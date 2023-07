Song Hye Kyo bật khóc khi thắng giải thưởng danh giá

TPO - Song Hye Kyo giành giải thưởng danh giá nhất lễ trao giải Rồng Xanh (Blue Dragon) tối 19/7. Nữ diễn viên xúc động khi được đồng nghiệp, khán giả hô tên chúc mừng.

Sau 27 năm ra mắt, Song Hye Kyo lần đầu chiến thắng giải thưởng danh giá nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh (Blue Dragon). Nữ diễn viên tự khen chính mình khi chinh phục được cột mốc quan trọng trong nghiệp diễn xuất. Hồi tháng 4, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở hạng mục truyền hình tại Baeksang 2023.

Đêm 19/7, Song Hye Kyo được vinh danh là người chiến thắng giải thưởng lớn (Daesang). Nữ diễn viên chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả nhờ vai chính trong hai phần phim The Glory (Tựa Việt: Vinh quang trong thù hận), phát hành vào tháng 12/2022 và tháng 3 năm nay. Nhiều câu thoại của nhân vật Dong Eun (Song Hye Kyo) trong phim trở nên “viral”: “Cậu thật tuyệt, Yeon Jin à”, “Tôi cực kỳ phấn khích”…

Trên sân khấu, diễn viên Gong Hyo Jin xuất hiện với vai trò người trao giải. Nghe tên mình được xướng lên từ đồng nghiệp, Song Hye Kyo đôi chút bất ngờ và bình tĩnh đón nhận tràng pháo tay cổ vũ, chúc mừng từ mọi người trong khán phòng.

Đứng trước micro, Song Hye Kyo lộ rõ vẻ xúc động. Cô nghẹn ngào lấy tay quệt nước mắt khi nghe khán giả hô lớn động viên. Nhân cơ hội này, người đẹp gửi lời cảm ơn đến đội ngũ nhân viên, đạo diễn bởi không có họ, cô không thể hoàn thành xuất sắc vai Dong Eun.

“Tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả nhân viên đoàn làm phim, đạo diễn Ahn Gil Ho. Rất tiếc vì khi quay mọi người phân tán ở các địa điểm khác nhau nên tôi chưa có cơ hội nói lời tri ân. Nếu không có đội ngũ nhân viên tuyệt vời, tôi đã không thể hoàn thành vai Moon Dong Eun" - Song Hye Kyo chia sẻ.

Nữ diễn viên bày tỏ về sau khó có thể đạt được giải thưởng này một lần nữa trong đời và cô đang hành động chăm chỉ hơn. “Tôi bị kích thích bởi những màn thể hiện xuất sắc, do đó tôi đã làm việc chăm chỉ hơn. Tôi không nghĩ mình sẽ có được vị trí này nữa. Vì thế lần đầu tiên tôi muốn khen ngợi bản thân mình: ‘Làm tốt lắm, Hye Kyo à’”.

Tan vỡ hôn nhân, Song Hye Kyo tạm ngưng đóng phim để nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần. Nữ diễn viên chủ yếu tham gia các sự kiện, chụp hình tạp chí, làm đại diện quảng cáo nhãn hàng. Sau Hậu duệ mặt trời, sao nữ tham gia đóng chính trong Encounter, Now We Are Breaking Up. Từ đây, cô bị chê trì trệ, một màu khi lựa chọn vai diễn an toàn, quen thuộc theo năm tháng.

Nỗ lực của mỹ nhân 41 tuổi được đền đáp phần nào khi cô đóng The Glory do biên kịch vàng Kim Eun Sook chắp bút. Tác phẩm đánh dấu sự thay đổi về hình tượng nhân vật của Song Hye Kyo, đưa cô bước ra khỏi vùng an toàn.

Giải Daesang đầu tiên thuộc về Song Hye Kyo với vai chính trong loạt phim ăn khách The Glory, trong khi bạn diễn của cô Lim Ji Yeon mang về giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Giải Phim truyền hình hay nhất năm nay thuộc về Big Bet, trong khi giải chương trình tạp kỹ hay nhất thuộc về Siren: Survive the Island.

Suzy thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong Anna, Ha Jung Woo giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong Narco-Saints. Park Ji Hoon thắng danh hiệu Nam diễn viên tân binh xuất sắc nhất nhờ vai chính trong Weak Hero Class 1 và Shin Ye Eun mang về giải Nữ diễn viên tân binh xuất sắc nhất cho loạt phim Revenge of Others.

Hà Trang