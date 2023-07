Sáu tháng đầu năm 2023, Hòa Phát đạt 1.830 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Quý 2/2023, Tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu 29.800 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 1.448 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm trước, gấp 3,78 lần so với quý 1/2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Phát ghi nhận 56.665 tỷ đồng doanh thu và hơn 1.830 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt 23% kế hoạch năm.

Trong bối cảnh nhu cầu thị trường trong và ngoài nước còn yếu, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 2,86 triệu tấn thép thô, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, phôi thép và thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 2,9 triệu tấn, giảm 27% so với 6 tháng đầu năm 2022. Qua nửa đầu năm, thép xây dựng của Tập đoàn đạt hơn 1,6 triệu tấn, giảm 30%. Ngoài thép thành phẩm, Hòa Phát cũng đã cung cấp 36.000 tấn phôi thép cho các nhà máy cán thép khác của Việt Nam. Thép HRC đã cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước là 1,2 triệu tấn, giảm 15%. Sản phẩm đã được xuất khẩu tới một số quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc châu Âu, châu Á. Ống thép và tôn Hòa Phát đạt sản lượng lần lượt 325.000 tấn và 175.000 tấn, giảm nhẹ so với 6 tháng đầu năm 2022. Bên cạnh đó, Hòa Phát còn cho ra thị trường gần 50.000 tấn thép dự ứng lực các loại (PC Bar, PC Strand, PC Wire), giảm 37% so với nửa đầu năm 2022. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Hòa Phát tổ chức sản xuất, chăn nuôi phù hợp với tình hình thị trường có nhiều biến động, nhất là mảng chăn nuôi bò Úc. Gần đây, giá bán heo, trứng gà đã có chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Trứng gà sạch Hòa Phát hiện nằm trong Top 3 nhà sản xuất lớn nhất Việt Nam và dẫn đầu tại miền Bắc với khoảng 900.000 quả/ngày. Lĩnh vực điện máy gia dụng có những tín hiệu khởi sắc khi sản lượng điều hòa Funiki tăng trưởng 50% so với cùng kỳ, lọt Top 10 nhãn hàng điều hòa đang kinh doanh tại Điện máy Xanh. Các sản phẩm khác của Hòa Phát như tủ lạnh, tủ đông, máy lọc nước, quạt làm mát, bếp từ, máy rửa bát…được thị trường đón nhận tích cực. Về bất động sản, Tập đoàn tiếp tục đầu tư mở rộng các khu công nghiệp hiện có. Tổng quỹ đất KCN Hòa Phát được phê duyệt quy hoạch là hơn 1.133 ha. Tập đoàn Hòa Phát hoạt động theo 5 nhóm lĩnh vực gồm: Gang thép, sản phẩm thép, nông nghiệp, bất động sản và điện máy gia dụng. Hòa Phát giữ thị phần số 1 Việt Nam về thép xây dựng, ống thép, Top 5 nhà sản xuất tôn mạ và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất sản xuất được HRC. Hòa Phát đang dồn lực triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, công suất 5,6 triệu tấn HRC/năm. Sau khoảng hơn 1 năm, dự án đã triển khai được khoảng 30% khối lượng công việc. Dự kiến, dự án Dung Quất 2 sẽ cho ra sản phẩm vào năm 2025. P.V