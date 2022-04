Lợi nhuận kép từ đầu tư kết hợp “2 in 1” giữa nhu cầu lưu trú và sinh lời. Sản phẩm shophouse được nhận định là tâm điểm sáng giá trên thị trường bất động sản, nhất là đối với những phiên bản giới hạn hoặc có vị trí tọa lạc tại các vùng biển gần các đô thị trung tâm.

“Gà đẻ trứng vàng”

Những năm gần đây, loại hình shophouse nổi lên như một xu hướng nổi bật tại Việt Nam, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi những lợi thế vượt trội về vị trí cũng như khả năng kết hợp giữa nhu cầu lưu trú và kỳ vọng sinh lời của gia chủ.

Trên thực tế, phân khúc này cũng đã chứng minh được sức hấp dẫn với tỷ lệ giao dịch cao trên thị trường bất động sản hiện nay.

Theo thống kê của CBRE, mức lợi nhuận từ việc cho thuê shophouse đạt khoảng 12-15%/năm. So với lãi suất từ việc gửi tiết kiệm thì đây quả là một con số khá hấp dẫn, còn so với các kênh chứng khoán hay ngoại tệ thì đây lại là một bài toán đầu tư an toàn và lâu dài trước tình hình biến động kinh tế thế giới hiện nay.

Theo dự báo của Trading Economics, đầu tư shophouse sẽ tiếp tục là xu hướng nổi bật tại các khu vực phát triển sầm uất nhờ triển vọng doanh số của thị trường bán lẻ Việt Nam tăng trưởng 11% trong năm 2021.

Hiện nay, nhiều thương hiệu bán lẻ đang xúc tiến mở rộng hệ thống và đa dạng kênh phân phối, do đó sẽ tạo ra nguồn cầu mặt bằng dồi dào cho shophouse trong thời gian tới.

Shophouse phiên bản giới hạn được nhà đầu tư sành sỏi săn đón

Giới chuyên gia dự báo rằng, cùng với đất nền và nhà ở, xu hướng second home, trong đó có shophouse sẽ trở nên phổ biến ngay sau dịch bệnh. Đặc biệt, dòng sản phẩm shophouse ven biển tại các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn sẽ nhận được sự chú ý của giới đầu tư, bởi đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng cũng như tiềm năng sinh lời. Nổi bật trong đó phải kể đến Shophouse Babylon tại phân kỳ The Tropicana thuộc tổ hợp du lịch đa sắc màu NovaWorld Ho Tram.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng số lượng shophouse tại các dự án thương mại vốn đã không nhiều thì tại một khu nghỉ dưỡng quy mô như NovaWorld Ho Tram lại càng ít hơn, chẳng khác nào “của hiếm” được ví như phiên bản “limited”.

Hiện nay, tỷ lệ shophouse tại các dự án đang triển khai ở Hồ Tràm rất thấp. Tổng số shophouse chào bán hiện nay chưa đến 500 căn. Đặt trong bối cảnh sôi động của một thủ phủ du lịch nổi tiếng như Bà Rịa – Vũng Tàu, con số này còn quá ít ỏi để có thể đáp ứng nhu cầu giải trí, vui chơi, ẩm thực và mua sắm của du khách.

Chính vì vậy, việc NovaWorld Ho Tram cho ra mắt hai dãy shophouse Babylon nằm trong phân kỳ The Tropicana như giải cơn khát về nhu cầu kinh doanh, giải trí của du khách và giới đầu tư tại đây.

Babylon Shophouse có giá trị kép về vị trí khi nằm tại hai dãy phố nới rộng ra biển, toạ độ vàng tại Xuyên Mộc, Vũng Tàu. Không những vậy, tọa lạc ngay mặt tiền trục đường chính của dự án, chuỗi shophouse sẽ là điểm đón toàn bộ cư dân của đô thị cũng như khách đến tham quan, vui chơi.

Đây chính là bảo chứng cho tiềm năng sinh lời không giới hạn của dự án trong tương lai.

Cũng như khách sạn Ho Tram MGallery, Shophouse Babylon cũng được lấy cảm hứng từ vườn treo Babylon với tầm nhìn xanh mướt, mang đến cho du khách cảm giác thư thái, thoải mái tại phố biển trong lành.

Ngoài ra, với hàng loạt mặt tiền thời trang, nhà hàng, cửa hiệu mỹ phẩm, dịch vụ spa… khách hàng sẽ được thoả sức vui chơi, mua sắm và thư giãn.

Có thể nói, hai dãy shophouse mang hơi thở kỳ quan Hy Lạp cổ đại này đã phát huy được tối đa các công năng cho dãy phố thương mại của The Tropicana, khiến cho con đường dẫn ra biển vốn đã nhộn nhịp, nay càng thêm sôi động, mang lại những giá trị thiết thực nhất cho chủ nhân tương lai.

Đáng chú ý, tuyệt tác với phiên bản giới hạn chỉ 88 căn nên hiện đang được các nhà đầu tư săn đón. Bởi theo quan sát thì dòng sản phẩm “hot” này không dễ “về tay” ngay cả khi nhà đầu tư đang sẵn tiền.

Theo đánh giá của giới đầu tư, những phân khúc càng hiếm càng có lực hút với những ai thích “chinh phục” và thử sức. Nhất là khi loại hình đó được đặt trong một quần thể quy mô, có lợi thế chỉ cách TP.HCM khoảng 90 phút di chuyển.

Dưới góc độ của giới chuyên gia bất động sản, vị trí chính là yếu tố tiên quyết định vị giá trị của một bất động sản. Với shophouse, vị trí có tính quyết định đối với tỷ suất sinh lời khi kinh doanh và khả năng tăng giá về lâu dài. Những shophouse tọa lạc tại khu vực có lưu lượng di chuyển cao càng đắt giá và luôn được săn đón.

