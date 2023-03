Showbiz 13/3: Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu nói về tin mang bầu

TPO - Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử ở Oscar 2023, trailer chính thức của "Nàng tiên cá" bị mỉa mai, Ngọc Huyền nói về chuyện bị nghi giả vờ ngất xỉu trong đám tang NSƯT Vũ Linh... là những tin tức đáng chú ý ngày 13/3.

Trong bài phỏng vấn tạp chí thời trang L'officiel tung ngày 13/3, Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu nói về cảm nhận khi nghe những lời đồn mang thai.

"Ban đầu tôi rất tức giận, nhưng dần dần thấy buồn cười. Tôi hy vọng cuộc sống của mình không bị soi mói quá nhiều”, mỹ nhân Tân Cương cho hay.

Thời gian này, nữ diễn viên sinh năm 1992 tích cực hoạt động nghệ thuật sau 8 tháng ở ẩn. Cô tâm sự bản thân đã làm việc suốt ngày đêm, không có thời gian cho cuộc sống riêng nên muốn nghỉ ngơi tái tạo năng lượng. Hiện tại, cô cảm thấy tinh thần được cải thiện rõ rệt.

Trong thời gian nghỉ ngơi, Địch Lệ Nhiệt Ba bị đồn hẹn hò với diễn viên Hoàng Cảnh Du. Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội tố nữ diễn viên sang nước ngoài, chuẩn bị sinh con.

Trước nhiều thông tin sai lệch nhắm đến nghệ sĩ, công ty của nữ diễn viên ra thông báo đã thu thập chứng cứ để kiện những người tung tin thất thiệt về đời tư của cô.

Hai bộ váy xuyên thấu gây sốc ở tiệc hậu Oscar 2023

Chỉ vài giờ sau lễ chính, bữa tiệc hậu lễ trao giải Oscar 2023 do tạp chí Vanity Fair có sự góp mặt của dàn sao hạng A. Tiệc được tổ chức tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Wallis Annenberg ở Beverly Hills. Tiệc hậu Oscar 2023 quy tụ nhiều gương mặt sao lớn. Dàn nghệ sĩ ăn mặc phóng khoáng, thoải mái hơn so với lễ trao giải chính.

Siêu mẫu Emily Ratajkowski gần như phô trọn cơ thể trước ống kính trong bộ váy chất liệu lưới xuyên thấu. Phần nhạy cảm trên cơ thể của mẫu nữ được che bằng hai hàng thắt nút chạy dọc từ ngực đến hông. (Đọc chi tiết).

Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử ở Oscar 2023

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 diễn ra vào sáng 13/3 (giờ Việt Nam). Dương Tử Quỳnh trở thành diễn viên châu Á đầu tiên giành tượng vàng Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. ''Everything Everywhere all At Once'' thắng giải quan trọng nhất Oscar.

Tác phẩm đề tài đa vũ trụ Everything everywhere all at once được đánh giá cao nhờ diễn xuất của diễn viên gốc Á. Dương Tử Quỳnh có màn thể hiện xuất sắc vai diễn cô chủ tiệm giặt ủi luôn áp lực vì công việc, quán xuyến gia đình. (Đọc chi tiết).

Trailer chính thức của 'Nàng tiên cá' bị mỉa mai

Ngày 13/3, trailer chính thức bản live-action The Little Mermaid do Disney sản xuất ra mắt với độ dài hơn 2 phút ra mắt. Nữ diễn viên Halle Bailey và Melissa Mccarthy thể hiện sự vinh dự khi công bố những thước phim về nàng tiên cá trong lễ trao giải Oscar tổ chức cùng ngày.

Đoạn trailer khiến khán giả phần hình dung được diễn biến bộ phim. Tạo hình nhân vật nàng tiên cá Ariel, hoàng tử Erik… cuộc sống dưới đáy đại dương hiện lên rõ nét.

Dù trước đó nhà Chuột đã tung 2 teaser trailer nhưng làn sóng chỉ trích vẫn không thuyên giảm. (Đọc chi tiết).

Ngọc Huyền: 'Tôi tổn thương khi bị nói giả vờ ngất xỉu trong đám tang NSƯT Vũ Linh'

Trong show diễn tối 11/3, Ngọc Huyền cùng Bá Thắng hát tưởng nhớ NSƯT Vũ Linh. Tại đêm nhạc, nữ nghệ sĩ lần đầu lên tiếng thông tin xỉu trong đêm đưa tiễn người anh thân thiết trong nghề. Cô phủ nhận giả vờ ngất để gây chú ý.

"Họ không hiểu được tình cảm tôi dành cho anh Linh. Nói tôi không bận tâm, tổn thương khi nhận ý kiến tranh cãi là không đúng. Nhưng tôi muốn hướng đến sự thấu hiểu và vị tha. Cuộc đời ngắn ngủi, miễn tôi sống trọn vẹn tình cảm với anh, khán giả và gia đình là được", NSƯT Ngọc Huyền nói.

Ngọc Huyền khẳng định cô và NSƯT Vũ Linh lúc sinh thời có tình cảm sâu nặng. Hai người gắn bó từ sân khấu đến video cải lương, nhiều đến mức có những bộ cải lương khi nhìn lại, cô không biết hai người từng quay chung. Khi gặp trục trặc trong tình cảm, Vũ Linh cũng là người an ủi nữ nghệ sĩ. (Đọc chi tiết).

Nghệ sĩ Tú Oanh: 'Danh hiệu không phải là tất cả'

Nghệ sĩ Tú Oanh thẳng thắn chia sẻ làm nghề không vì mục đích nổi tiếng, bởi nghệ thuật với chị là đam mê. Thời trẻ, Tú Oanh nhận được không ít lời mời, cơ hội để nổi tiếng nhiều hơn, song chị chọn lùi lại làm hậu phương.

Hai năm trước chị quyết định nghỉ hưu sớm. Khi này chị mới chịu nhận lời đóng phim nhiều hơn như ''Hương vị tình thân'', ''Đấu trí'', ''Hoa hồng giấy'' và ''Đừng nói khi yêu'' đang lên sóng. (Đọc chi tiết).