Showbiz 17/3: Mạnh Hưng thích thú với cảnh cấu, véo Son (Dưới bóng cây hạnh phúc)

TPO - Tạ Đình Phong - Vương Phi công khai yêu nhau, Chương Tử Di bị chỉ trích đố kỵ với Dương Tử Quỳnh, quy định nghiêm ngặt trong đám cưới hào môn của Linh Rin và em chồng Tăng Thanh Hà... là những tin tức đáng chú ý ngày 17/3.

Đảm nhận vai gia trưởng, ích kỷ trong Dưới bóng cây hạnh phúc, diễn viên Mạnh Hưng khiến nhiều khán giả ức chế bởi nhân vật Đạt của mình. Anh nói đây là trải nghiệm giúp anh sáng tạo, thể hiện nhiều hơn về tính cách nhân vật.

Nam diễn viên chia sẻ anh phải đầu tư, suy nghĩ cho nhân vật này khá nhiều thời gian để tìm chi tiết diễn khác với những nhân vật trước. “Chi tiết tôi thấy thú vị là khi Đạt cấu, véo vợ. Tôi thường mang những chi tiết rất đời vào nhân vật của mình, ví dụ liếm đầu tay, miết đếm tiền, lè lưỡi dán phong bì…”, Mạnh Hưng bộc bạch trên chương trình VTV Kết nối phát sóng ngày 17/3.

Những cảnh quay đánh vợ Son (Kim Oanh), Mạnh Hưng và bạn diễn phải tập nhiều lần. “Tôi không dám tát nhưng Kim Oanh yêu cầu tôi thực hiện thật, nếu không cảnh quay trông sẽ giả”, Mạnh Hưng cho hay.

Cảnh quay Đạt thể hiện tình cảm với Son khiến Mạnh Hưng có nhiều ấn tượng nhất. “Quay cảnh đó, Kim Oanh không nhịn được cười. Chúng tôi phải quay 5-6 lần”, diễn viên nói.

Mạnh Hưng cảm nhận Son là nhân vật quá vất vả, khổ sở đến nỗi anh sống mũi cay, mắt rưng rưng, không dám đọc nhiều khi cầm kịch bản.

“Gia đình ông Công có mâu thuẫn được đẩy lên cao trào và sẽ được gỡ nút bằng những tình tiết thú vị”, diễn viên Mạnh Hưng tiết lộ tình tiết tiếp theo của bộ phim.

Tạ Đình Phong - Vương Phi công khai yêu nhau

Ngày 16/3, Sina đăng tải hình ảnh Tạ Đình Phong và Vương Phi tay trong tay ở sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc. Gần một thập kỷ, hai ngôi sao hiếm hoi đứng chung khung hình cùng nhau. Hành động của cả hai nghệ sĩ gián tiếp phủ nhận tin đồn tan vỡ hồi đầu năm.

Hai nghệ sĩ đeo khẩu trang và không hề né tránh khi bị giới truyền thông và người xung quanh quay hình.

Trước đó, có tin Tạ Đình Phong đón Tết với gia đình thay vì ở cùng bạn gái. Tháng 11/2022, Vương Phi xuất hiện với vẻ ngoài xuề xòa, trạng thái tinh thần không tốt và không lên tiếng về tin rạn nứt tình cảm. (Đọc chi tiết).

Chương Tử Di bị chỉ trích đố kỵ với Dương Tử Quỳnh

Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử khi trở thành người châu Á đầu tiên giành tượng vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2023 phim Everything everywhere all at once (Tựa Việt: Mọi thứ, mọi nơi cùng một lúc).

Thành công của diễn viên gốc Á nhận được lời chúc mừng không ngớt của công chúng trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp cũng dành lời khen cho cô như Chân Tử Đan, Ngô Ngạn Tổ, Lý Băng Băng…

Khi mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Dương Tử Quỳnh, Chương Tử Di bất ngờ bị réo tên vì không đăng bài chúc mừng đồng nghiệp giành Oscar. Cả hai từng có dịp hợp tác trong Ngọa hổ tàng long và Hồi ức của một Geisha. (Đọc chi tiết).

Quy định nghiêm ngặt trong đám cưới hào môn của Linh Rin và em chồng Tăng Thanh Hà

Tối 16/3, Linh Rin hé lộ những bức ảnh đầu tiên trong hôn lễ cùng Phillip Nguyễn. Cô đăng khoảnh khắc đứng trên bãi biển, nhìn từ phía sau. Bên cạnh đó, cô dâu hào môn tương lai hé lộ dresscode trang phục.

Thông qua thiệp mời, Linh Rin yêu cầu khách nam dự cưới diện barongs - quốc phục Philippines với kiểu dáng sơ mi thêu họa tiết. Nữ diện lễ phục, áo dài. Khách mời không được phép chia sẻ hình ảnh trong lễ cưới lên mạng xã hội, trước khi gia đình đăng bức ảnh đầu tiên của Linh Rin và Phillip trong vai trò cô dâu chú rể.

Trước đó một ngày, Phillip Nguyễn và Linh Rin đăng nhiều ảnh tiết lộ chi tiết quan trọng trong lễ cưới. Phillip tiết lộ hai nghệ sĩ có mặt trong hôn lễ làm phù dâu là Chi Pu và Milan Phạm. Linh Rin lại cho biết vợ chồng Huyền Baby là cha mẹ đỡ đầu cho con đầu lòng của nữ người mẫu. (Đọc chi tiết)

Người mẫu Minh Tú: 'Tôi từng chia tay bạn trai vì bệnh tử cung, khó có con'

Trong podcast, siêu mẫu Minh Tú lần đầu tiết lộ tình hình sức khỏe sinh sản không ổn định. Cách đây hai năm, cô được bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu bệnh lạc nội mạc tử cung. Tinh thần của cô bất ổn sau lần đi khám tổng quát.

"Bác sĩ nói người bệnh khả năng cao mang thai ngoài tử cung, thụ thai khó. Đón nhận tin này, người phụ nữ 30 tuổi như tôi rất buồn vì tôi thích em bé. Tôi nghĩ mình có gia đình, có con. Khi lên mạng tìm hiểu căn bệnh, tôi lại căng thẳng", Minh Tú nói.

Sau khi phát hiện tình trạng sức khỏe thiếu ổn định, cô quyết định chia tay bạn trai 2 năm. Nữ người mẫu không dám chia sẻ lý do. Minh Tú thừa nhận bản thân là người tiêu cực, cô suy nghĩ nhiều dù đó chỉ là chuyện nhỏ. Cô trầm cảm vì nghĩ rằng không thể mang lại hạnh phúc cho người yêu. (Đọc chi tiết)