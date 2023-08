Sau BlackPink, tài tử Hàn gây chú ý vì nhảy 'See tình'

TPO - Người tình màn ảnh của Song Hye Kyo gây chú ý truyền thông vì độ chiều fan. Nam diễn viên thể hiện bản dance cover "See tình" với động tác lóng ngóng, biểu cảm hài hước.

Trong buổi giao lưu với người hâm mộ trước khi nhập ngũ ngày 14/8, tài tử Lee Do Huyn bất ngờ nhảy See tình gửi fan. Trong chiếc áo vest rộng, quần jeans phong cách kiểu cũ, động tác của tài tử Lee Do Hyun khiến nhiều người phì cười.

Nhiều người nhận xét vũ đạo của Lee Do Hyun khá lóng ngóng, chưa được mượt mà, trông hài hước hơn là nhảy đẹp. Người hâm mộ, nhất là fan Việt không khỏi bất ngờ vì nam diễn viên cũng bắt trend, cố gắng học vũ đạo để chiều lòng khán giả trước nhập ngũ.

"Nhìn anh nhảy tôi mới thấy fan may mắn thế nào", "Động tác nhìn hài hước thế kia không biết anh phải tập luyện khổ sở thế nào", "Fan của Lee Do Hyun thích thế, không phải nam diễn viên nào cũng can đảm để nhảy như vậy đâu"... là một số bình luận của người hâm mộ.

Hôm 4/8, Yuehu Entertainment Korea – công ty chủ quản của nam diễn viên - thông báo Lee Do Hyun sẽ được huấn luyện quân sự cơ bản tại trung tâm huấn luyện bắt đầu từ ngày 14/8 và sau đó hoàn thành nghĩa vụ quốc gia trong Quân nhạc quân đội của Lực lượng Không quân. Thời gian nhập ngũ kéo dài 21 tháng.

Trong buổi fan meeting trước khi lên đường nhập ngũ, nam diễn viên gửi thư cảm ơn đến fan và công ty. “Tôi sẽ đi và quay trở lại với dáng vẻ hạnh phúc hơn, khoẻ mạnh hơn và là diễn viên Lee Do Hyun tuyệt vời hơn của mọi người. Tôi sẽ thích ứng thật nhanh với quân đội và huấn luyện thật nghiêm khắc để có thể xuất hiện sau này trước các bạn bằng một hình ảnh đẹp đẽ. Hãy chờ đợi tôi nhé!” – Lee Do Hyun viết.

See tình vẫn chứng tỏ sức hút lớn tại Hàn Quốc khi người nổi tiếng thi nhau nhảy cover đoạn nhạc hot trend Tik Tok. Trong buổi họp mặt người hâm mộ mới đây, diễn viên Lee Do Hyun thực hiện vũ đạo nhiều ca khúc nổi tiếng và dành phần nhảy đặc biệt dành cho See tình. Tuy động tác chưa thuần thạo, mượt mà, nam chính The Glory vẫn cố gắng hoàn thành bài nhảy trong sự reo hò của khán giả.

Clip vũ đạo See tình của nam diễn viên nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội Việt Nam. Nhiều bình luận khen Lee Do Hyun dễ thương dù dáng nhảy gây cười.

Trong You Quiz On The Block, bạn gái Lee Do Hyun – diễn viên Lim Ji Yeon – cho biết nam diễn viên “hối hận” vì có những bước nhảy vụng về khi thực hiện thử thách nhảy Tecktonik ở số phát sóng trước đó của chương trình.

Cách đây một tuần, nhóm nhạc nữ BlackPink cũng khiến hơn 60.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình đứng ngồi không yên khi nhảy bản hit của Hoàng Thùy Linh. Thành viên Jennie cho biết ban đầu cô không biết đây là bài nhạc Việt, sau khi có kế hoạch tổ chức concert ở Hà Nội, cô đã bí mật học vũ đạo See tình để biểu diễn trước người hâm mộ Việt Nam.

Nhiều thần tượng góp phần “lăng xê” ca khúc See tình như Super Junior, Lee Seung Hoon (nhóm Winner), Jihoon và HyunSuk của nhóm nhạc TREASURE, Moonbin và Sanha của nhóm Astro cover và chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội. Ngay cả vận động viên bóng rổ Lee Da Hyeon và Kim Yeon Kyung cũng không thoát khỏi sự cuốn hút của ca khúc. Hai nữ vận động viên nhảy See tình trong một trận đấu hút hàng chục triệu lượt xem.

Theo ca sĩ Han Sara, ca khúc của Hoàng Thùy Linh phủ sóng tại Hàn Quốc và tiết lộ câu chuyện thú vị rằng khán giả gọi chủ hit See tình là chị "tình tang" vì câu hát "tình tình tình tang tang tính. Han Sara lý giải do tên Hoàng Thùy Linh khó phát âm với người Hàn Quốc nên họ dựa vào câu hát viral để gọi cho dễ.

Lee Do Hyun sinh năm 1995, anh góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Prison Playbook, Still 17 (2018), Cô tiên dọn dẹp (2018). Năm 2022, tên tuổi của Lee Do Hyun tỏa sáng khi đóng cặp với đàn chị Song Hye Kyo trong The Glory. Bộ phim này cũng là mối duyên giúp anh nên đôi với “ác nữ màn ảnh” Lim Ji Yeon.