Nghi vấn biểu tượng gợi cảm bỏ chồng sắp cưới

TPO - Megan Fox xóa toàn bộ hình ảnh, hủy theo dõi chồng sắp cưới trên trang cá nhân. Cô còn đăng video ẩn ý Machine Gun Kelly ngoại tình.

Theo Page Six, Megan Fox vừa ấn hủy theo dõi Michael Gun Kelly (MGK). Ngôi sao Jennifer's Body còn xóa nhiều bức ảnh kỷ niệm, bao gồm khoảnh khắc tình cảm tại Lễ trao giải Grammy gần đây.

Hiện tại, tài khoản Instagram của Megan Fox chỉ còn theo dõi Eminem, Harry Styles và Timothée Chalamet. Đáng chú ý, hôn phu của cô còn có mối thù kéo dài nhiều năm với rapper Eminem. Người hâm mộ cho rằng hành động của Megan Fox quá tuyệt tình.

"Nếu có chia tay, việc theo dõi kẻ thù của người yêu cũ là hành động nhỏ nhặt nhất mà tôi từng thấy", một người viết.

Sau loạt đồn đoán, sao phim Transformers đăng lên trang cá nhân đoạn video ẩn ý, trong đó trích dẫn lời bài hát của Beyoncé: "Anh có cảm thấy mình giả tạo. Nó tràn ngập trong hơi thở của anh".

Lời bài hát Pray to Catch Me của Beyoncé sáng tác năm 2015 ám chỉ Jay-Z ngoại tình. Điều này làm cộng đồng mạng cho rằng nữ diễn viên bỏ MCK do hôn phu không chung thủy. Video của cô còn có tấm bảng đểt chữ "bỏ đi", ám chỉ mối quan hệ tan vỡ.

Một số người khác lại cảm thấy mệt mỏi vì chuyện tình cảm của hai ca sĩ - diễn viên: "Nếu họ chia tay, tôi tin rằng đó chỉ là tình yêu bồng bột, trái với những gì họ nghĩ. Tôi nghĩ họ đã lớn tuổi và biết mình đang làm gì".

Biểu tượng gợi cảm nước Mỹ hẹn hò với MGK đầu năm 2020, sau khi cô ly hôn với Brian Austin Green. Họ quen biết sau khi có cơ hội đóng chung trong một bộ phim. Sau hai năm hẹn hò, nam ca sĩ quỳ gối cầu hôn bạn gái vào tháng 1/2022. Họ vừa tổ chức kỷ niệm 1 năm lễ đính hôn hồi đầu năm.

Sau khi đính hôn với MGK, sự nghiệp của Megan Fox dần trở lại. Cô bận rộn tham gia 5 dự án phim trong năm 2022, trong đó có 3 bộ phim chưa ra mắt. Subservience gần đây được khen sau loạt phim bị chê thảm họa trước đó.

Megan Fox hiện trẻ trung, biết cách chăm sóc bản thân hơn lúc còn chung sống với Austin Brian Green. Thời điểm đó, cô thường xuyên xuất hiện với hình ảnh xuề xòa do bận chăm sóc cho bốn con nhỏ (trong đó có một người con riêng của chồng cũ).