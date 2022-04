Serena Williams và Lewis Hamilton nhảy vào cuộc đua sở hữu Chelsea

Báo Hàn Quốc: 'Các cầu thủ Trung Quốc coi AFC Champions League là địa ngục' TPO - Tờ Sports Trend tiếp tục công kích các CLB Trung Quốc đang thi đấu tại AFC Champions League. Nhật báo của Hàn Quốc cho rằng lứa trẻ mà Guangzhou, Shandong Taisan cử đi chỉ coi AFC Champions League là một đấu trường địa ngục và họ mong đá cho xong để được về nhà.

Nhà của đội trưởng MU bị đe dọa đặt bom TPO - BBC khẳng định cảnh sát vùng Cheshire (Tây Bắc nước Anh) đã cử một đội dò phá bom mìn kèm theo chó nghiệp vụ đến để rà soát căn nhà của Harry Maguire, ngay sau khi trung vệ của Man Utd nhận phải lời đe dọa đánh bom.

Barca phát hiện ra 'nội gián' bán lại hàng ngàn vé cho CĐV Frankfurt TPO - Theo đài RAC1, sau một cuộc điều tra về vụ việc CĐV Frankfurt chiếm tới hơn 30.000 ghế tại sân Nou Camp, Barcelona đã phát hiện ra rằng đã có một đại lý bán lại tới.... 2.000 vé cho fan đội khách. Barca sẽ kiện đại lý này bởi số vé đáng ra phải dành cho CĐV đội bóng xứ Catalan.

Lê Chúc An bật khóc khi ghi HIO đầu tiên trong sự nghiệp TPO - Nữ golfer 14 tuổi Lê Chúc An bật khóc vì xúc động khi ghi hole in one (HIO) đầu tiên trong sự nghiệp tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast.

Văn Toàn bị HLV Kiatisuk trách vì chạy quá nhanh TPO - HLV Kiatisuk không hài lòng với cách di chuyển của Văn Toàn trong tình huống đưa bóng vào lưới Sydney FC ở lượt trận thứ 2, bảng H AFC Champions League.