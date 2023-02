Showbiz 13/2: Trấn Thành tự phá đổ kỷ lục, Adele diện đầm Công Trí

TPO - "Nhà bà Nữ" phá kỷ lục phim ăn khách nhất mọi thời đại tại phòng vé Việt của "Bố già", nữ ca sĩ Adele diện trang phục từ nhà thiết kế Việt, lùm xùm ngủ với fan của Trần Phi Vũ... là tin tức đáng chú ý ngày 13/2.

Nhà bà Nữ phá kỷ lục của Bố già

Đại diện của Trấn Thành cho biết Nhà bà Nữ cán mốc 434 tỷ đồng sau 23 ngày ra rạp. Phim phá kỷ lục 421 tỷ đồng của Bố già và trở thành tác phẩm ăn khách nhất phòng vé Việt.

"Tôi đã làm được. Tôi cảm ơn quý vị, vô cùng biết ơn mọi người dành tình yêu thương và danh dự này cho Nhà bà Nữ. Trân trọng cảm ơn mọi người", Trấn Thành nói.

Trước đó, ngày 8/2, phim do Trấn Thành làm đạo diễn cán mốc 400 tỷ đồng. Bộ phim của Trấn Thành đứng đầu phòng vé từ mùng 1 Tết Nguyên đán, vượt nhiều tác phẩm ra rạp cùng thời điểm, trong đó có Chị chị em em 2.

Theo lý giải của các đơn vị phát hành phim lớn, doanh thu phim Nhà bà Nữ dịp Tết Quý Mão cao do nắm bắt tâm lý khán giả. "Tết là dịp gia đình sum họp. Phim Việt với đề tài gia đình, câu chuyện đời thường gần gũi được khán giả lựa chọn vì dễ xem. Phim có màu sắc tươi sáng, vui vẻ cũng là lựa chọn khả dĩ, dễ xem hơn phim có đề tài giật gân, kinh dị", ông Thái Dương, đại diện Lotte Cinema nói.

Năm 2021, Bố già do Vũ Ngọc Đãng và Trấn Thành làm đạo diễn chạm mốc 420 tỷ đồng tại Việt Nam. Phim chính thức trở thành tác phẩm thành công nhất phòng vé Việt trước khi bị Nhà bà Nữ phá kỷ lục.

Adele mặc đầm Công Trí

Trong buổi biểu diễn Weekends with Adele diễn ra tại khách sạn Caesars Palace ở Las Vegas, Mỹ, Họa mi nước Anh diện trang phục do NTK Công Trí đến từ Việt Nam thiết kế.

Trang phục do Công Trí thiết kế mang đậm cá tính của Adele, từ trang phục đen, đính sequins trên trang phục và chi tiết cổ thuyền khoe vẻ gợi cảm.

Ê-kíp của Adele liên hệ nhà thiết kế người Việt sau khi xem bộ sưu tập của nhà mốt trên tạp chí Vogue. "Adele thích bộ sưu tập nhưng cũng muốn có thiết kế độc quyền, hoàn hảo với số đo của cô nhưng không cần may đo trực tiếp. Adele ngạc nhiên vì không ngờ trang phục của Công Trí đến từ Việt Nam", Công Trí chia sẻ.

Lâm Chí Dĩnh xuất hiện sau tai nạn vỡ xương mặt

ET Today đưa tin Lâm Chí Dĩnh gần như bình phục, trở lại giới giải trí sau hơn nửa năm gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong lần tham gia sự kiện ở Đài Loan, tài tử 49 tuổi xuất hiện tươi tắn và được truyền thông bao quanh.

ET Today bình luận Lâm Chí Dĩnh không bị biến dạng nghiêm trọng sau tai nạn. Nam diễn viên được truyền thông Trung Quốc khen điển trai nhưng tình hình sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn. Nam diễn viên chưa thoải mái cử động tay chân.

Sau khi được khán giả và truyền thông chào đón, diễn viên phim Sợi dây chuyền định mệnh đăng bài viết cảm ơn vì được ủng hộ ngày trở lại.

Lâm Chí Dĩnh chia sẻ anh trở lại công việc vì nợ dự án quảng cáo. Tai nạn giao thông nghiêm trọng đột ngột vào tháng 7/2022 khiến anh dừng mọi hoạt động giải trí.

Trong cuộc phỏng vấn gần nhất, nam diễn viên chia sẻ sức khỏe anh hồi phục 70%. Anh vẫn duy trì vật lý trị liệu. Lâm Chí Dĩnh nói anh không bị áp lực tâm lý khi lái xe, mong sớm bình phục để trở lại đường đua công thức một. (ĐỌC CHI TIẾT).

