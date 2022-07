Schneider Electric xây dựng nền tảng đào tạo nhân lực lĩnh vực trung tâm dữ liệu

Với 14 ngôn ngữ và có thể truy cập trực tuyến miễn phí trên toàn cầu, nền tảng phát triển chuyên nghiệp này hướng đến mục tiêu rút ngắn khoảng cách kỹ năng trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, giúp các chuyên gia trong ngành nâng cao kỹ năng và cập nhật các sáng kiến về công nghệ mới nhất, phát triển bền vững và hiệu quả năng lượng.

Hiện tại, Học viện Schneider Electric đã cung cấp hơn một triệu khóa học cho hơn 650.000 người dùng trung tâm dữ liệu trên +180 quốc gia. Các cập nhật mới đối với chứng nhận Liên kết về Trung tâm Dữ liệu (Data Center Certified Associate – DCCA) thuộc Học viện Schneider Electric bao gồm các nguyên tắc cơ bản về nguồn điện, làm mát, tủ rack và an toàn vật lý cũng như hướng dẫn về cách tối ưu hóa thiết kế trung tâm dữ liệu để tăng khả năng ứng phó, hiệu quả năng lượng và tính bền vững. Ví dụ, các khóa học mới nhất bao gồm Tối ưu hóa Bố cục Hệ thống Làm mát cho Trung tâm Dữ liệu; Chiến lược Kết nối Cơ bản trong Trung tâm Dữ liệu; Kiểm tra Phương pháp Chống cháy trong Trung tâm dữ liệu; và Nguyên tắc cơ bản về Làm mát II - Độ ẩm trong Trung tâm Dữ liệu.

Hơn nữa, chương trình đào tạo còn xác định các điểm trọng tâm trong lĩnh vực này như Lập kế hoạch và Lựa chọn Vị trí cho Trung tâm Dữ liệu nhằm cung cấp hướng dẫn về cách thức lựa chọn địa điểm thích hợp để tiếp cận năng lượng tái tạo; Công nghệ Sản xuất Điện Thay thế giúp thúc đẩy triển khai các chiến lược năng lượng tái tạo, sản xuất điện tại chỗ và ứng dụng các công nghệ như lưới điện microgrids; và Công nghệ Ắc quy cho Trung tâm Dữ liệu: đánh giá tác động bền vững của các loại ắc quy khác nhau của UPS (bộ lưu điện), lợi ích của công nghệ Lithium-Ion, đồng thời đưa ra phân tích về chi phí vòng đời liên quan.

Rút ngắn khoảng cách về kỹ năng trong ngành

Nghiên cứu trong Khảo sát thường niên về Trung tâm Dữ liệu của Uptime Institute năm 2021 ước tính nhu cầu nhân sự toàn cầu sẽ tăng lên gần 2,3 triệu người vào năm 2025. Tuy nhiên, 32% người được khảo sát cho biết họ gặp khó khăn trong việc giữ chân nhân viên, 47% người gặp phải thách thức với việc tìm kiếm ứng viên đủ tiêu chuẩn cho các vị trí tuyển dụng. Nhân lực vốn được biết đến như yếu tố cốt lõi của nền kinh tế kỹ thuật số, song việc thu hút và duy trì nhân viên trong ngành này hiện đang là vấn đề cấp bách.

Bằng việc khuyến khích các cá nhân nâng cao kỹ năng và liên tục phát triển chuyên môn miễn phí, Học viện Schneider Electric đang giải quyết thách thức về khoảng cách kỹ năng và tình trạng thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, giúp các doanh nghiệp thu hút nhân sự mới, duy trì nhân sự hiện tại, đồng thời cung cấp khả năng tiếp cận các khóa đào tạo kỹ thuật chuyên ngành ở bất cứ đâu.

