Showbiz 20/7: Danh sách ca khúc BlackPink trình diễn tại Việt Nam

Ngày 20/7, BTC concert BlackPink tại Việt Nam tiếp tục lên tiếng về danh sách biểu diễn của 4 cô gái trong hai đêm diễn tại Việt Nam. BTC trích lại thông báo của YG Entertainment hôm 4/7: “Danh mục các bài hát được lan truyền trên mạng là không chính xác. Chương trình sẽ được diễn ra với quy mô tương tự như toàn bộ các buổi biểu diễn khác trong hành trình lưu diễn Born Pink trên toàn cầu”.

“Theo chia sẻ này, người hâm mộ hoàn toàn có thể yên tâm về việc số lượng màn trình diễn trong mỗi đêm cũng như chất lượng âm nhạc sẽ thỏa mãn và đáp ứng kỳ vọng người hâm mộ” – BTC concert BlackPink cho hay.

Ngoài ra BTC khẳng định các thành viên BlackPink sẽ có sân khấu solo. Jisoo diễn Flower, Jennie trình bày bản nhạc You & Me, Rosé tỏa sáng với Gone & On the ground và Lisa thể hiện Money và Lalisa. Những bản phối tại lễ hội âm nhạc Coachella cũng được mang đến concert Mỹ Đình, Hà Nội.

Trước đó, BTC thông báo đã tập hợp đội ngũ các chuyên gia quốc tế hàng đầu đến từ Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Singapore và Thái Lan để cùng với những chuyên gia hàng đầu Việt Nam, đảm bảo làm chủ khối lượng thiết bị khổng lồ với 80% được nhập từ nước ngoài nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất.

Chỉ còn hơn chục ngày nữa, BlackPink sẽ diễn ra hai đêm tại Việt Nam. Hiện tại, nhà phân phối vé chưa công bố lượng vé đã bán ra.

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng có bản Việt

Sau thành công của Chi Pu khi tiến vào thị trường Trung Quốc trong chương trình Đạp gió 2023, nhiều tin đồn lan truyền Việt Nam sẽ có phiên bản Việt. Ngày 20/7, bản Việt lấy tên Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 công bố dàn chuyên môn của chương trình, bao gồm DTAP, Denis Đặng, Quang Đăng và Lan Nhi, Đinh Hà Uyên Thư…

Theo thông tin, bản Việt không có thay đổi so với bản gốc, quy tụ của 30 nữ nghệ sĩ Việt Nam hoạt động nhiều ngành nghề khác nhau trong lĩnh vực giải trí.

Tại mỗi đêm công diễn, sau những buổi luyện tập cả về thanh nhạc lẫn vũ đạo, các thí sinh sẽ cùng nhau lập thành nhóm nhạc 3, 5 hoặc 7 thành viên để chinh phục khán giả nhằm đem về số phiếu bình chọn cao nhất.

Ở mỗi buổi công diễn khán giả sẽ bầu chọn trực tiếp và công khai số phiếu để tìm ra nhóm nhạc an toàn đi tiếp vào vòng sau. Thành viên của những nhóm Nguy hiểm sẽ đứng trước nguy cơ tạm rời khỏi chương trình nếu số phiếu bầu của họ thấp nhất.

Sau 5 đêm công diễn cuối & Gala sẽ tìm ra được 7 “chị đẹp” xuất sắc nhất giành chiến thắng dựa vào bình chọn của khán giả.

Chương trình dự kiến lên sóng vào cuối tháng 10 với số lượng 15 tập.

Fan chỉ trích cảnh chơi đùa với bình chữa cháy trong phim ngôn tình của Dương Dương

Trước khi phim lên sóng, cặp sao Dương Dương và Vương Sở Nhiên “phim giả tình thật”. Dù vậy khi lên sóng, tương tác của cả hai kém nhiệt, thậm chí nhiều người ghép đôi nữ chính với nam phụ Mạnh Yến Thần do Ngụy Đại Huân thủ vai. Dương Dương nhận nhiều chỉ trích vì diễn xuất sến, gồng, nhiều phân cảnh diễn lố không cần thiết. Đỉnh điểm, nhiều tình tiết khó hiểu lồng ghép giữa các tập khiến người xem khó chịu. (Đọc chi tiết)

Song Hye Kyo bật khóc khi thắng giải thưởng danh giá

Sau 27 năm ra mắt, Song Hye Kyo lần đầu chiến thắng giải thưởng danh giá nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh (Blue Dragon). Nữ diễn viên tự khen chính mình khi chinh phục được cột mốc quan trọng trong nghiệp diễn xuất.

Trên sân khấu, diễn viên Gong Hyo Jin xuất hiện với vai trò người trao giải. Nghe tên mình được xướng lên từ đồng nghiệp, Song Hye Kyo đôi chút bất ngờ và bình tĩnh đón nhận tràng pháo tay cổ vũ, chúc mừng từ mọi người trong khán phòng.

Đứng trước micro, Song Hye Kyo lộ rõ vẻ xúc động. Cô nghẹn ngào lấy tay quệt nước mắt khi nghe khán giả hô lớn động viên. (Đọc chi tiết)

Phim giờ vàng có NSND Lê Khanh bị chê tệ

Tập cuối Nơi giấc mơ tìm về dự kiến lên sóng ngày 28/7. Phim đi gần hết chặng đường nhưng nội dung vẫn lan man, rời rạc. Cặp nhân vật chính Phương (Việt Hoa) và Gia An (Lãnh Thanh) trong những tập gần đây không có nhiều tương tác. Chuyện tình cảm của hai người rất ít được đề cập. Gia An dường như quên bẵng đi tình cảm dành cho Phương. (Đọc chi tiết)