Nam diễn viên Trần Phi Vũ lộ ảnh giường chiếu với hot girl

Ngày 13/2, trang 163 đưa tin paparazzi Dương Dương tung loạt ảnh giường chiếu của nam diễn viên Trần Phi Vũ và một hot girl mạng họ Diệp. Sự kiện gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc khi Trần Phi Vũ sinh năm 2000, mới bắt đầu sự nghiệp. Bên cạnh đó, anh có gia thế với cha là đạo diễn lớn Trần Khải Ca, mẹ là "đệ nhất mỹ nhân Hoa ngữ" Trần Hồng.

Theo thông tin từ phóng viên giải trí Trung Quốc, Trần Phi Vũ và người tình hẹn hò từ năm 2021, thường xuyên thuê phòng khách sạn cùng nhau. Cô gái này có học vấn cao khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa. Cô từng là người hâm mộ dõi theo bước chân của Trần Phi Vũ trong nhiều năm, là một fan có tiếng trong cộng đồng những người yêu thích nam diễn viên Chiếc bật lửa và váy công chúa.

Đáng chú ý hơn, hot girl họ Diệp đã lập gia đình. Theo Sohu, loạt ảnh giường chiếu của Trần Phi Vũ do chính chồng của hot girl này tung ra. Trước đó, bà Trần Hồng đã muốn mua lại thông tin với số tiền 2 triệu NDT nhưng không thành công. (ĐỌC THÊM).

Chung kết Hoa hậu Bỉ 2023 bị gián đoạn vì nghi có khủng bố

Ngày 13/2, tờ Archyde News đăng tải thông tin về vụ việc một người đàn ông mang theo súng bị bắt giữ bên ngoài địa điểm tổ chức đêm chung kết Hoa hậu Bỉ 2023.

Tờ này dẫn lời văn phòng cảnh sát cho biết người đàn ông tên Peter, 46 tuổi, thuê một chiếc ôtô, bên trong xe chứa một khẩu súng lục, một áo chống đạn. Người này còn đi cùng người phụ nữ có quốc tịch Hà Lan.

Ngay sau khi bị phát hiện, Peter đã bị cảnh sát bắt giữ và điều tra. Sự việc này đã khiến đêm chung kết Hoa hậu Bỉ diễn ra muộn hơn so với dự kiến 30 phút. Sau đó, cảnh sát đã tăng cường an ninh cho chương trình.

Peter sau đó xác nhận mang theo những vũ khí mà anh ta đã được cấp giấy phép sử dụng vì lý do an toàn cá nhân. "Anh ấy nghi ngờ có chuyện sẽ xảy ra với mình. Peter chỉ muốn tham dự sự kiện cùng người phụ nữ đã bị cảnh sát bắt giữ cùng anh ấy", luật sư của Peter chia sẻ với truyền thông. (ĐỌC THÊM).

Nghi vấn biểu tượng gợi cảm bỏ chồng sắp cưới

Theo Page Six, Megan Fox vừa ấn hủy theo dõi Michael Gun Kelly (MGK). Ngôi sao Jennifer's Body còn xóa nhiều bức ảnh kỷ niệm, bao gồm khoảnh khắc tình cảm tại Lễ trao giải Grammy gần đây.

Hiện tại, tài khoản Instagram của Megan Fox chỉ còn theo dõi Eminem, Harry Styles và Timothée Chalamet. Đáng chú ý, hôn phu của cô còn có mối thù kéo dài nhiều năm với rapper Eminem. Người hâm mộ cho rằng hành động của Megan Fox quá tuyệt tình.

"Nếu có chia tay, việc theo dõi kẻ thù của người yêu cũ là hành động nhỏ nhặt nhất mà tôi từng thấy", một người viết.

Sau loạt đồn đoán, sao phim Transformers đăng lên trang cá nhân đoạn video ẩn ý, trong đó trích dẫn lời bài hát của Beyoncé: "Anh có cảm thấy mình giả tạo. Nó tràn ngập trong hơi thở của anh".

Lời bài hát Pray to Catch Me của Beyoncé sáng tác năm 2015 ám chỉ Jay-Z ngoại tình. Điều này làm cộng đồng mạng cho rằng nữ diễn viên bỏ MCK do hôn phu không chung thủy. Video của cô còn có tấm bảng đểt chữ "bỏ đi", ám chỉ mối quan hệ tan vỡ. (ĐỌC CHI TIẾT).