

Ngày 4/4, Cung điện Buckingham công bố bức ảnh chân dung mới của Vua Charles và vợ Camilla. Trong ảnh, đôi vợ chồng đứng đầu Hoàng gia Anh mặc trang phục hiện đại với tông xanh chủ đạo, ôm nhau đứng trong hoàng cung và cười tươi hướng về phía ống kính máy ảnh.

Cùng với đó, Cung điện Buckingham cũng công bố thư mời dự lễ đăng cơ, chính thức xác nhận sự kiện trọng đại diễn ra vào ngày 6/5 tại Nhà thờ Tu viện Westminster.

Điểm đáng chú ý trong thư mời là dòng tiêu đề: “The Coronation of Their Majesties King Charles III and Queen Camilla” (Lễ đăng cơ của Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla), với tên và tước hiệu của quốc vương và quốc mẫu được viết hoa tất cả chữ cái. (Đọc chi tiết)