Showbiz 24/8: Á hậu Bảo Ngọc tiết lộ có người trong dòng họ cao đến 1m96

Chia sẻ tại buổi Giao lưu trực tuyến với độc giả báo Tiền Phong chiều 24/8, Á hậu 1 Bảo Ngọc cho biết tính về con gái, tôi là người cao nhất dòng họ. Bố tôi cao gần 1m80, mẹ tôi cao gần 1m70. Ngoài ra, trong dòng họ tôi cũng có vài người anh em họ cao hơn 1m90 và có người cao đến 1m96.

'Phó's lãnh đạo' Duy Hưng khiến Mạnh Trường, Quỳnh Kool bất ngờ về khả năng diễn hài

Lâu nay, khán giả đã quen với một hình ảnh Duy Hưng bặm trợn trong những vai giang hồ, hầm hố trong Quỳnh Búp Bê, Phố trong làng…Vì vậy, lần "lột xác" trong Ga-ra hạnh phúc đã khiến khán giả phải ngỡ ngàng, trầm trồ. Nam diễn viên hóa thân vào vai Trung "trâu" – cánh tay phải đắc lực và là người em thân thiết của ông chủ gara Khải (Bảo Anh). Tính tình xởi lởi lại hài hước, có những phát ngôn không giống ai, Trung "Phó's lãnh đạo" chính là nhân tố quan trọng giúp bộ phim tạo nên những tiếng cười giải trí.

Hòa Minzy lại tự tin đọ dáng bên nàng Á hậu 'nữ thần mặt mộc' Phương Nhi

Nổi tiếng là một nữ ca sĩ vui tính và hài hước, Hòa Minzy luôn khuấy động không khí tại những nơi mà cô xuất hiện. Mặc dù không có chiều cao nổi trội nhưng nữ ca sĩ luôn tự tin đọ dáng với dàn hậu đình đám showbiz. Tính đến nay, Hòa Minzy đã có những khoảnh khắc 'đọ dáng' với rất nhiều hàng hậu xinh đẹp như Tiểu Vy, Kỳ Duyên, H'Hen Niê, Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Võ Hoàng Yến... Mới đây nhất, Hòa Minzy lại có một màn 'đọ sắc' khiến các fans bật cười khi cô có dịp hội ngộ và chụp ảnh với Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 Nguyễn Phương Nhi.

Lộ diện vương miện mới của Miss Grand 2022, có vượt qua được vương miện 12 tỷ đồng của Thùy Tiên?

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc thi Miss Grand International 2022 tại Indonesia. Năm nay cũng là dịp kỷ niệm tròn 10 năm diễn ra cuộc thi. Nhân dịp này rất nhiều hoạt động hoành tráng được Mr. Nawat - chủ tịch Miss Grand International tổ chức tại Indonesia. Trong đó, BTC cũng đã thực hiện chiếc vương miện mới dành cho tân Hoa hậu.

'Hạ cánh khẩn cấp' tiên đoán về đại dịch

"Hạ cánh khẩn cấp" đủ yếu tố để hút khách vào thời điểm này, khi (các) đại dịch vẫn chưa thôi ám ảnh nhân loại. Và suốt những năm qua, nếu vẫn chưa kịp rà soát đề tài bệnh dịch trong phim ảnh thì rất có thể bạn vẫn còn nhiều hào hứng khi đến với bộ phim đang dẫn đầu phòng vé. Đại dịch trong Hạ cánh khẩn cấp nằm ở khoảng giữa. Phim phải vật chất hóa virus thành dạng bột chắc để cho người xem dễ hình dung con đường lây nhiễm. Về triệu chứng, rõ ràng có sự học hỏi từ bệnh zombie, dù phim không thuộc thể kinh dị.

Rộ tin Jennie (BlackPink) hẹn hò V (BTS) ở New York

Theo AllK-Pop, cộng đồng mạng Hàn Quốc đang bàn luận sôi nổi liên quan đến nghi vấn hẹn hò giữa Jennie (BlackPink) và V (BTS). Vào sáng ngày 24/8, V (BTS) có mặt tại Sân bay Quốc tế Incheon (Hàn Quốc) để bay đến New York, Mỹ. Trong khi một bộ phận người hâm mộ tò mò lý do nam idol sinh năm 1995 làm gì ở xứ người, không ít người nhanh chóng chỉ ra rằng cả 4 thành viên BlackPink đã lên lịch bay đến New York vào ngày hôm sau (25/8).

Lâm Chí Dĩnh xuất viện sau tai nạn nghiêm trọng

Sohu sáng ngày 24/8 đưa tin, Trần Kiến Tông, Giám đốc bệnh viện Trường Canh (Đài Loan, Trung Quốc) trả lời phỏng vấn truyền thông và xác nhận Lâm Chí Dĩnh đã được xuất viện và vẫn có sự theo dõi sát sao của các chuyên viên y tế. Đồng thời, ông Trần cũng bác bỏ thông tin trên báo chí Hong Kong nói rằng tài tử phải đặt ống thông dạ dày qua mũi.