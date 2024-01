Sao mặc hở nhưng xấu trên thảm đỏ

Một số giải thưởng quan trọng tại Critics Choice Awards 2024

Mảng phim điện ảnh

Phim hay nhất: Oppenheimer

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Paul Giamatti - The Holdovers

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Emma Stone - Poor Things

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

Diễn viên trẻ xuất sắc nhất: Dominic Sessa - The Holdovers

Đạo diễn xuất sắc nhất: Christopher Nolan – Oppenheimer

Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Greta Gerwig & Noah Baumbach – Barbie

Phim hài hay nhất: Barbie

Phim hoạt hình hay nhất: Spider-Man: Across the Spider-Verse

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: Anatomy of a Fall

Nhạc phim xuất sắc nhất: I’m Just Ken – Barbie

Mảng truyền hình

Phim truyền hình chính kịch hay nhất: Succession (HBO | Max)

Nam diễn viên phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất: Kieran Culkin – Succession

Nữ diễn viên phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất: Sarah Snook – Succession

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim truyền hình chính kịch: Billy Crudup – The Morning Show

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim truyền hình chính kịch: Elizabeth Debicki – The Crown

Phim truyền hình hài hay nhất: The Bear (FX)

Nam diễn viên phim truyền hình hài xuất sắc nhất: Jeremy Allen White – The Bear

Nữ diễn viên phim truyền hình hài xuất sắc nhất: Ayo Edebiri – The Bear

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim truyền hình hài: Ebon Moss-Bachrach – The Bear

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim truyền hình hài: Meryl Streep – Only Murders in the Building

Phim truyền hình giới hạn hay nhất: Beef (Netflix)

Phim điện ảnh dành cho truyền hình hay nhất: Quiz Lady (Hulu)

Phim truyền hình nói tiếng nước ngoài hay nhất: Lupin (Netflix)

Series phim hoạt hình hay nhất: Scott Pilgrim Takes Off (Netflix)

Talk show hay nhất: Last Week Tonight with John Oliver (HBO | Max)