Bà Natalya Makarochkina, Phó Tổng Giám Đốc Cấp Cao Bộ phận Secure Power cho biết: “Trong những năm gần đây, khi quá trình số hóa và ứng dụng điện toán đám mây phát triển vượt bậc thì nhu cầu về khả năng của trung tâm dữ liệu đã tăng theo cấp số nhân, đạt mức cao kỷ lục mới. Tuy nhiên, sự thiếu hụt kỹ năng của nhân sự trong lĩnh vực này vẫn là một thách thức đáng kể và có những tác động tiềm ẩn đối với các ngành liên quan.”. Bà chia sẻ thêm: “Bằng cách cung cấp các khóa đào tạo về các sáng kiến công nghệ và phát triển bền vững, chúng tôi tin rằng Học viện Schneider Electric sẽ mang lại một nguồn tài nguyên vô giá giúp thu hẹp khoảng cách về kỹ năng thông qua hoạt động trao quyền cho các hệ sinh thái kinh doanh, củng cố chuyên môn của lực lượng lao động hiện tại và nâng cao chuyên môn cho thế hệ chuyên gia tiếp theo để xây dựng các trung tâm dữ liệu của tương lai."

Cam kết đào tạo dài hạn

Trước khi được sáp nhập vào Schneider Electric năm 2006, các thành viên của Trung tâm Khoa học Trung tâm Dữ liệu tại APC™, thương hiệu chủ chốt về nguồn điện dự phòng, chống xung sét và cơ sở hạ tầng vật lý công nghệ thông tin cho các trung tâm dữ liệu và môi trường điện toán biên đã xây dựng nền tảng 'Học viện Trung tâm Dữ liệu' với vai trò như một nguồn tài nguyên miễn phí giúp đào tạo và nâng cao kỹ năng cho các chuyên gia trong ngành. Họ hướng đến mục tiêu tạo ra một chương trình đào tạo đạt chứng nhận CPD, giúp hỗ trợ sự phát triển chuyên môn của các chuyên gia trong ngành đồng thời trang bị kiến thức về xây dựng các trung tâm dữ liệu của tương lai.

Học viện Schneider Electric đã phát triển và cung cấp hơn 200 khóa học về trung tâm dữ liệu, hiệu quả năng lượng và phát triển bền vững thông qua hai chứng nhận, Chuyên gia Quản lý Năng lượng (Professional Energy Manager - PEM) và Liên kết về Trung tâm Dữ liệu (DCCA). Tất cả các khóa học được thiết kế một cách linh hoạt, dưới dạng mô-đun được tích hợp với 14 ngôn ngữ khác nhau, cung cấp quyền truy cập miễn phí vào các khóa đào tạo năng lượng dù ở bất cứ đâu. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo được công nhận bởi 25 tổ chức CPD các ngành bao gồm BICSI, Hiệp hội Nhà thầu Điện (Electrical Constractors Association), Kỹ sư Ireland, và Đối tác Năng lượng Tái tạo & Hiệu quả Năng lượng (Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership - REEEP).

Là một trong những nền tảng phát triển chuyên nghiệp đầu tiên về trung tâm dữ liệu và quản lý năng lượng, Học viện Schneider Electric đảm bảo tất cả các khóa học đều được đóng góp và vận hành bởi các nhà cung cấp khác nhau. Tính đến nay, nền tảng này đã cung cấp hơn 1.000.000 khóa học cho hơn 650.000 người dùng trên toàn cầu và mang lại nguồn kiến thức quan trọng đối với các chuyên gia có nhu cầu nâng cao kỹ năng.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Đại học Schneider Electric, vui lòng truy cập website.

Mục tiêu của Schneider Electric là giúp cho tất cả mọi người có khả năng sử dụng được tối đa nguồn năng lượng và tài nguyên của chúng ta trên thế giới, là cầu nối cho sự tiến bộ và phát triển bền vững. Chúng tôi gọi đó là Life is On (“cuộc sống thăng hoa”). Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành đối tác số của bạn trong mục tiêu hướng đến phát triển bền vững & hiệu quả.Chúng tôi thúc đẩy chuyển đổi số bằng cách tích hợp các công nghệ năng lượng và quy trình hàng đầu thế giới, các thiết bị kết nối, điều khiển, phần mềm và dịch vụ, xuyên suốt toàn bộ vòng đời đầu tư và vận hành của doanh nghiệp, cho phép hợp nhất quy trình quản lý doanh nghiệp trong các thị trường nhà ở dân dụng, cao ốc, trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng và công nghiệp. Là một công ty toàn cầu am hiểu thị trường bản địa/địa phương, chúng tôi luôn ủng hộ những tiêu chuẩn và hệ sinh thái mở để mang đến các giá trị ý nghĩa, toàn diện và thúc đẩy tiềm lực phát triển cho khách hàng, đối tác và ngay cả cho cộng đồng.

