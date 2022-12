Showbiz 19/12: Nghệ sĩ Lan Hương – Đỗ Kỷ kỷ niệm 35 năm ngày cưới

TPO - NSND Lan Hương mặc áo dài nhung đỏ trong khi ông xã Đỗ Kỷ mặc vest đen lịch lãm. Họ tái hiện hình ảnh của chính mình trong đám cưới 35 năm trước.

Ngày 19/2, diễn viên Trà My chia sẻ một số hình ảnh trong lễ kỷ niệm 35 ngày cưới của nghệ sĩ Lan Hương – Đỗ Kỷ. Cô bày tỏ: “Thật ngưỡng mộ tình yêu tuyệt vời của anh chị dành cho nhau. Nhân kỷ niệm 35 năm ngày cưới anh chị, em xin kính chúc anh chị luôn có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và trọn đời hạnh phúc”.

Nghệ sĩ Lan Hương – Đỗ Kỷ tổ chức buổi tiệc nhỏ trên du thuyền với khoảng 30 khách mời. Ngoài Trà My còn có sự tham gia của dàn nghệ sĩ như Chí Trung, Đàm Hằng, Ngô Lệ Quyên…

Nghệ sĩ Lan Hương và Đỗ Kỷ là diễn viên khoá 1 của Nhà hát Kịch Việt Nam. Cả hai bén duyên từ đây và kết hôn năm 1987.

NSND Lan Hương từng chia sẻ chồng là người yêu thương, hỗ trợ công việc trong những lúc bà bận rộn. Tình yêu của họ không phô trương.

Sau 35 năm kết hôn, tổ ấm của cả hai vẫn luôn được đồng nghiệp, công chúng ngưỡng mộ. Diễn viên Thương ngày nắng về tâm sự: “Dù một giây phút nào vẫn còn sống bên nhau thì phải trân trọng. Bây giờ mình sống trong gia đình 4 thế hệ, nhà lúc nào cũng đông người. Tôi với chồng và các con đều thích những giây phút ấy. Nhưng đôi khi có những lúc hai vợ chồng đi công tác với nhau, giây phút ấy rất hay vì nhẹ nhàng và tạo cho tôi sự thoải mái, nhẹ nhõm hơn, lắng lại một chút”.

