Trailer chính thức của 'Nàng tiên cá' bị mỉa mai

TPO - Khán giả vẫn không chấp nhận hình tượng nàng tiên cá Ariel phiên bản người đóng. Nữ diễn viên Halle Bailey thủ vai Ariel không bị ảnh hưởng bởi lời chỉ trích, cô thể hiện sự vui mừng và nói đây là trải nghiệm phi thường.

Ngày 13/3, trailer chính thức bản live-action The Little Mermaid do Disney sản xuất ra mắt với độ dài hơn 2 phút ra mắt. Nữ diễn viên Halle Bailey và Melissa Mccarthy thể hiện sự vinh dự khi công bố những thước phim về nàng tiên cá trong lễ trao giải Oscar tổ chức cùng ngày.

“Thật vinh dự khi được hóa thân vào nhân vật mang tính biểu tượng như Ariel. Đó là trải nghiệm phi thường, ước mơ của tôi đã thành sự thật”, Halle Bailey bày tỏ.

Đoạn trailer khiến khán giả phần hình dung được diễn biến bộ phim. Tạo hình nhân vật nàng tiên cá Ariel, hoàng tử Erik… cuộc sống dưới đáy đại dương hiện lên rõ nét.

Mở đầu đoạn giới thiệu là hình ảnh chiếc thuyền của hoàng tử Eric (Jonah Hauer-King) bị đắm trong cơn giông bão. Hoàng tử được nàng tiên cá Ariel cứu mạng và đưa vào bờ. Vì chuyện này khiến Ariel vi phạm nguyên tắc và phải chịu tội trước vua cha Triton (Javier Bardem đóng). “Con đã phá luật, đến thế giới phía trên. Nỗi ám ảnh về loài người phải chấm dứt”.

Bên cạnh đó, hình ảnh cận cảnh về phù thủy độc ác Ursula (McCarthy) khi mở lời đề nghị giúp Ariel có đôi chân của con người cũng được hé lộ.

Nàng tiên cá Ariel sẽ có hai người bạn đồng hành là chú chim Scuttle (do Awkwafina lồng tiếng) và cua Sebastian (do Daveed Diggs lồng tiếng).

Dù trước đó nhà Chuột đã tung 2 teaser trailer nhưng làn sóng chỉ trích vẫn không thuyên giảm bởi nhiều khán giả vẫn không chấp nhận nàng tiên cá Ariel có màu da đen, kiểu tóc dreadlock - tóc bện thừng, tóc tết kiểu người châu Phi. Màn phá nguyên tác của hãng Disney sẽ còn được bàn luận không hồi kết.

“Đừng mong rằng lấy được tiền của tôi với tạo hình nàng tiên cá xa rời nguyên tác như thế này”, “Hai nhân vật chính đều không ổn, tôi đã chờ đến trailer chính thức để có nhận định cuối nhưng hoàn toàn thất vọng”… bình luận của khán giả để lại.

Trong cuộc phỏng vấn gần nhất trên The Face Magazine, Halle Bailey cho biết mái tóc đối với phụ nữ da đen là điều thiêng liêng. Cô cảm thấy rất tuyệt khi có thể biến kiểu tóc đặc trưng đó thành tóc của nàng tiên cá.

Diễn viên 22 tuổi kể cô phải dậy từ rất sớm để tập thể dục, kết hợp cùng diễn viên đóng thế. Trên cơ thể cô có nhiều vết bầm tím ở xương sườn sau bởi quá trình dùng dây đai treo người. Sau khi đóng Nàng tiên cá, cô khai phá ra đam mê bơi lội của mình.

Tiết lộ về điểm khác biệt ở bản live action so với bản hoạt hình Disney, Halle Bailey cho biết: "Nàng tiên cá live action hiện đại hơn nhiều. Ở phiên bản chúng ta xem khi còn nhỏ, Ariel từ bỏ mọi thứ vì hoàng tử, nhưng tôi không nghĩ điều đó phản ánh người phụ nữ hiện đại ngày nay. Tác phẩm này nói nhiều hơn về việc Ariel tìm thấy tự do cho chính mình khi có cơ hội đến với đất liền. Hoàng tử Eric điển trai bị đắm tàu khiến công chúa từ bỏ mọi điều, nhưng đó không phải tất cả về anh ấy”.

The Little Mermaid do Rob Marshall đạo diễn dự kiến ra rạp vào ngày 26/5, phim xây dựng dựa trên phim hoạt hình gốc và bổ sung thêm bốn bài hát mới.