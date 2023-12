Phim có diễn viên Hoàng Hà, Lan Phương mở màn với 30 tỷ đồng, cứu phòng vé Việt

TPO - Phim kinh dị Việt “Kẻ ăn hồn” vượt nhiều bom tấn Hollywood để đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé tuần qua. Tuy nhiên, doanh thu các phim còn lại đều ở mức thấp.

Sau nhiều tuần doanh thu ảm đạm, sự xuất hiện của Kẻ ăn hồn giúp phòng vé tuần qua có sự thay đổi rõ rệt. Dự án kinh dị Việt có doanh thu tương đối khả quan, vượt mặt nhiều bom tấn Hollywood để đứng đầu bảng xếp hạng của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập).

Phim kinh dị Việt giúp phòng vé nhộn nhịp trở lại

Kẻ ăn hồn được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị Ngủ cùng người chết ra mắt năm 2022, do Trần Hữu Tấn đạo diễn, Hoàng Quân sản xuất. Trước đó, bộ đôi từng thực hiện một số dự án kinh dị được chú ý như Bắc kim thang (2019), Rừng thế mạng (2021), Chuyện ma gần nhà (2022)…

Ê-kíp cũng vừa thực hiện series Tết ở làng Địa Ngục (2023) làm bàn đạp cho phim điện ảnh. Cụ thể, Kẻ ăn hồn sẽ tiếp tục mở rộng câu chuyện về ngôi làng Địa Ngục bí ẩn, nơi xuất hiện ma thuật cổ xưa, dùng mạng người để đổi rượu Sọ Người.

Ngay khi ra mắt, phim nhanh chóng thu về hơn 25 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần, tổng doanh thu hiện tại khoảng 30 tỷ. Thành tích này giúp phòng vé nhộn nhịp trở lại sau nhiều tuần ế ẩm.

Nhưng ngoài Kẻ ăn hồn, loạt phim Việt như Người mặt trời, Chiếm đoạt, Người vợ cuối cùng đều rớt hạng thê thảm.

Trong đó, Người mặt trời là một nỗi thất vọng lớn tại phòng vé. Tác phẩm không tạo sức hút vì chủ đề ma cà rồng chưa phải là món ăn được khán giả Việt ưa chuộng.

Xét về diễn viên, phim không có yếu tố bảo chứng thành công. Nam chính Thuận Nguyễn hay Trần Ngọc Vàng vẫn chưa phải là gương mặt hút khách, giúp phim đạt doanh thu cao. Sự xuất hiện của Chi Pu cũng không giúp tác phẩm hấp dẫn hơn. Thậm chí diễn viên vẫn còn hạn chế trong việc đọc thoại, thể hiện tâm lý nhân vật.

Khi ra mắt, phim nhận nhiều lời chê về nội dung, cách khai thác kịch bản và diễn xuất dù có phần nhìn được đầu tư.

Tính đến hiện tại, Người mặt trời chỉ đạt hơn 5 tỷ đồng dù không gặp đối thủ mạnh. So với Chiếm đoạt, phim được xếp suất chiếu ít hơn hẳn nên doanh thu không cao là điều dễ hiểu.

Ban đầu, Người mặt trời và Kẻ ăn hồn có cùng ngày phát hành. Tuy nhiên, ê-kíp Kẻ ăn hồn không xin được giấy phép nên phải dời lịch chiếu so với dự kiến ban đầu, chỉnh sửa một số nội dung trước khi phát hành.

Đến khi ra mắt, Kẻ ăn hồn vẫn tạo được hiệu ứng khá tốt. Dù còn nhiều hạn chế về nội dung, tác phẩm vẫn hút khách vì phim kinh dị vốn là món ăn được khán giả Việt ưa chuộng. Việc dời lịch cùng chiến lược quảng bá hợp lý tạo được sự tò mò nhất định, lôi kéo nhiều người ra rạp.

Doanh thu phim ngoại vẫn ở mức thấp

Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng của Box Office Vietnam là phim hoạt hình Thiếu niên và chim diệc với kết quả hơn 3,6 tỷ đồng. Đây là tác phẩm được đón chờ từ studio Ghibli, lại là phim cuối cùng của đạo diễn Hayao Miyazaki.

Tuy nhiên, doanh thu phim ở thị trường Việt Nam chỉ ở mức tương đối. Nếu so với các bom tấn hoạt hình từng chiếu tại nước ta thì Thiếu niên và chim diệc vẫn thấp hơn hẳn. Lý do là nội dung phim hơi khó xem, thị trường lại đang ở giai đoạn thấp điểm.

Wonka rơi từ vị trí số một của tuần trước xuống vị trí thứ ba. Doanh thu của phim cũng duy trì ở mức 2,5 tỷ đồng. Thành tích này chưa thực sự ấn tượng dù dự án quy tụ dàn diễn viên ngôi sao như Timothée Chalamet, Olivia Colman, Hugh Grant, Sally Hawkins…

Đứng thứ tư là phim Hàn Quốc Một mình vẫn ổn’t với 1,2 tỷ đồng. Đặc biệt, The Eras Tour của Taylor Swift vẫn lọt vào top 5 dù chỉ có 57 suất chiếu toàn quốc, thu hơn 1,1 tỷ đồng. Theo thống kê của Box Office Vietnam, tỷ lệ lấp đầy của phim trong 3 ngày cuối tuần qua lên đến hơn 20%.

Wish tụt hạng thê thảm khi không lọt vào top 5 phim ăn khách nhất. Tuần này, dự án phim hoạt hình kỷ niệm 100 năm thành lập của Disney chỉ thu hơn 300.000 triệu đồng. Tổng doanh thu phim tại thị trường Việt Nam ở mức hơn 12 tỷ đồng.

Thành tích này khá thấp so với tầm vóc Disney, cũng đang ở một khoảng cách khá xa so với Elemental ra mắt đầu năm nay (thu về hơn 96 tỷ đồng). Dự án cũng đang đối diện khả năng lỗ nặng vì chỉ đạt hơn 126 triệu USD toàn cầu so với doanh thu hơn 200 triệu USD.

Tuần này, phòng vé sẽ chứng kiến cuộc đổ bộ của bom tấn Aquaman and the Lost Kingdom, dự kiến ra rạp ngày 22/12. Dự án này có số phận khá lận đận, phải dời lịch phát hành nhiều lần nên được khán giả chờ đón.

Đây cũng được xem là tia hy vọng dành cho dòng phim siêu anh hùng khi dòng phim này đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sự xuất hiện của Aquaman and the Lost Kingdom rất có thể sẽ cản đường của Kẻ ăn hồn. Phim kinh dị Việt khó có thể giữ vững phong độ ban đầu, nhất là khi tác phẩm đang nhận được nhiều lời chê về nội dung, diễn xuất.