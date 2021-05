Showbiz 5/5: Kim Lý tiết lộ bất ngờ về con gái 6 tháng tuổi

TPO - Chia sẻ của Kim Lý nhân dịp kỉ niệm tròn 6 tháng tuổi của con gái Lisa khiến nhiều người hâm mộ “tan chảy”.

Kim Lý tiết lộ bất ngờ về con gái 6 tháng tuổi

Mới đây, Kim Lý đăng tải những hình ảnh con gái Lisa tròn 6 tháng tuổi trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái ngọt ngào. Anh viết: "6 months old. Every time you smile you make my heart melt and every time I hear you cry my heart stops. Already stubborn like your mom and for sure the most beautiful girl in the world. (Tạm dịch: Con gái tròn 6 tháng. Mỗi lúc con cười khiến bố tan chảy, còn khi nghe thấy tiếng khóc con tim bố chùn lại. Bướng bỉnh như mẹ và chắc chắn sẽ là cô gái xinh đẹp nhất thế giới). Tiết lộ, con gái bướng bỉnh giống mẹ đã được Hồ Ngọc Hà đáp trả ngay lập tức.(XEM CHI TIẾT)

Sức khỏe nghệ sĩ Giang Còi chuyển biến xấu phải nhập viện

Mới đây trên Facebook cá nhân của nghệ sĩ hài Đinh Trà My đã đăng tải hình ảnh và thông tin về bệnh tình của nghệ sĩ Giang Còi. Cô cho hay, Giang Còi đã năm bệnh viện Bạch Mai được 3 ngày nay do bệnh tình trở nặng. “Lão vào viện Bạch mai nằm đã 3 ngày nay vì thổ tả ra máu nhiều quá. Lần này bệnh của lão nặng lên do lão ngang đầu cứng cổ không chịu đến bệnh viện điều trị”. Bên cạnh đó, cô cũng tận tay trao gửi số tiền 30 triệu đồng mà khán giả đã quan tâm, giúp đỡ và động viên nam nghệ sĩ trong lúc này. (XEM CHI TIẾT)

Chồng Phan Như Thảo sẵn sàng rút đơn kiện Ngọc Thúy

Doanh nhân Đức An mong muốn vợ cũ - cựu người mẫu Ngọc Thúy ký vào giấy thỏa thuận chuyển nhượng tài sản cho con sau 13 năm tranh chấp. Tối 4/5, doanh nhân Đức An - ông xã Phan Như Thảo đăng tải dòng chia sẻ về vụ tranh chấp tài sản giữa mình và vợ cũ - cựu người mẫu Ngọc Thúy . Nam doanh nhân cho biết anh theo đuổi vụ kiện tụng kéo dài 13 năm qua và hiện mong muốn thỏa hiệp để chấm dứt mọi việc. (XEM CHI TIẾT)

Phi Nhung hiếm hoi tung ảnh bikini nhận 'mưa' lời khen

Mới đây, Phi Nhung nhận “bão” like khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini trong kỳ nghỉ tại Khánh Hòa. Trong bộ đồ bikini đen, nữ ca sĩ khoe vóc dáng thon gọn vô cùng gợi cảm. Đây là kết quả cho sự nỗ lực và kiên trì tập luyện của cô thời gian qua. “Cuối cùng em cũng mặc được bộ đổ tắm xuống biển. Cũng đẹp nhưng hơi nhỏ con tí. Chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ nhen”- Phi Nhung chia sẻ. (XEM CHI TIẾT)

‘Người phụ nữ đẹp nhất Ấn Độ’ và gia đình mắc COVID-19

Mới đây, trang Twitter chính thức của Giải thưởng của Viện Hàn lâm Điện ảnh Quốc tế Ấn Độ (IIFA) đăng thông báo: “Deepika Padukone đã nhận kết quả dương tính với COVID-19. Chúc sớm phục hồi, Deepika!”. Minh tinh Bollywood chưa lên tiếng xác nhận thông tin. Cô hiện đang ở Bangalore, thủ phủ của bang Karnataka, miền nam Ấn Độ cùng với gia đình. Vài ngày trước đó, cha của cô, biểu tượng cầu lông Prakash Padukone (từng xếp hạng 1 thế giới năm 1980), phải nhập viện vì sốt cao. Ông đang điều trị COVID-19 trong viện, có biểu hiện phục hồi tốt. (XEM CHI TIẾT)

Show truyền hình Hàn Quốc bị tẩy chay vì cổ súy ngoại tình

Chương trình hẹn hò thực tế Change Days của KakaoTV's dự kiến lên sóng vào ngày 18/5 sắp tới và đang gây tranh cãi với đoạn trailer vừa ra mắt. Theo đó, format của chương trình có những nội dung kì quặc và "lệch lạc". Chương trình sẽ mời 3 cặp đôi yêu nhau đã lâu, đang có ý định chia tay đến đảo Jeju và cùng ở đó trong thời gian một tuần. Những người trong nhóm được tạo cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu bạn trai/bạn gái của nhau để quyết định xem có bỏ người yêu hiện tại để đến với người mới hay không. (XEM CHI TIẾT)

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 'thả tim' và khen style của Khánh Vân khiến fans Việt phấn khích

Mới đây, ê-kíp của Khánh Vân đã đăng tải những hình ảnh trong ngày đầu tiên của cô tại cuộc thi Miss Universe 2020. Người đẹp diện bộ váy màu xanh neon nổi bật với chi tiết khoét eo vô cùng nóng bỏng và quyến rũ. Bài viết đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các fans và rất nhiều khán giả đã để lại cho cô lời khen tặng vì ngoại hình hiện đại, quyến rũ. Đáng chú ý trong số những bình luận này, các fans đã nhanh mắt phát hiện ra Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 Amanda Obdam cũng đã 'thả tim' và dành lời khen ngợi cho phong cách của Khánh Vân. (XEM CHI TIẾT)