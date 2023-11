Showbiz 18/11: Dàn sao dự lễ ăn hỏi diễn viên ‘Nhà bà Nữ’

TPO - Lễ ăn hỏi diễn viên Lan Phương và Phan Đạt diễn ra trưa 18/11 tại TP.HCM. Ngày vui của cặp đôi có sự góp mặt của dàn sao Việt gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Thùy Anh, Ngọc Phước, Uyển Ân, Khả Như, Minh Dự, ST Sơn Thạch, Huỳnh Phương, BB Trần, Hải Triều…

Phương Lan và Phan Đạt công khai hẹn hò vào năm 2018. Chồng sắp cưới của nữ diễn viên Nhà bà Nữ là nhân viên văn phòng nhưng sau này đã nghỉ việc để lui về làm quản lý riêng cho bạn gái. Cặp đôi đã tính đến chuyện kết hôn vào năm 2020 nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đã tạm hoãn.

Lễ ăn hỏi của cặp đôi diễn ra trưa 18/11 tại TP.HCM. Đội hình phù dâu của Phương Lan gồm: diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Khánh Linh, Thùy Anh, Uyển Ân, Ngọc Phước, Ngọc Trân, Khả Như, streamer Misthy, tiktoker Hà Kiều Trang. Trong khi đó, phù rể là các diễn viên Huỳnh Phương, Minh Dự, Thuận Nguyễn, Minh Xù, BB Trần, Hải Triều, ca sĩ ST Sơn Thạch…

Sau lễ ăn hỏi, Phương Lan và Phan Đạt tổ chức tiệc cưới vào ngày 20/11 tại TP.HCM. Cặp đôi tiếp tục đám cưới thứ 2 tại nhà trai ở Ninh Bình vào tháng 12.

Phương Lan sinh năm 1994, là gương mặt quen thuộc của sân khấu Thế Giới Trẻ, TP.HCM. Cô từng gây ấn tượng trong bộ phim Gái già lắm chiêu 2 và 3.

Gần đây, Phương Lan và Phan Đạt góp mặt với vai diễn đôi tình nhân trong phim Nhà bà Nữ. Cô vào vai Lan - bạn thân của Nhi (Uyển Ân), có tính cách nổi loạn, luôn hết mình vì bạn bè. Phan Đạt đóng bạn trai của Lan, luôn nghe lời người yêu, tạo điểm nhấn qua các câu thoại hài hước.

Vĩnh biệt ông vua không ngai Thành Được

Giới mộ điệu cải lương đau buồn khi hay tin nghệ sĩ Thành Được qua đời ngày 16/11 tại San Joe, California, Mỹ, thọ 89 tuổi. Thời hoàng kim của sân khấu cải lương, Thành Được là một trong những kép nam nổi tiếng nhất của nghệ thuật miền Nam.

Nếu danh hiệu vua vọng cổ thuộc về nghệ sĩ Út Trà Ôn, Minh Chí được mệnh danh là vua xàng xê, khi nói về Thành Được, khán giả và đồng nghiệp ưu ái gọi ông là ông vua không ngai.

Cách ví von trên có hàm ý Thành Được không cần bất cứ danh hiệu ông hoàng, bà chúa nào vẫn tỏa sáng trên sân khấu khi đóng cặp cùng những cô đào sáng giá nhất bấy giờ là Út Bạch Lan và Thanh Nga.

Bị chê nhảy không đẹp, Phan Hiển đáp trả: ‘Cảm ơn vì đã phê bình’

Tối 17/11, Phan Hiển đăng tải ảnh chụp màn hình ghi nhận ý kiến bình luận của khán giả nói về việc anh nhảy không đẹp.

Một tài khoản viết: “Ông này nhảy không đẹp tí nào, vào xem mấy vũ công châu Âu, kể cả nghiệp dư nhảy còn hay hơn”.

Bên dưới, một tài khoản khác đồng tình và chia sẻ: “Bạn nói chính xác. Phan Hiển nhảy nhá nhem. Nhìn thoáng qua tưởng là hay nhưng thực sự nhảy chưa đạt. Ít người dám phê bình Phan Hiển vì tên tuổi quá nổi ở Việt Nam.

Nếu nhìn clip này thì Hiển nhảy quá thô, động tác gượng gạo như trả bài. Đúng ra khi sải chân, vũ công phải bật chân trụ lên khỏi mặt đất thì mới sống động. Chứ chân trụ cứ dính đất như vậy thật là thô cứng. Tôi nghĩ Phan Hiển nhảy tốt hơn khi thi đấu”.

Người mẫu Vĩnh Thụy và bạn gái cưới

Theo nguồn tin của Tiền Phong, lễ cưới của Vĩnh Thụy và bạn gái sẽ diễn ra vào tháng 12 tại TP Đà Lạt. Hiện cả hai đã gửi thiệp mời tới bạn bè, đồng nghiệp. Cặp đôi cũng hoàn tất những khâu cuối cùng của hôn lễ.

Bạn gái của Vĩnh Thụy không hoạt động trong showbiz. Cô theo đuổi kinh doanh ở lĩnh vực bất động sản. Nửa kia của Vĩnh Thụy từng du học ở Singapore.

Đến hiện tại, nam người mẫu vẫn giữ kín danh tính người yêu. Trên trang cá nhân, Vĩnh Thụy thỉnh thoảng đăng tải khoảnh khắc bên bạn gái nhưng luôn che mặt cô.

Diễn viên Thu Quỳnh yêu cầu gỡ bài bịa đặt về đời tư

Diễn viên Thu Quỳnh vừa chia sẻ niềm hạnh phúc khi mang thai lần hai sau 8 năm làm mẹ đơn thân. Trước đó cô cho biết cậu bé Be - con trai của Thu Quỳnh và chồng cũ - rất mong mẹ có thêm em bé. "Khi anh Be kiên trì gửi tín hiệu muốn có em lên vũ trụ thì đến một ngày vô cùng đẹp trời, vũ trụ đã trả lời Be đầy ngọt ngào", Thu Quỳnh viết.

Sau ly hôn nữ diễn viên hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm. Việc Thu Quỳnh mang bầu lần hai khiến người hâm mộ và nhiều đồng nghiệp bất ngờ, nhiều người gửi lời chúc. Tối 17/11, Thu Quỳnh bức xúc lên tiếng khi xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt về cô và bạn trai mới trên mạng xã hội.