Showbiz 18/12: Quốc Trường lên tiếng về tin giải nghệ, hét giá cát-xê cao

TPO - “Tôi nghe đồn mọi người nói mời tôi khó quá vì giá cao. Thực sự không phải là cao hay thấp. Vấn đề là tôi thích hay không thích thôi. Mình thích thì giá thấp, không thích thì từ chối”, Quốc Trường chia sẻ.

Mới đây, Quốc Trường lên tiếng về tin anh nghỉ đóng phim do hét giá cát-xê cao. Quốc Trường lý giải: “Ví dụ đạo diễn, nhà sản xuất nào có ý định mời tôi thì cứ mời, đừng có ngại. Với nhiều người nói Quốc Trường cát-xê cao quá. Tôi nghe đồn mọi người nói mời tôi khó quá vì giá cao. Thực sự không phải là cao hay thấp. Vấn đề là tôi thích hay không thích thôi. Mình thích thì giá thấp, không thích thì từ chối. Mọi người đừng nghĩ tôi hét giá hay gì đó. Thực sự không đến nỗi vậy đâu".

Quốc Trường cho biết thêm điện ảnh là đam mê, song song với việc kinh doanh. Thời điểm này, anh bận rộn với nhiều công việc chứ không phải giải nghệ như một số thông tin lan truyền.

“Nếu tôi quyết định để tham gia một dự án phim nào đó thì thật sự phải thích vai diễn đó hoặc kịch bản cực kỳ hay. Lúc đó, tôi sẽ bỏ thời gian kinh doanh để đóng phim", nam diễn viên nói.

Sau nhiều tuần doanh thu ảm đạm, sự xuất hiện của Kẻ ăn hồn giúp phòng vé tuần qua có sự thay đổi rõ rệt. Dự án kinh dị Việt có doanh thu tương đối khả quan, vượt mặt nhiều bom tấn Hollywood để đứng đầu bảng xếp hạng của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập).

Ngay khi ra mắt, phim nhanh chóng thu về hơn 25 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần, tổng doanh thu hiện tại khoảng 30 tỷ. Thành tích này giúp phòng vé nhộn nhịp trở lại sau nhiều tuần ế ẩm.

Nhưng ngoài Kẻ ăn hồn, loạt phim Việt như Người mặt trời, Chiếm đoạt, Người vợ cuối cùng đều rớt hạng thê thảm.

Chị đẹp Lan Ngọc khóc từ chối quay, Thu Phương nhập viện cấp cứu

Trong trailer tập 9 vòng Công diễn 3, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng gây chú ý khi quay khoảnh khắc Ninh Dương Lan Ngọc khóc. Nữ diễn viên từ chối máy quay, tự nhận bất lực.

"Tôi hơi bất lực nhưng không hối hận với quyết định. Mệt lắm. Thôi đừng hỏi nữa", cô nói, liên tục đưa tay lau nước mắt và quay lưng với camera.

Ninh Dương Lan Ngọc là trưởng nhóm vòng Công diễn 3. Cô lần thứ hai làm trưởng nhóm do có lượt bình chọn cá nhân cao nhất ở màn biểu diễn trước. Ở vòng tới, nhóm Lan Ngọc diễn ca khúc Vì sao cùng bốn thành viên Lan Ngọc, Uyên Linh, Thanh Ngọc, Khổng Tú Quỳnh, Lynk Lee.

Lễ tang Châu Hải My

Ngày 18/12, HK01 đưa tin thông qua trang mạng xã hội đại diện của Châu Hải My, mẹ nữ diễn viên chia sẻ đã hoàn tất tang lễ cho ngôi sao. Buổi lễ được diễn ra kín đáo chỉ có sự tham gia của người thân.

"Con gái yêu của tôi, Châu Hải My, luôn là người lương thiện, vui vẻ, kiên cường, tràn đầy tình yêu thương. Thái độ sống của con luôn tích cực hướng về phía trước, nếu gặp khó khăn cũng lạc quan đối mặt. Hải My đã xây dựng nhiều vai diễn thành công trong cuộc đời. Vì vậy, chúng tôi muốn giữ lại những hình ảnh đẹp của con trong lòng mọi người nên đã lựa chọn tổ chức tang lễ kín đáo chỉ có người thân tham dự. Hy vọng mọi người thông cảm", mẹ nữ diễn viên Châu Hải My chia sẻ.

Nghi vấn cái chết của Châu Hải My

Ngày 18/12, Sohu đưa tin sự ra đi bất ngờ của "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh" Châu Hải My gây chấn động giới giải trí Hoa ngữ.

Trong một bài viết gần đây, Sohu đăng tải hình ảnh Châu Hải My tham dự sự kiện. Nữ diễn viên xuất hiện với tinh thần vui vẻ, tươi tắn, song khi di chuyển cô cần người nâng đỡ, khi phát biểu tiếng nói yếu lao lực, thể hiện sức khỏe có vấn đề.

Trước đó, truyền thông cho biết Châu Hải My bị ốm một tuần. Nữ diễn viên phải thở bằng oxy và có trợ lý túc trực ở bên. Nhưng khi phát hiện ra nữ diễn viên tái phát bệnh cấp tính, tình trạng của Châu Hải My đã ở mức nguy kịch, không thể cứu chữa. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là người trợ lý lúc đó đã ở đâu khi nữ diễn viên bị khó thở nặng rồi bất tỉnh.